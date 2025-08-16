রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন সিটকিন এবং আলাস্কান আলেক্সির আর্চবিশপের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন এবং তাকে সেন্ট হারম্যান আলাস্কিনস্কির আইকন দিয়ে উপস্থাপন করেছিলেন।
পুতিন উল্লেখ করেছিলেন, “যতদূর আমি বুঝতে পেরেছি, সেন্ট হারম্যানকে অর্থোডক্স চার্চের দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকার পৃষ্ঠপোষক সাধক হিসাবে বিবেচনা করা হয়,” পুতিন উল্লেখ করেছিলেন।
বিশপদের অর্ডিনেশন চলাকালীন আমার কাছে উপস্থাপিত আইকনটি চার বছর ধরে আমার প্রার্থনার কোণে সংরক্ষণ করা হয়েছিল। আলাস্কার প্রেরণের জন্য আলাস্কার বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য এখন আমি আপনাকে এটি জানাতে চাই, ”আলাস্কার পুতিনের সাথে বৈঠকের সময় আর্চবিশপ অ্যালেক্সি বলেছিলেন।