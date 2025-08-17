‘পিসমেকার’ এর দ্বিতীয় মরসুমটি ডিসির ভবিষ্যতের জন্য ‘অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ’, জেমস গন প্রকাশ করে

জেমস গন (গ্যালাক্সির অভিভাবক) দ্বারা পরিচালিত, স্ক্রিপ্টেড, প্রযোজনা এবং পরিচালিত, শিগগিরই এইচবিও ম্যাক্সে আত্মপ্রকাশের দ্বিতীয় মরসুমে
পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার জেমস গুন – পরিচালক সুপারম্যানডিসি -র ডেবিউ ফিচার ফিল্ম (ডিসিইউ) – ডিসির ভবিষ্যত সম্পর্কে উন্নত সংবাদ এবং দ্বিতীয় মরসুমের গুরুত্ব তুলে ধরেছে প্রশান্তকারী। সাথে একটি সাক্ষাত্কারে হলিউড রিপোর্টারতিনি নিশ্চিত করেছেন যে সিরিজটির নতুন সিনেমার সাথে সরাসরি সংযোগ থাকবে সুপারম্যান এবং এটি মহাবিশ্বে অন্যান্য চরিত্রগুলি উপস্থাপনের ভিত্তি হিসাবে কাজ করবে।
“এসআপারম্যান সরাসরি নেতৃত্ব দেয় প্রশান্তকারী। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে এই সিরিজটি বাচ্চাদের জন্য নয়, প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। কিন্তু সুপারম্যান চক্রান্তের পথ প্রশস্ত করে এবং তারপরে আমাদের এই মরসুমে বাকি ডিসিইউ প্রস্তুত করা হয়“তিনি বললেন।
দ্বিতীয় গনএপিসোডগুলির নতুন তরঙ্গটিতে বিশেষ উপস্থিতি এবং ইতিমধ্যে প্রবর্তিত চরিত্রগুলির উপস্থিতি প্রদর্শিত হবে সুপারম্যান। চলচ্চিত্র নির্মাতাও এই প্রকল্পের সাথে উত্তেজনা লুকিয়ে রাখেনি: “আমি মনে করি না যে আমি ইতিমধ্যে এই মরসুমের চেয়ে বেশি কিছু পছন্দ করেছি প্রশান্তকারী। আমি জনসাধারণকে দেখার জন্য খুব উচ্ছ্বসিত“।
এর দ্বিতীয় মরসুম থেকে কী আশা করা যায় প্রশান্তকারী?
অভিনয় করেছেন জন সিনা (Chরাষ্ট্রের এফেস) ক্রিস্টোফার স্মিথও প্রশান্তকারীএই সিরিজটি বিতর্কিত নায়ককে অনুসরণ করে, যিনি এর জন্য কত লোককে হত্যা করতে হবে তা নির্বিশেষে, সর্বোপরি শান্তি রাখার চেষ্টা করে।
নতুন পর্বগুলিতে, সত্যিকারের নায়ক হওয়ার যাত্রায়, প্রশান্তকারী এটি একটি বিকল্প বাস্তবতা আবিষ্কার করে, যেখানে আপনার জীবন নিখুঁত। যদিও, রিক ফ্ল্যাগ সিনিয়র (ফ্র্যাঙ্ক গ্রিলো, ক্যাপ্টেন আমেরিকা: শীতকালীন সৈনিক) তার ছেলের হত্যার প্রতিশোধ নিতে তার আঠালো রয়েছে, করোনেল রিক পতাকা (জোয়েল কিন্নামান, প্রতিশোধের নীরবতা), দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রশান্তকারী।
যখন দ্বিতীয় মরসুম প্রশান্তকারী?
তৈরি, স্ক্রিপ্টেড, উত্পাদিত এবং দ্বারা পরিচালিত জেমস গুন (গ্যালাক্সির অভিভাবক), দ্বিতীয় মরসুম প্রশান্তকারীআত্মপ্রকাশ 21 আগস্টএপিসোডগুলি এইচবিও ম্যাক্সে সাপ্তাহিক প্রকাশিত। নিম্নলিখিত ট্রেলারটি দেখুন:
https://www.youtube.com/watch?v=7h0nu-fsp_g
