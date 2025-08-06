You are Here
পুতিন-উইটকফের আলোচনা রাশিয়ার উপর ভবিষ্যতের মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি বন্ধ করতে ব্যর্থ
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং হোয়াইট হাউসের রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ হেছেন “দরকারী এবং গঠনমূলক”ক্রেমলিনের বিদেশী-নীতি সহযোগী ইউরি উশাকভের মতে বুধবার মস্কোতে আলোচনা হয়েছে। প্রায় তিন ঘন্টার অধিবেশনটি একটি সুরক্ষিত করার লক্ষ্য ছিল শেষ মুহুর্তের যুগান্তকারী শুক্রবার মার্কিন নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেওয়ার আগে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করার জন্য।

তবুও, কর্মকর্তারা পরামর্শ দিন বুধবারের বৈঠকটি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে মস্কোর উপর এই ব্যবস্থাগুলি চাপিয়ে দেওয়া থেকে বিরত রাখতে যথেষ্ট ছিল না। হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা কথোপকথনের পরে বলেছিলেন, “রাশিয়ানরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জড়িত থাকতে আগ্রহী।” তবে “শুক্রবার গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি এখনও কার্যকর করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে।”

তিন সপ্তাহ আগে, ট্রাম্প রাশিয়াকে ইউক্রেনের সাথে শান্তি চুক্তি সুরক্ষার দিকে অগ্রগতি করার জন্য 50 দিন সময় দিয়েছিলেন বা অন্যথায় আরও মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হন। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতির ধৈর্য হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে এবং গত সপ্তাহে তিনি সংক্ষিপ্ত 8 আগস্ট পর্যন্ত সেই আলটিমেটাম।

ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি, মস্কো বিশ্বের চাপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপ, কঠোর নিষেধাজ্ঞার হুমকি অনুভব করতে শুরু করেছে, এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট মঙ্গলবার এক্স এ ফোন কল ট্রাম্পের সাথে, এই সময়ে দুই নেতা আলোচনা করেছিলেন যে কীভাবে মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি রাশিয়ান অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে।

তবে বিশেষজ্ঞরা সতর্ক যখন মনে হয় যে এটি যুদ্ধে জয়লাভ করছে তখন রাশিয়া আমাদের হুমকির কাছে মাথা নত করার সম্ভাবনা কম। যেহেতু রাশিয়া এবং ইউক্রেন মে মাসে সরাসরি শান্তি আলোচনা আবার শুরু করেছে, মস্কো এখনও তার সবচেয়ে ভারী বিমান হামলা চালিয়েছে এবং একা কিয়েভে কমপক্ষে 72২ জনকে হত্যা করেছে।

