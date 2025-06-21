রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন স্কাই নিউজ আরব নিউজ নেটওয়ার্কের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে আরও বলেছিলেন: “আমাকে বলতে হবে যে রাশিয়া, আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার সাথে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন কোনও প্রমাণ নেই।”
“আমরা বারবার ইস্রায়েলকে জানিয়েছি যে ইরান এই জাতীয় অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করছে এমন কোনও প্রমাণ নেই,” তাবনাক ইসএনএর বরাত দিয়ে বলেছেন।
পুতিন আরও জোর দিয়েছিলেন যে মস্কো শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার করার ইরানের অধিকারকে রক্ষা করে এবং রাশিয়ার ইরানকে সমর্থন করার ক্ষমতাকেও উল্লেখ করে।
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিতে আলোচনার পথে ইঙ্গিত করেছিলেন, এতে একমত হতে পারে।
ইরান এবং জায়নিস্ট শাসনের মধ্যে বর্তমান দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে তিনি উভয় পক্ষের নমনীয়তার আহ্বান জানিয়ে উল্লেখ করেছেন যে এই সংঘাত সমাধানের উপায় রয়েছে। রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন, “আলোচনার অবশ্যই নমনীয় হতে হবে এবং বিষয়টি সমাধানের উপায় রয়েছে।”
পুতিন জোর দিয়ে বলেছিলেন যে ইরান বারবার বলেছে যে এটি পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান করে না, এবং আরও যোগ করে, “আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রমাণ রয়েছে যে ইরানের পারমাণবিক অস্ত্রের কোনও দখল নেই বা চাইছেন।”
তিনি বিশ্বজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসের অস্ত্র প্রচারের বিষয়ে মস্কোর অবস্থানের উপরও জোর দিয়েছিলেন: “ইরান পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করার বিষয়ে একটি প্রস্তাব প্রকাশ করেছে এবং এটিকে গুরুত্ব সহকারে নেওয়া উচিত।”
পুতিন আবারও জোর দিয়েছিলেন যে ইস্রায়েল বারবার জানিয়েছে যে ইরান পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের চেষ্টা করেনি এবং উদ্বেগের সমাধান করতে এবং যৌথ সুরক্ষার গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য সংলাপের গুরুত্বকে জোর দিয়েছিল।
থিম ইউক্রেন
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে তার দেশ ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলে গণভোটের স্বীকৃতি দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিল, এখন মস্কোর নিয়ন্ত্রণাধীন।
তিনি হুঁশিয়ারিও দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় ফলাফলকে অবহেলা করার অর্থ সশস্ত্র ক্রিয়াকলাপ পুনরায় শুরু করা। পুতিন এও পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে কিয়েভের সাথে একটি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য মস্কো ইস্তাম্বুল আলোচনার কাছাকাছি ছিল এবং আরও যোগ করে আরও যোগ করে, “আমি আশা করি যে ইউক্রেনের বর্তমান নেতারা তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ নয়, জাতীয় স্বার্থকে মেনে চলবেন।”
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিও ইউক্রেনীয় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য বিদেশী দলগুলিকে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন যে তারা তাদের দুষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইউক্রেন ব্যবহার করছেন।
“ইউক্রেন রাশিয়ার বিরোধী বিদেশী অভিনেতাদের হাতে এখনকার চেয়ে আরও ভাল ভাগ্যের দাবিদার,” তিনি আরও বলেছিলেন।
রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ভবিষ্যতের যে কোনও রাজনৈতিক বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে উভয় পক্ষের মধ্যে মানবিক সমস্যা সমাধানের প্রয়োজনীয়তার উপরও জোর দিয়েছিলেন: “ইউক্রেনের নিরপেক্ষতার ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন, কোনও বিদেশী জোটে যোগদান না করা এবং পারমাণবিক অস্ত্র দিয়ে সজ্জিত না করা।” এগুলি এই অঞ্চলে দীর্ঘ -মেয়াদী স্থিতিশীলতার ভিত্তি। “