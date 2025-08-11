পুতিনকে ‘আপনি যতদূর তাকে ফেলে দিতে পারেন’ বিশ্বাস করা যায় না, স্টারমার সতর্ক করেছেন

কেয়ার স্টারমার সতর্ক করেছেন যে ভ্লাদিমির পুতিনকে “যতদূর আপনি তাকে ফেলে দিতে পারেন” বিশ্বাস করা যায় না এবং যে কোনও শান্তি চুক্তি ইউক্রেনের উপর চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়।
ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার আলাস্কায় রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করার প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে ডাউনিং স্ট্রিট বলেছে যে ব্রিটেন কিয়েভের সাথে দাঁড়াবে যতক্ষণ না “ন্যায়বিচার” শান্তি ছিল।
ব্রিটেন এবং ইউরোপীয় মিত্ররা উইকএন্ডে ইউক্রেনের সমর্থনে সমাবেশ করার পরে এটি ঘটেছিল কারণ একজন অবজ্ঞাপূর্ণ ভলোডাইমায়ার জেলেনস্কি ট্রাম্পের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষ করার একটি চুক্তি মস্কোকে প্রচুর পরিমাণে অঞ্চল ছেড়ে দেওয়া জড়িত থাকতে পারে।
জেলেনস্কি জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেন “রাশিয়াকে যা করেছে তার জন্য কোনও পুরষ্কার দেবে না” এবং “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না”।
ডাউনিং স্ট্রিটকে অস্বীকার করা যায়নি যে জমি দেওয়া যেতে পারে তবে তিনি বলেছিলেন যে ইউক্রেনের পক্ষে যে কোনও সিদ্ধান্ত ছিল।
স্যার কেইর যদি মনে করেন যে রাশিয়ান নেতাকে শান্তি আলোচনায় বিশ্বাস করা যেতে পারে, তবে 10 নং বলেছেন: “রাষ্ট্রপতি পুতিনকে আপনি যতদূর তাকে ফেলে দিতে পারবেন না, তবে আমরা স্পষ্টতই ইউক্রেনকে সমর্থন করব। আমরা এই আলোচনায় প্রবেশের সাথে সাথে আমরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং ইউরোপীয় দেশগুলিকে সমর্থন করব।
“তবে ঠিক এই কারণেই আমরা ইচ্ছুকদের জোটের উপর এই কাজটি নেতৃত্ব দিয়েছি, কারণ যে কোনও যুদ্ধবিরতি, যেমন আমি বলি, রাষ্ট্রপতি পুতিনের পক্ষে চলে যাওয়ার, পুনরায় আর্ম, রিস্ট্রেঞ্জথেন এবং তারপরে আবার যাওয়ার সুযোগ হতে পারে না।
“সুতরাং আমরা এটিকে বিশ্বাসের জন্য ছেড়ে যাব না। আমরা নিশ্চিত করতে যাচ্ছি যে আমরা এমনভাবে প্রস্তুত হয়েছি যে আমরা যুদ্ধবিরতি অর্জন করি।”
স্যার কেয়ার ফ্রান্স সহ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তথাকথিত ‘কোয়ালিশন অফ উইলিং’ তৈরি করে এমন দেশগুলির সাথে ব্যাপক আলোচনা করেছেন, যদি কোনও শান্তি চুক্তি করা হয় তবে যে ধরণের সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়া হবে তা সুযোগ দেওয়ার জন্য।
দশটি আরও বলেছে যে যুক্তরাজ্য ইউক্রেনের সাথে দাঁড়াবে যতক্ষণ না “ন্যায়বিচার” শান্তি না থাকে এবং বলেছিল যে ব্রিটেন “আগ্রাসনকে পুরষ্কার দেবে না বা সার্বভৌমত্বের সাথে আপস করবে না”।
রবিবার সহ-রাষ্ট্রপতি জেডি ভ্যানস শুক্রবারের আলোচনায় যাওয়ার সাথে সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছিলেন, বলেছিলেন যে আমেরিকা “যুদ্ধের তহবিল দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে” হুঁশিয়ারি দেওয়ার কারণে ইউরোপকে অবশ্যই ইউক্রেনের উপর আরও বেশি ব্যয় করতে হবে।
ক্রেমলিন বলেছে যে ট্রাম্প এবং পুতিন তাদের মিলিত হওয়ার পরে একটি “দীর্ঘমেয়াদী শান্তিপূর্ণ রেজোলিউশন” অর্জনের বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনার দিকে মনোনিবেশ করবেন।
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি তার দাবিগুলি নির্ধারণের জন্য শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যবহার করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, ইউক্রেন সহ দুটি পূর্ব অঞ্চল এবং ক্রিমিয়া ছেড়ে দেওয়া সহ।
ট্রাম্প সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, “কিছু জমি অদলবদল চলছে। “আমি জানি যে রাশিয়ার মাধ্যমে এবং প্রত্যেকের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে। ইউক্রেনের ভালোর জন্য ভাল, ভাল জিনিস, খারাপ জিনিস নয়। এছাড়াও, উভয়ের জন্য কিছু খারাপ জিনিস।”
ইউক্রেন ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ইউরোপের বৃহত্তম ও মারাত্মক যুদ্ধের পর থেকেই রাশিয়ান আক্রমণকারীদের পিছনে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। রাশিয়া পশ্চিমের দিকে ইউক্রেনীয় পিভট থেকে এটির সুরক্ষার জন্য হুমকির কারণ হিসাবে যুদ্ধকে ন্যায্যতা দেয়। কিয়েভ এবং এর পশ্চিমা মিত্ররা বলছেন যে আক্রমণটি একটি সাম্রাজ্য-শৈলীর জমি দখল।
রাশিয়া বর্তমানে ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডের প্রায় পঞ্চমাংশ দখল করেছে, যখন ইউক্রেন সবেমাত্র কোনও রাশিয়ান অঞ্চল ধারণ করে।
জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মের্জ বুধবারের জন্য একাধিক আলোচনার আয়োজন করেছিলেন এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস, জেলেনস্কি, ন্যাটোর প্রধান এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতাকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। মের্জ বলেছিলেন যে আলোচনায় “রাশিয়ার উপর চাপ দেওয়ার জন্য পদক্ষেপের আরও বিকল্পগুলির” পাশাপাশি “সম্ভাব্য শান্তি আলোচনার প্রস্তুতি এবং আঞ্চলিক দাবি ও সুরক্ষার সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য প্রস্তুতি” এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হবে।
পৃথকভাবে, ইউক্রেনের কৃষ্ণ সাগর উপকূলে সীমাবদ্ধ অঞ্চলগুলিতে সাঁতার কাটতে গিয়ে বিস্ফোরক ডিভাইসগুলি বন্ধ করার পরে তিন জন নিহত হয়েছেন।
ওডেসার গভর্নর ওলেহ কিপার জানান, কারোলিনো-বুগাজে এক ব্যক্তি মারা গিয়েছিলেন, যখন জাটোকায় এক পুরুষ ও এক মহিলা নিহত হয়েছেন।
কৃষ্ণ সাগর দীর্ঘদিন ধরে ইউক্রেনের একটি জনপ্রিয় ছুটির গন্তব্য ছিল, তবে রাশিয়ার আগ্রাসনের পর থেকে এর অনেকগুলি সৈকত অনিরাপদ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে এবং উভয় পক্ষের বিস্ফোরক ডিভাইস দিয়ে জলগুলি ভারীভাবে খনন করা হয়েছে।