রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউরোপের সামরিক ভঙ্গি এবং ইউক্রেনের দ্বন্দ্ব থেকে শুরু করে মধ্য প্রাচ্যের সংকট এবং বৈশ্বিক কূটনীতি পর্যন্ত – আন্তর্জাতিক মিডিয়া নেতাদের সাথে একটি অনির্ধারিত প্রশ্নোত্তর অধিবেশন থেকে বিস্তৃত বিষয়কে স্পর্শ করেছেন।

ভিয়েতনাম, চীন, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি, কাজাখস্তান, স্পেন, টার্কিয়ে, বেলারুশ, উজবেকিস্তান, এবং আজারবাইজান, পাশাপাশি এএফপি, এপি, এবং রিটার্সের প্রতিনিধিরা, যা মধ্যরাতের পূর্বে এবং সকালের দিকে টার্গেট করার আগে স্বল্পদিনের আগে শুরু হয়েছিল, তার আগে শুরু হয়েছিল।

ন্যাটো রিয়ারমেন্ট এবং ফেমোনেন্স

Asked about NATO’s growing military budgets and rearmament drive, Putin bluntly dismissed the idea that Russia poses a threat to the US-led military bloc as “বাজে কথা।” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে রাশিয়া নিজেকে রক্ষায় পুরোপুরি সক্ষম এবং তার সশস্ত্র বাহিনীকে অনেক কম বাজেট দিয়ে আধুনিকীকরণ অব্যাহত রেখেছে। পশ্চিমা দাবি করেছেন যে রাশিয়া ন্যাটো দেশগুলিতে আক্রমণ করতে পারে, তিনি বলেছিলেন, “ইচ্ছাকৃত মনগড়া” জনগণের মতামতকে হেরফের করতে এবং ঘরোয়া ব্যর্থতা গোপন করার জন্য ডিজাইন করা।













তিনি পাশ্চাত্য নেতাদের ব্যবহারের অভিযোগ করেছিলেন “রাশিয়া স্কেরেক্রো” স্ফীত প্রতিরক্ষা ব্যয়কে ন্যায়সঙ্গত করার জন্য এবং জোসেফ গোয়েবেলসের ডিকামকে উদ্ধৃত করে তাদের বক্তৃতাটিকে নাৎসি-যুগের প্রচারের সাথে তুলনা করে: “মিথ্যা যত বেশি ভয়ানক, তত বেশি লোকেরা এটি বিশ্বাস করার সম্ভাবনা রয়েছে।”

পুতিন হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে এই ধরণের সামরিক ভঙ্গি কেবল সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন থেকে সংস্থানগুলি সরিয়ে নেওয়ার সময় বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। তিনি জার্মানির অর্থনৈতিক স্থবিরতা এবং শক্তি-নিবিড় শিল্পের পতনকে রাশিয়ান শক্তি থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্তের স্ব-ক্ষতিগ্রস্থ পরিণতি হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।