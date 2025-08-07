You are Here
পুতিনের সাথে জেলেনস্কির সাথে দেখা করা উচিত – অন্যথায় ট্রাম্পের সাথে কোনও বৈঠক হবে না – মেডুজা
পুতিনের সাথে জেলেনস্কির সাথে দেখা করা উচিত – অন্যথায় ট্রাম্পের সাথে কোনও বৈঠক হবে না – মেডুজা

রাশিয়ান ফেডারেশন এবং ইউএসএ ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিদের সভা কেবল তখনই অনুষ্ঠিত হবে যদি পুতিন ইউক্রেন ভ্লাদিমির জেলেনস্কির রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করেন। এটি টিভি চ্যানেল দ্বারা রিপোর্ট করা হয় এবিসি নিউজ এবং ট্যাবলয়েড নিউ ইয়র্ক পোস্ট হোয়াইট হাউসে একটি উত্স সম্পর্কে রেফারেন্স সহ।

“পুতিনকে অবশ্যই জেলেনস্কির সাথে দেখা করতে হবে যাতে সভা (ট্রাম্পের সাথে পুতিন) হয়,” সূত্রটি জানিয়েছে।

এই সভাগুলি কোন ক্রমটি অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে প্রকাশনাগুলির কথোপকথনটি নির্দিষ্ট করে নি। তিনি আরও জোর দিয়েছিলেন যে পুতিন এবং ট্রাম্পের আলোচনার স্থান এখনও নির্ধারণ করা হয়নি।

পুতিনের সহকারী ইউরি উশাকভ ৮ ই আগস্ট সকালে বলেছিলেন যে ট্রাম্প এবং পুতিনের বৈঠকের জায়গাটি ইতিমধ্যে একমত হয়েছে, তবে তারা প্রকাশ্যে এটি পরে ঘোষণা করবে। তিনি আরও বলেছিলেন যে বিশেষ স্টিভেনের আলোচনার সময় প্রাক্কালে স্টিফেন উইটকফ এবং পুতিনের আলোচনার সময় মার্কিন প্রতিনিধি একটি ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের “ধারণাটি স্পর্শ করেছিলেন”, কিন্তু মস্কো এই প্রস্তাবটি কোনও মন্তব্য ছাড়াই ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

জেলেনস্কি বলেছিলেন যে এখন তিনটি ফর্ম্যাট নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, এর মধ্যে দুটি দ্বিপক্ষীয় সভা (তিনি কার সাথে কার সাথে নির্দিষ্ট করেননি) এবং একটি – একটি ত্রিপক্ষীয় সভা।

পুতিন 8 ই আগস্ট তার অবস্থানের পুনরাবৃত্তি করেছিলেন, যা জেলেনস্কির সাথে সভাগুলি বাদ দেয় না, তবে এই “কিছু শর্ত” তৈরি করা উচিত, যা এখনও নেই।

যুদ্ধ এক হাজার দুইশত ষাট -প্রথম দিন। পুতিন এবং ট্রাম্প আলোচনা করবেন। তারা কখন এবং কোথায় যাবে? পুতিন কি জেলেনস্কির সাথে দেখা করবেন? আর ট্রাম্পের আলটিমেটামের কী হবে?

