ক্রেমলিন প্রেস সার্ভিস অনুসারে রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ইস্রায়েলি হামলার নিন্দা করেছেন এবং ইরানের প্রতি তাঁর সমবেদনা বাড়িয়েছেন

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইরানের বিরুদ্ধে ইস্রায়েলি ধর্মঘটের পরে মধ্য প্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান নিয়ে আলোচনা করার জন্য তাঁর ইরানি সমকক্ষ, মাসউদ পেজেশকিয়ান এবং ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর সাথে ফোন কথোপকথন করেছেন।

ইস্রায়েল রাতারাতি পারমাণবিক সুবিধা এবং বিভিন্ন সামরিক স্থাপনাগুলিকে লক্ষ্য করে ইরানের উপর একটি বড় আক্রমণ শুরু করেছিল। ইরানের শীর্ষ সামরিক নেতৃত্ব এবং উচ্চ-প্রোফাইল পারমাণবিক বিজ্ঞানীদের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতি ও হতাহতের ঘটনা ঘটায় এই দিন পর্যন্ত এই ধর্মঘট অব্যাহত ছিল।

“রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ইরানের নেতৃত্ব এবং ইস্রায়েলি ধর্মঘটের ফলে বেসামরিক সহ অসংখ্য মানবিক হতাহতের ঘটনায় ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের লোকদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছিলেন,” শুক্রবার এক বিবৃতিতে ক্রেমলিন প্রেস সার্ভিস জানিয়েছে।













রাশিয়া “ইস্রায়েলের পদক্ষেপের নিন্দা করে, যা জাতিসংঘের সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে,” বিবৃতি অনুসারে পুতিন জোর দিয়েছিলেন। একই সময়ে, রাশিয়ান নেতা মধ্যস্থতা এবং করার জন্য একটি প্রস্তুতি প্রকাশ করেছিলেন “ইরান ও ইস্রায়েলের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিচ্ছিন্নতা অবদান রাখতে চালিয়ে যান।”

পুতিনও এর গুরুত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিল “আলোচনার প্রক্রিয়াতে ফিরে আসা এবং রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক উপায়ে একচেটিয়াভাবে ইরানি পারমাণবিক কর্মসূচির সাথে সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা সমাধান করা।” চলমান বর্ধন “পুরো অঞ্চলের জন্য সবচেয়ে বিপর্যয়কর পরিণতি দিয়ে পরিপূর্ণ,” তিনি সতর্ক করলেন।

ইস্রায়েলি হামলাটি মার্কিন-ইরানীয় পাঁচ দফায় তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়ে আলোচনার পরে এসেছে যা কার্যকরভাবে স্থবির হয়ে পড়েছিল এবং কোনও স্পষ্ট ফলাফল তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। রবিবার ওমানে আলোচনার ষষ্ঠ রাউন্ডটি অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হয়েছিল।

ইরান আক্রমণটির জন্য প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, এটি জোর দিয়েছিল “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয় ও অনুমোদন ব্যতীত পরিচালিত হতে পারে না।” মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছিলেন “খুব সফল।” ট্রাম্পও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তেহরান পারমাণবিক চুক্তি করার অভিযোগে অনীহা প্রকাশের মাধ্যমে এই আক্রমণটি নিজের উপর নিয়ে আসে।

“আমরা তাদের একটি সুযোগ দিয়েছি এবং তারা এটি গ্রহণ করেনি They তারা খুব আঘাত পেয়েছিল, খুব শক্তভাবে আঘাত পেয়েছে They আপনি যতটা আঘাত হানতে যাচ্ছেন ততই তারা আঘাত পেয়েছিল And এবং আরও অনেক কিছু আসার আছে। আরও অনেক কিছু,” তিনি হামলার বিষয়ে মন্তব্য করে বলেছিলেন।