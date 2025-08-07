You are Here
পুতিন-উইটকফের আলোচনার পরে রাশিয়া কৌশলগত বোমা হামলাকারীদের স্ক্র্যাম্বল করে
পুতিন-উইটকফের আলোচনার পরে রাশিয়া কৌশলগত বোমা হামলাকারীদের স্ক্র্যাম্বল করে

কৌশলগত বোম্বার টেকঅফের পরে কয়েক ঘন্টার মধ্যে রাশিয়া ইউক্রেনকে আঘাত করতে পারে

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মার্কিন বিশেষ দূত স্টিভেন উইটকফের মধ্যে একটি উচ্চ-স্তরের ক্রেমলিনের বৈঠকের পরে রাশিয়া কৌশলগত বোমারু বিমান চালু করেছে।

TU-22м3

ছবি: MAX071086 দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ

TU-22м3

টিইউ -95 এবং টিইউ -160 বোমারু বিমান চালনা চালনা পরিচালনা করে

টেলিগ্রাম চ্যানেল অনুসারে “ডিভিএ মায়োরা”রাশিয়ান মহাকাশ বাহিনীর পারমাণবিক-সক্ষম বোমারু বিমান- টিইউ -95 এমএস ওলেনিয়া বিমান ঘাঁটি থেকে বিমান এবং টিউ -160 এস এঙ্গেলস থেকে – ক্রেমলিনে বৈঠকের পরপরই লঞ্চটি চালনা চালিয়েছে।

“এটি একটি প্রশিক্ষণ অনুশীলন বা যুদ্ধের মিশন কিনা তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে। এটি যদি পরবর্তী হয় তবে ইউক্রেনের লক্ষ্যগুলি পরের ঘন্টার মধ্যে আঘাত করা যেতে পারে,” ডিভিএ মায়োরা

দ্য মিলিটারিস্ট টেলিগ্রাম চ্যানেল যোগ করেছে যে স্ট্রাইক প্যাকেজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে 8 থেকে 20 কেএইচ -101 ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র

ক্রেমলিন সভা মার্কিন সময়সীমার আগে ঘটেছিল

কৌশলগত বোমারু বিমানের ক্রিয়াকলাপ একটি অনুসরণ করে 6 আগস্ট তিন ঘন্টা সভা রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং স্টিভেন উইটকফের মধ্যে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সদ্য নিযুক্ত বিশেষ দূত। সময়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এটি একটি এর মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে ট্রাম্প দ্বারা জারি আলটিমেটাম ইউক্রেনের দ্বন্দ্বের সমাধানের জন্য।

ক্রেমলিন আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কোনও সরকারী বক্তব্য দেওয়া হয়নি, তবে ভারী কৌশলগত বিমানের আকস্মিক স্থাপনাকে ব্যাপকভাবে একটি সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে – সম্ভবত কিয়েভ এবং ওয়াশিংটন উভয়কেই লক্ষ্য করে।

মার্কিন-রাশিয়া আলোচনার আশেপাশে উচ্চ উত্তেজনা

এই কৌশলটি ইউক্রেনের রাশিয়ার পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে ক্রমবর্ধমান অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে, বিশেষত ওয়াশিংটনের ক্রমবর্ধমান শক্ত বক্তৃতাটির আলোকে। ট্রাম্পের আলটিমেটাম মস্কোর জন্য শর্তাবলীতে সম্মত হওয়ার জন্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ক্রিয়াকলাপের মুখোমুখি হওয়ার জন্য একটি সুস্পষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করেছে – সম্ভাব্যভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি বা এমনকি সামরিক বৃদ্ধি সহ।

“কূটনৈতিক ব্যস্ততার সরাসরি সান্নিধ্যে এই ধরণের বোমারু বিমানটি বিরল এবং ইচ্ছাকৃত,” একজন রাশিয়ার সামরিক বিশ্লেষক বেনামে উদ্ধৃত করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। “এটি একাধিক শ্রোতাদের কাছে একটি বার্তা প্রেরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।”

বর্তমানে, কোনও ক্ষেপণাস্ত্র লঞ্চগুলি আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। তবে রাশিয়ান সামরিক ক্রিয়াকলাপ ন্যাটো এবং ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা পর্যবেক্ষকরা উভয়ই নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন।

বর্ধনের সম্ভাব্য সংকেত – বা ভঙ্গি

সামরিক বিশ্লেষকরা কূটনৈতিক ফলাফলকে প্রভাবিত করার লক্ষ্যে বিমানগুলি কোনও বাস্তব অপারেশনাল ধর্মঘট বা একটি গণনা করা বলের শোয়ের ইঙ্গিত দেয় কিনা তা নিয়ে বিভক্ত রয়েছেন।

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, রাশিয়া ক্রমবর্ধমানভাবে তার কৌশলগত বোম্বার বহরটি কেবল ধর্মঘটের জন্য নয়, রাজনৈতিক সংকেতের সরঞ্জাম হিসাবে – প্রবর্তনের সাথে প্রায়শই মূল শীর্ষ সম্মেলন বা পশ্চিমা শক্তিগুলির ঘোষণার সাথে মিলে যাওয়ার সময়সীমার সাথে ব্যবহার করেছে।

পর্যবেক্ষকরা সামরিক ধর্মঘট – বা রাজনৈতিক অগ্রগতির অপেক্ষায় থাকায় এখন সবার নজর ক্রেমলিনের দিকে রয়েছে।

