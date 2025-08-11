পুতিনের আলোচনার মধ্যে ট্রাম্প জেলেনস্কির ইউক্রেনের জমির আপত্তি নিয়ে সমালোচনা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনীয় নেতার “ল্যান্ড অদলবদল” সম্পর্কে আপত্তি নিয়ে হতাশার কারণে সোমবার এক প্রেস ইভেন্টে ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিয়ের লক্ষ্য নিয়েছিলেন।
ট্রাম্প রাশিয়ার অবৈধ ২০২২ আক্রমণের জন্য ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি অংশে দোষী হয়ে আছেন বলে তাঁর বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি জেলেনস্কির সাথে মিলিত হয়েছি, তবে আপনি জানেন যে তিনি যা করেছেন তার সাথে আমি একমত নই।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “জেলেনস্কি বলছিলেন, ‘ঠিক আছে, আমাকে সাংবিধানিক অনুমোদন পেতে হবে’ বলে আমি কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলাম।” “আমি বলতে চাইছি, তিনি যুদ্ধে গিয়ে সবাইকে হত্যা করার অনুমোদন পেয়েছেন, তবে জমি অদলবদল করার জন্য তার অনুমোদনের প্রয়োজন, কারণ সেখানে কিছুটা জমি অদলবদল চলছে।”
ইউক্রেন যুদ্ধ কেন্দ্রের পর্যায়ে যাওয়ার সাথে সাথে এই সপ্তাহে ট্রাম্পের শীর্ষস্থানীয় পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলন
“আমি জানি যে রাশিয়ার মাধ্যমে এবং প্রত্যেকের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে,” ট্রাম্প যোগ করেছিলেন, এটি “ইউক্রেনের ভালোর জন্য” ছিল।
জেলেনস্কি – যিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেননি, যেমন মস্কো ইতিমধ্যে আক্রমণ করেছিল, তিনি ইউক্রেনের সংসদের অনুমোদনের সাথে ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০২২ এ মার্শাল আইন ঘোষণা করেছিলেন, যা তাকে একটি সামরিক প্রতিক্রিয়া জড়িত করার জন্য রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা দিয়েছে – এটি ন্যাশনাল অফ ইন্টমেন্টের জন্য অবলম্বন করা হয়েছে যে তিনি “ল্যান্ড সোয়াপিং” প্রস্তাবকে অবলম্বন করবেন না এবং এটি অবলম্বন করবে না, এটি অবলম্বন করবে না, তাকে।
জেলেনস্কি ন্যাটোকে ধন্যবাদ জানাই, ইউরোপীয় নেতাদের ট্রাম্প – পুটিন শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তার চাপ সমর্থন করার জন্য
ট্রাম্প পুতিনের সাথে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার আশা করছেন এবং এটিকে “অনুভূতি-আউট সভা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, “প্রথম দুই মিনিটের মধ্যে (তিনি) ঠিক জানেন যে কোনও চুক্তি করা যায় কি না তা ঠিক জানবে।”
“আমি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে কথা বলতে যাচ্ছি, এবং আমি তাকে বলব, আপনি এই যুদ্ধ শেষ করতে পেরেছেন, আপনি এটি শেষ করতে পেরেছেন,” ট্রাম্প তাঁর বিশ্বাসের পুনরাবৃত্তি করে বলেছিলেন যে তিনি যদি ২০২০ সালের নির্বাচন জিতেন তবে পুতিন ইউক্রেন আক্রমণ করতেন না, বলেছিলেন “তিনি আমার সাথে গণ্ডগোল করবেন না।”
“আমি ঠিক সেই জিনিসটিতে পুরোপুরি লোড হয়ে যাই, এবং আমরা কী ঘটে তা দেখতে যাচ্ছি,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এটি একটি ভাল সভা হতে পারে, এবং আমরা আরও একধাপ এগিয়ে যাব We আমরা এটি সম্পন্ন করব।
“আমি খুব, খুব দ্রুত, খুব দ্রুত একটি যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই,” তিনি আরও বলেছিলেন। “এবং, আমরা ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আচরণ করব এবং আমরা রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে কাজ করব এবং আশা করি আমরা একটি দুর্দান্ত সাফল্য অর্জন করব।”