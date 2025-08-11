You are Here
পুতিনের আলোচনার মধ্যে ট্রাম্প জেলেনস্কির ইউক্রেনের জমির আপত্তি নিয়ে সমালোচনা করেছেন
পুতিনের আলোচনার মধ্যে ট্রাম্প জেলেনস্কির ইউক্রেনের জমির আপত্তি নিয়ে সমালোচনা করেছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনীয় নেতার “ল্যান্ড অদলবদল” সম্পর্কে আপত্তি নিয়ে হতাশার কারণে সোমবার এক প্রেস ইভেন্টে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিয়ের লক্ষ্য নিয়েছিলেন।

ট্রাম্প রাশিয়ার অবৈধ ২০২২ আক্রমণের জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি অংশে দোষী হয়ে আছেন বলে তাঁর বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি জেলেনস্কির সাথে মিলিত হয়েছি, তবে আপনি জানেন যে তিনি যা করেছেন তার সাথে আমি একমত নই।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “জেলেনস্কি বলছিলেন, ‘ঠিক আছে, আমাকে সাংবিধানিক অনুমোদন পেতে হবে’ বলে আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলাম।” “আমি বলতে চাইছি, তিনি যুদ্ধে গিয়ে সবাইকে হত্যা করার অনুমোদন পেয়েছেন, তবে জমি অদলবদল করার জন্য তার অনুমোদনের প্রয়োজন, কারণ সেখানে কিছুটা জমি অদলবদল চলছে।”

ইউক্রেন যুদ্ধ কেন্দ্রের পর্যায়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই সপ্তাহে ট্রাম্পের শীর্ষস্থানীয় পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার, ১১ আগস্ট, ২০২৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসের জেমস এস ব্র্যাডি প্রেস ব্রিফিং রুমে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য রাখেন। (গেট্টি ইমেজের মাধ্যমে ইউরি গ্রিপাস/আবাকা/ব্লুমবার্গ)

“আমি জানি যে রাশিয়ার মাধ্যমে এবং প্রত্যেকের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে,” ট্রাম্প যোগ করেছিলেন, এটি “ইউক্রেনের ভালোর জন্য” ছিল।

জেলেনস্কি – যিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, যেমন মস্কো ইতিমধ্যে আক্রমণ করেছিল, তিনি ইউক্রেনের সংসদের অনুমোদনের সাথে ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ এ মার্শাল আইন ঘোষণা করেছিলেন, যা তাকে একটি সামরিক প্রতিক্রিয়া জড়িত করার জন্য রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা দিয়েছে – এটি ন্যাশনাল অফ ইন্টমেন্টের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে যে তিনি “ল্যান্ড সোয়াপিং” প্রস্তাবকে অবলম্বন করবেন না এবং এটি অবলম্বন করবে না, এটি অবলম্বন করবে না, তাকে।

জেলেনস্কি ন্যাটোকে ধন্যবাদ জানাই, ইউরোপীয় নেতাদের ট্রাম্প – পুটিন শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তার চাপ সমর্থন করার জন্য

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ইউক্রেন রিকভারি কনফারেন্স 2025 চলাকালীন রোমা কনভেনশন সেন্টার লা নুভোলায় 10 জুলাই, 2025 রোমে রোমা কনভেনশন সেন্টার লা নুভোলায় একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় বক্তব্য রাখেন। (অ্যান্টোনিও মাসিয়েলো/গেটি চিত্র)

ট্রাম্প পুতিনের সাথে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার আশা করছেন এবং এটিকে “অনুভূতি-আউট সভা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, “প্রথম দুই মিনিটের মধ্যে (তিনি) ঠিক জানেন যে কোনও চুক্তি করা যায় কি না তা ঠিক জানবে।”

“আমি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি, এবং আমি তাকে বলব, আপনি এই যুদ্ধ শেষ করতে পেরেছেন, আপনি এটি শেষ করতে পেরেছেন,” ট্রাম্প তাঁর বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন যে তিনি যদি ২০২০ সালের নির্বাচন জিতেন তবে পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করতেন না, বলেছিলেন “তিনি আমার সাথে গণ্ডগোল করবেন না।”

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, বাম এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 16 জুলাই, 2018 এ ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কির প্রেসিডেন্ট প্যালেসে একটি বৈঠকের শুরুতে হাত মিলিয়েছেন। (এপি ফটো/পাবলো মার্টিনেজ মনিভিস, ফাইল)

“আমি ঠিক সেই জিনিসটিতে পুরোপুরি লোড হয়ে যাই, এবং আমরা কী ঘটে তা দেখতে যাচ্ছি,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এটি একটি ভাল সভা হতে পারে, এবং আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যাব We আমরা এটি সম্পন্ন করব।

“আমি খুব, খুব দ্রুত, খুব দ্রুত একটি যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এবং, আমরা ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আচরণ করব এবং আমরা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে কাজ করব এবং আশা করি আমরা একটি দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করব।”

ক্যাটলিন ম্যাকফল ফক্স নিউজ ডিজিটাল কভারিং রাজনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়ার্ল্ড নিউজের একজন সাংবাদিক।

