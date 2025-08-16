পুতিনের বৈঠকের পর ট্রাম্প নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি পিছনে ফেলেছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তার বৈঠকের পরে রাশিয়া বা এর বাণিজ্য অংশীদারদের উপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন না, বলেছেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধে অগ্রগতি অর্জনে ব্যর্থতা সত্ত্বেও আলোচনাগুলি “খুব ভাল” হয়েছে।
“আজ যা ঘটেছিল তার কারণে, আমি মনে করি আমাকে এ সম্পর্কে ভাবতে হবে না। আমাকে দু’সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ বা অন্য কিছুতে এটি সম্পর্কে ভাবতে হবে, তবে এখনই আমাদের এ নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি মনে করি সভাটি খুব ভালভাবে চলে গেছে,” ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার জন্য চীনে শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা উল্লেখ করে ফক্স নিউজকে বলেছিলেন।
ট্রাম্প মস্কোকে খাড়া মাধ্যমিক নিষেধাজ্ঞাগুলি দিয়ে আঘাত করার হুমকি দিয়েছিলেন যদি এটি ৮ ই আগস্টের মধ্যে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করতে রাজি না হয়, তবে পুতিন ব্যক্তিগতভাবে বৈঠকে রাজি হওয়ার পরে তিনি এই হুমকি থেকে সরে এসেছিলেন।
শুক্রবারের দুই ঘন্টা এবং 45 মিনিটের সভা, ক্রেমলিনের পূর্বাভাসের ছয় থেকে সাত ঘন্টাের চেয়ে যথেষ্ট খাটো, আলাস্কার অ্যাঙ্কারেজে একটি “তিন-অন-থ্রি” ফর্ম্যাটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
ট্রাম্পের সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, পুতিনের সাথে ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং বিদেশ নীতি সহযোগী ইউরি উশাকভ।
শেষ মুহুর্তে অতিরিক্ত আধিকারিকদের বাতিল হওয়ার সাথে একটি যৌথ মধ্যাহ্নভোজ এবং বিস্তৃত আলোচনা সত্ত্বেও, উভয় নেতা আশাবাদী সুরে আঘাত করেছিলেন।
ট্রাম্প এই লড়াইটিকে একটি “উষ্ণ” এবং “উত্পাদনশীল” সভা হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন, বলেছিলেন যে উভয় পক্ষই অনির্ধারিত বিষয়গুলিতে অগ্রগতি করেছিল।
তারপরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুদ্ধবিরতি আলোচনার জন্য ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমির জেলেনস্কির উপর চাপ চাপিয়ে দেন।
শীর্ষ সম্মেলনের আগে ট্রাম্প সতর্ক করেছিলেন যে পুতিন যদি লড়াই বন্ধ করতে অস্বীকার করেন তবে পুতিনকে “গুরুতর পরিণতির” মুখোমুখি হতে পারে। তিনি জেলেনস্কির সাথে ভবিষ্যতের ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সম্ভাবনাও ভাসিয়ে দিয়েছেন, এটি ক্রেমলিন প্রতিরোধের প্রস্তাব।
আলোচনার পরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প পুতিনকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, যিনি তার পরবর্তী বৈঠকের জন্য তাকে মস্কোতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।
“এটি একটি আকর্ষণীয়,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “আমি সেটির উপর কিছুটা উত্তাপ পাব, তবে আমি – আমি এটি সম্ভবত ঘটতে দেখেছি।”
এরপরে দুই নেতা সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন না নিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করেন।