পুতিনের সাথে বৈঠকের পরে, ট্রাম্প বলেছেন যে এখন জেলেনস্কি রাজি উপর নির্ভর করে

রাষ্ট্রপতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করে এমন একটি চুক্তি অর্জনের জন্য এগিয়ে যাওয়ার জন্য এখন তার ইউক্রেনীয় সমকক্ষ, ভোলোডিমির জেলেনস্কির উপর “নির্ভর” নির্ভর করে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এখন এটি অর্জনের জন্য এখন এটি প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে। এবং আমি আরও বলব যে ইউরোপীয় দেশগুলিকে কিছুটা জড়িত থাকতে হবে, তবে এটি রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে,” ফক্স নিউজ আলাস্কার রাশিয়ান সমকক্ষ ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে শীর্ষ সম্মেলনের পরে।
ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে বৈঠকের সময়, আলাস্কা আমেরিকান বিমান ঘাঁটি উভয় নেতা কেবল দোভাষীদের মধ্যস্থতার দ্বারা একা কথা বলেছিলেন, ক্রেমলিনের মতে।
সভার উদ্দেশ্য হ’ল একটি পৌঁছানো ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য শান্তি চুক্তিতে অগ্রগতি, যা ২০২২ সালের শুরু থেকেই চলছে।
এদিকে, ট্রাম্পের সাথে তাঁর কূটনীতি প্রধান, মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ ছিলেন।
অন্যদিকে, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ভোলোডিমির জেলেনস্কি, উত্তেজনার আর একটি দিন। এখনও পর্যন্ত তিনি প্রকাশ্যে প্রত্যাখ্যান করেছেন ট্রাম্পের অঞ্চল দেওয়ার চাপ।