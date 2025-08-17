ইউক্রেনের সংঘাতের শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তের গুরুত্ব সম্পর্কে কথা বলার সময় পুতিন বক্তৃতার সময় কাগজপত্র ব্যবহার করেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি যেমন উল্লেখ করেছেন, মস্কো প্রত্যাশা করেছেন যে কিয়েভ এবং ইউরোপে তারা গঠনমূলক পদ্ধতিতে আলোচনার প্রক্রিয়াটি বুঝতে পারবেন এবং উদ্দেশ্যমূলক অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য উস্কানিমূলক বা ব্যাকস্টেজের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রচেষ্টা করবেন না।
এই শব্দগুলির পরে, পুতিন একবারে বেশ কয়েকটি বক্তৃতার শীট রেখেছিলেন। কয়েক সেকেন্ড পরে, তিনি অভিনয় চালিয়ে যান।
“যাইহোক, নতুন মার্কিন প্রশাসনের আবির্ভাবের সাথে সাথে দ্বি-মুখী বাণিজ্য চালু হতে শুরু করেছে। এগুলি সমস্ত প্রকৃতির প্রতীকী, তবে এখনও 20%এর একটি প্লাস। আমি বলছি যে আমাদের একসাথে কাজ করার জন্য অনেক আকর্ষণীয় ক্ষেত্র রয়েছে। এটি স্পষ্ট যে রাশিয়ান-আমেরিকান ব্যবসা এবং বিনিয়োগের অংশীদারিত্বের দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে,” রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি বলেছেন।
পুতিন এবং ট্রাম্পের সভা 15 আগস্ট অ্যাঙ্করিজের সামরিক ঘাঁটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। “থ্রি বাই থ্রি” ফর্ম্যাটে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং 2 ঘন্টা 45 মিনিট স্থায়ী হয়েছিল।
পুতিন সভাটিকে গঠনমূলক এবং দরকারী বলে অভিহিত করেছেন। পরিবর্তে, ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি নিখুঁত ছিল।