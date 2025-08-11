তাঁর মতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা “তাদের পদ্ধতির অভিন্ন” রয়েছেন। তারা বিশ্বাস করে যে ওয়াশিংটন এবং মস্কোর আলোচনায় ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য উত্সর্গীকৃত সর্বোচ্চ স্তরে, কিয়েভের অংশ নেওয়া উচিত এবং এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে আপনি জোর করে সীমানা পরিবর্তন করতে পারবেন না। “
টাস্কের মতে, ইউক্রেনের আক্রমণ থেকে মস্কোকে উপকৃত হতে দেওয়া উচিত নয়। টাস্ক বলেছেন, ইউরোপীয় দেশগুলি সহ পশ্চিমরা পুতিনের প্রয়োজনীয়তাগুলি গ্রহণ করবে না যা ইউক্রেনীয় অঞ্চল জব্দ করার দিকে ঝুঁকছে, তাচ বলেছেন।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে রাশিয়ান ফেডারেশনকে ভাবা উচিত নয় যে তিনি “দায়মুক্তি সহ অন্যান্য দেশের সীমানা নিয়ে বিতর্ক করতে পারেন, এবং জোর দিয়েছিলেন যে তার ইতিহাসে পোল্যান্ড প্রায়শই একটি শিকার ছিল যে” মহান শক্তিগুলি এই দেশগুলির অংশগ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য দেশগুলির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, পরিণতিগুলি গুরুতর ছিল, “গার্ডিয়ান লিখেছেন।
প্রসঙ্গ
আগস্ট 6 ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে পুতিন এবং ইউক্রেনের সভাপতি ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে তাঁর বৈঠকের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি মস্কোতে স্টিভ উইটকফের বিশেষ প্রতিনিধি সফরের পরে এই কথাটি বলেছিলেন।
হোয়াইট হাউসের প্রধান বললেন যে ইউক্রেনের বিশ্বে চুক্তি হবে অঞ্চল বিনিময়। এই বিকল্পটি ইউক্রেন (বিশেষত, জেলেনস্কি নিজেই) এবং ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্রগুলিতে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল।
August ই আগস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস পুতিনের তিনটি লক্ষ্য তালিকাভুক্ত করেছে, যা তিনি সম্ভবত ইউক্রেনের উপর অর্জন করতে চান: ইউক্রেনের সামরিক সম্ভাবনা সীমাবদ্ধ করতে এবং ইউক্রেনের আরও বন্ধুত্বপূর্ণ কর্তৃপক্ষের জন্য “ভিত্তি স্থাপন” করতে ন্যাটোতে ইউক্রেনের সদস্যপদ রোধ করতে। প্রকাশনা অনুসারে, পুতিন ট্রাম্পের সাথে একটি সভাকে ইউক্রেনে তার লক্ষ্য অর্জনের সুযোগ হিসাবে বিবেচনা করেছেন।
আগস্ট 8 ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল অবহিতমস্কোর মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্টিভ উইটকফের বিশেষ প্রতিনিধির সাথে বৈঠকের সময় সেই পুতিন যে কিয়েভ ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে পুরোপুরি তার সেনা প্রত্যাহার করে নিলে ইউক্রেনের লড়াই বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।