ভ্লাদিমির পুতিনের গুজব গোপন কন্যা প্রথমবারের মতো ক্রিপ্টিক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টগুলিতে প্রথমবারের মতো তার বাবার উপর নীরবতা ভেঙে দিয়েছে বলে জানা গেছে।
এলিজাভেটা ক্রিভোনোগিখ, ২২, লুইজা রোজোভা নামেও পরিচিত, এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়েছিলেন যিনি তাঁর জীবনকে ধ্বংস করেছিলেন এবং ইউক্রেনের স্বৈরশাসকের যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছিলেন।
টেলিগ্রাম পোস্টগুলির একটি স্ট্রিংয়ে, আর্ট স্কুল স্নাতক এবং প্যারিসে বসবাসরত খণ্ডকালীন ডিজে, ‘সেই ব্যক্তিকে’ যিনি লক্ষ লক্ষ জীবন নিয়েছিলেন এবং আমার ধ্বংস করেছেন ‘বলে মনে করেছিলেন- আপাতদৃষ্টিতে তার রিপোর্ট করা বাবার একটি তিক্ত তিরস্কার।
পোস্টগুলি স্পষ্টভাবে পুতিনের নাম দেয় না, তবে যুদ্ধে এবং তার পরিচয় সম্পর্কে তার বাবার ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে ব্যাপক প্রতিবেদনের প্রসঙ্গে, অনেক দর্শক বিশ্বাস করে তাঁর কথা নেতার কাছে সরাসরি খনন বলে বিশ্বাস করে।
অন্য একটি পোস্টে, লুইজা ক্যাপশনের পাশাপাশি একটি গাড়ীতে তার একটি সেলফি পোস্ট করেছিলেন: ‘আমার মুখটি আবার পৃথিবীতে দেখাতে সক্ষম হয়ে এটি স্বাধীন হচ্ছে’।
‘এটি আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমি কে এবং কে আমার জীবন ধ্বংস করেছে,’ রিপোর্ট করেছে বিল্ডযা মহিলার ব্যক্তিগত টেলিগ্রাম চ্যানেল ‘আর্ট অফ লুইজা’ এ অ্যাক্সেস রয়েছে।
এই যুবতী, যিনি সাধারণত ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ছবিতে তার মুখটি গোপন করেন, সাম্প্রতিক দিনগুলিতে তার মুখটি প্রকাশ করেছে কারণ তার সর্বশেষ আপলোডটি দেখায় যে তিনি রাশিয়ান ক্যাফে চেইন সার্ফ কফির একটি শাখায় বসে আছেন।
লুইজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন 3 মার্চ, 2003 সালে, সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং এটি পুতিন এবং তার প্রাক্তন ক্লিনার স্বেতলানা ক্রিভোনোগিচের মধ্যে একটি সম্পর্কের সন্তান হিসাবে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়।
এলিজাভেটা ক্রিভোনোগিখ, 22, লুইজা রোজোভা নামেও পরিচিত, এমন এক ব্যক্তির সম্পর্কে ছড়িয়ে পড়েছিলেন যিনি তার জীবনকে ধ্বংস করেছিলেন এবং ইউক্রেনের স্বৈরশাসকের যুদ্ধের বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনা প্রকাশ করেছিলেন
টেলিগ্রাম পোস্টগুলির একটি স্ট্রিংয়ে, আর্ট স্কুল স্নাতক এবং প্যারিসে বসবাসরত খণ্ডকালীন ডিজে, ‘সেই ব্যক্তিকে’ যিনি লক্ষ লক্ষ জীবন নিয়েছেন এবং আমার ধ্বংস করেছেন ‘বলে ইঙ্গিত করেছেন
লুইজা জন্মগ্রহণ করেছিলেন 3 মার্চ, 2003 সালে, সেন্ট পিটার্সবার্গে এবং এটি পুতিন এবং তার প্রাক্তন ক্লিনার স্বেতলানা ক্রিভোনোগিচ (চিত্রযুক্ত) এর মধ্যে একটি সম্পর্কের সন্তান হিসাবে ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়
তার বাবার পরিচয়ের আশেপাশের দাবিগুলি প্রথমবারের মতো ক্রেমলিন-সমালোচনামূলক তদন্তকারী প্রকল্প প্র্যাক্ট দ্বারা 2020 সালে প্রকাশ্যে প্রকাশ করা হয়েছিল।
ক্রিভোনোগিচ অজানা পরিস্থিতিতে লুইজার জন্মের পরে যথেষ্ট ভাগ্য অর্জন করেছিলেন বলে জানা গেছে এবং যদিও তার মেয়ের জন্মের শংসাপত্রটি তার বাবার নাম বাদ দিয়েছে, তবে এটি তার সম্ভাব্য উত্সের একটি সূত্রে তাঁর পৃষ্ঠপোষক ‘ভ্লাদিমিরোভনা”র উল্লেখ করেছেন।
