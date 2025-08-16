You are Here
পুটিন সামিটের পরে ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি চাহিদা বাদ দেন
পুটিন সামিটের পরে ট্রাম্প ইউক্রেন যুদ্ধবিরতি চাহিদা বাদ দেন

শনিবার ডোনাল্ড ট্রাম্প পুরো শান্তি চুক্তি করার পক্ষে ইউক্রেনে যুদ্ধবিরতি হওয়ার জন্য চাপ ফেলেছিলেন – রাশিয়ান নেতা ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলন কোনও সুস্পষ্ট অগ্রগতি অর্জনের পরে কয়েক ঘন্টা পরে ঘোষণা করা একটি বড় শিফট ঘোষণা করেছিলেন।

আলাস্কায় উচ্চ-দাবির বৈঠকের আগে, তাত্ক্ষণিক শত্রুতা বন্ধ করা ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি সহ ইউরোপীয় নেতাদের মূল চাহিদা ছিল, যিনি এখন সোমবার ওয়াশিংটনে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে আলোচনা করবেন।

জরুরী যুদ্ধবিরতি থেকে দূরে সরে যাওয়া পুতিনের পক্ষে মনে হবে, যিনি দীর্ঘদিন ধরে চূড়ান্ত শান্তি চুক্তিতে আলোচনার পক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন – এমন একটি কৌশল যা ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা সময় কেনার এবং রাশিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের অগ্রযাত্রার অগ্রগতি প্রেসের উপায় হিসাবে সমালোচনা করেছে।

“এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই ধরে রাখে না,” ট্রাম্প আলাস্কা আলোচনার পরে তাঁর সত্য সামাজিক প্ল্যাটফর্মে পোস্ট করেছিলেন।

শীর্ষ সম্মেলনের আগে ট্রাম্প মস্কো যদি যুদ্ধবিরতি গ্রহণ না করে তবে “গুরুতর পরিণতি” সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন।

ইউরোপীয় নেতাদের সাথে ওয়াশিংটনে ফিরে যাওয়ার পথে একটি আহ্বানে ট্রাম্প বলেছিলেন যে ইউক্রেনের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত ছিল – এক আশ্বাস জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ “উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি” হিসাবে প্রশংসা করেছিলেন।

তবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষ কূটনীতিক কাজা কল্লাসের কাছ থেকে শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলের এক তীব্র মূল্যায়ন ছিল, যিনি পুতিনকে রক্তপাতের অবসান ঘটাতে কোনও প্রতিশ্রুতি না দিয়ে “আলোচনার বাইরে” চেষ্টা করার অভিযোগ করেছিলেন।

“কঠোর বাস্তবতা হ’ল রাশিয়ার শীঘ্রই যে কোনও সময় এই যুদ্ধ শেষ করার কোনও ইচ্ছা নেই,” কল্লাস বলেছিলেন।

নিউইয়র্ক টাইমস, ইউরোপীয় নেতাদের সাথে ট্রাম্পের আহ্বানের বিষয়ে ব্রিফ করে দু’জন ইউরোপীয় কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি ইউক্রেনের যে অঞ্চলটি চূড়ান্ত যুদ্ধবিরতি হওয়ার বিনিময়ে রাশিয়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ করে তা কাইড করার জন্য পুতিনের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন।

জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে ফিরে

মূল কূটনৈতিক ফোকাস এখন সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সাথে জেলেনস্কির আলোচনায় স্যুইচ করে।

ইইউর একটি সূত্র এএফপিকে জানিয়েছে যে বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় নেতাকেও উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির হোয়াইট হাউসে সর্বশেষ সফরটি একটি অসাধারণ চিৎকারের ম্যাচে শেষ হয়েছিল, ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস রাশিয়ান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন সহায়তার জন্য যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা না দেখানোর জন্য জেলেনস্কিকে প্রকাশ্যে মারধর করেছিলেন।

জেলেনস্কি শনিবার আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের বিষয়ে ট্রাম্পের সাথে “যথেষ্ট” কথোপকথনের পরে বলেছিলেন যে তিনি তার ওয়াশিংটন সফরের অপেক্ষায় ছিলেন এবং “হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধের অবসান সম্পর্কিত সমস্ত বিবরণ” নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।

পুতিনের সাথে বসার পরে ফক্স নিউজের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পুতিনের সাথে একটি শেষ ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের দিকে কাজ করার কারণে তারা এখন জেলেনস্কির একটি শান্তি চুক্তি সুরক্ষিত করার জন্য জেলেনস্কির উপর ছিল।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “এটি সম্পন্ন করা সত্যিই রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে।” “এবং আমি ইউরোপীয় দেশগুলিও বলব, তাদের কিছুটা জড়িত থাকতে হবে, তবে এটি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে।”

ইউরোপীয় চাপ

ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং জার্মানির নেতারা রবিবার তাদের তথাকথিত “কোয়ালিশন অফ দ্য উইলিং” এর জন্য এগিয়ে যাওয়ার পথ নিয়ে আলোচনার জন্য একটি ভিডিও কলের হোস্ট করবেন।

পূর্বের একটি বিবৃতিতে তারা ট্রাম্প-পুটিন-জেলেনস্কি শীর্ষ সম্মেলনের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিল, তবে যোগ করেছে যে তারা যুদ্ধবিরতির অভাবে রাশিয়ার উপর চাপ বজায় রাখবে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমরা ন্যায়বিচার ও স্থায়ী শান্তি না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়ার যুদ্ধের অর্থনীতির উপর চাপ দেওয়ার জন্য নিষেধাজ্ঞাগুলি এবং বৃহত্তর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা জোরদার করতে থাকব।”

এদিকে, ইউক্রেনের দ্বন্দ্বটি ছড়িয়ে পড়ে, কিয়েভ শনিবার ঘোষণা করেছিলেন যে রাশিয়া রাতের বেলা 85 টি আক্রমণ ড্রোন এবং একটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র চালু করেছে।

মস্কোতে ফিরে পুতিন বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে তাঁর শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনা “সময়োপযোগী” এবং “খুব দরকারী” ছিল।

“কথোপকথনটি খুব খোলামেলা, সংক্ষিপ্ত ছিল এবং আমার মতে আমাদের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তের আরও কাছে নিয়ে আসে,” তিনি বলেছিলেন।

আলাস্কায় তাঁর গ্রীষ্ম-পরবর্তী বিবৃতিতে পুতিন ইউক্রেন এবং ইউরোপীয় দেশগুলিকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে কোনও “পর্দার আড়ালে চক্রান্ত” জড়িত না থাকার জন্য তিনি “এই উদীয়মান অগ্রগতি” বলে অভিহিত করতে পারেন।

