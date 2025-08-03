You are Here
পুজদার আমার কাছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিশ্চিত করেছেন
পুজদার আমার কাছে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিশ্চিত করেছেন

প্রাক্তন ফাস্টফুড চেইনের সিইও অ্যান্ড্রু পুজদার শনিবার সিনেট কর্তৃক ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসাবে নিশ্চিত হয়েছিল।

নিউ হ্যাম্পশায়ার সেনস। সমর্থন পুজ্ডার এটি। লিসা মুরকোভস্কি (আর-আলাস্কা) পুজারের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

“নিশ্চিত হওয়া: @অ্যান্ডিপুজার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধি হিসাবে,” হোয়াইট হাউস শনিবার একটি পোস্টে বলেছেন সামাজিক প্ল্যাটফর্ম এক্স।

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প পুজদারকে জানুয়ারিতে ইইউতে রাষ্ট্রদূতের জন্য তাঁর নির্বাচন হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন, কার্লের জুনিয়র এবং হার্ডির মতো ফাস্টফুড চেইন এবং হার্ডির “গুরুতর আর্থিক অসুবিধা” থেকে দূরে এবং পুজদার দাবি করেছেন যে রাষ্ট্রদূত হিসাবে “একটি দুর্দান্ত কাজ করবেন”।

রিপাবলিকানদের কাছ থেকে প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে প্রাক্তন রেস্তোঁরা চেইন এক্সিকিউটিভের প্রাক্তন রেস্তোঁরা চেইন এক্সিকিউটিভকে শ্রমসচিবের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে প্রত্যাহার করার পরে ট্রাম্প তার প্রশাসনে শীর্ষস্থানীয় ভূমিকার জন্য তাকে দ্বিতীয়বারের মতো রাষ্ট্রপতির নির্বাচন করেছিলেন।

2017 সালে, পুজদার একটি নিশ্চিতকরণ শুনানির আগে শ্রম বিভাগের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছিলেন, একাধিক রিপাবলিকান সিনেটর সেই সময়ে অতীতের স্ত্রীকে অপব্যবহারের অভিযোগ এবং গৃহকর্মী হিসাবে আইনী মর্যাদা ছাড়াই অভিবাসীর চাকরির অভিযোগের মধ্যে তার বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত বলে মনে করেছিলেন। তিনি পুনরুত্থিত অভিযোগগুলি অস্বীকার করেছেন এবং তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী দাবিগুলি প্রত্যাহার করেছেন।