লুইজা এর আগে রাশিয়ায় প্রকাশ্যে দৃশ্যমান সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলি ছিল, যা ব্যক্তিগত জেটগুলিতে বিশ্বজুড়ে তার জেট-সেটিং, একচেটিয়া ক্লাবগুলিতে ডিজিং এবং ডিজাইনার পোশাক পরা দেখিয়েছিল।
তবে ইউক্রেন রাশিয়া আক্রমণ করার ঠিক পরে, তার অ্যাকাউন্টটি রহস্যজনকভাবে মুছে ফেলা হয়েছিল।
এরপরে তিনি প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়েছেন এবং ২০২৪ সালের জুনে আইকার্ট স্কুল অফ কালচারাল অ্যান্ড আর্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছেন।
তিনি যখন রাশিয়া ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছিলেন: ‘আমি আমার প্রিয় সেন্ট পিটার্সবার্গের চারপাশে অতিরিক্ত কোলে তৈরি করতে পারি না। আমি আমার প্রিয় জায়গা এবং স্থাপনাগুলি দেখতে পারি না ‘।
যাইহোক, রাশিয়ার প্রাথমিক আক্রমণ থেকে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে লুইজা সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্রের সাথে সোশ্যাল মিডিয়ায় পুনর্বিবেচনা করেছেন।
তিনি আরও রাজনৈতিক হয়ে উঠেছে বলে মনে হয় এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে সাহসী কথা বলেছেন – এই প্রক্রিয়াটিতে বিলাসিতা নিন্দা করার সময়।
স্থানীয় প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে তিনি বেলভিলের এল গ্যালারিতে এবং মন্ট্রেইলের আলবাট্রোসকে পালিয়ে গেছেন – প্যারিসের উভয় আর্ট গ্যালারী যা যুদ্ধবিরোধী প্রদর্শনীর আয়োজন করে।
গ্যালারী ম্যানেজার হিসাবে তার ভূমিকাটি শো -আয়োজিত শো এবং ভিডিও তৈরির সাথে জড়িত বলে বলা হয়।
পুতিনের অভিযুক্ত কন্যা এলিজাভেটা রুডনোভা নামও গ্রহণ করেছেন – তার সত্য পরিচয় গোপন করার প্রয়াসে পুতিনের প্রয়াত ক্রোনিজের একজন ওলেগ রুডনভ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল বলে জানা গেছে।
তবে প্যারিসের যুদ্ধবিরোধী কোরাসে যোগদানের তার প্রচেষ্টা মসৃণ নৌযান হয়নি।
লুইজার বাবার পরিচয়ের আশেপাশের দাবিগুলি প্রথমবারের মতো ক্রেমলিন-সমালোচনামূলক তদন্তকারী প্রকল্প প্র্যাক্ট দ্বারা 2020 সালে জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়েছিল
লুইজা তখন থেকে প্যারিসে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং ২০২৪ সালের জুনে আইকার্ট স্কুল অফ কালচারাল অ্যান্ড আর্ট ম্যানেজমেন্ট থেকে স্নাতক হয়েছেন
স্বেতলানা ক্রিভোনোগিখ পুতিনের এক মিলিয়নেয়ার গোপন প্রেমিক বলে মনে করা হয়
শিল্পী নাস্ত্যা রোদিওনোভা, যিনি ২০২২ সালে রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছিলেন, তিনি একটি উগ্র বিবৃতি জারি করেছিলেন এবং লুইজার সাথে যুক্ত দুটি গ্যালারীটির সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন।
একটি ফেসবুক পোস্টে তিনি লিখেছেন: ‘এটা বলা গুরুত্বপূর্ণ যে আমি নির্দোষতার অনুমানকে বিশ্বাস করি এবং শিশুরা তাদের পিতামাতার অপরাধের জন্য দায়ী নয়।
‘তবে যুদ্ধটি তার উচ্চতায় পৌঁছানোর সাথে সাথে (পুতিনের) সরকারের সুবিধাভোগীদের পরিবার থেকে আসা কোনও ব্যক্তিকে সেই সরকারের ক্ষতিগ্রস্থদের সাথে লড়াইয়ে আসতে দেয় এমন ব্যক্তিকে অনুমতি দেওয়া অগ্রহণযোগ্য।
‘আমরা কার সাথে কাজ করছি তা আমাদের জানতে হবে এবং আমরা এর জন্য প্রস্তুত কিনা তা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে আমার ব্যক্তিগত উত্তর না। ‘
লুইজা তার অবস্থানকে রক্ষা করেছেন এবং লিখেছেন: ‘আমি কি আমার পরিবারের ক্রিয়াকলাপের জন্য সত্যই দায়বদ্ধ, কে আমাকে শুনতেও পারে না?’