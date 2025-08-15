পুতিন উত্তর কোরিয়ার সেনাবাহিনীকে কিমকে চিঠিতে ‘বীরত্বপূর্ণ’ বলে অভিহিত করেছেন

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন উত্তর কোরিয়ার একটি চিঠিতে ইউক্রেনে “বীরত্বপূর্ণ” হিসাবে লড়াইয়ের জন্য উত্তর কোরিয়ার সেনাদের প্রশংসা করেছেন, উত্তর কোরিয়ার রাজ্য গণমাধ্যম শুক্রবার জানিয়েছে।
জাপানি শাসন থেকে কোরিয়ার মুক্তির বার্ষিকী উপলক্ষে একটি চিঠিতে পুতিন স্মরণ করেছিলেন যে কীভাবে সোভিয়েত রেড আর্মি সেনা এবং উত্তর কোরিয়ার বাহিনী জাপানের colon পনিবেশিক পেশা শেষ করতে একসাথে লড়াই করেছিল।
“সামরিক বন্ধুত্ব, সদিচ্ছা এবং পারস্পরিক সহায়তার বন্ধন, যা যুদ্ধের দিনগুলিতে একীভূত হয়েছিল, আজও দৃ solid ় এবং নির্ভরযোগ্য রয়েছে,” পুতিন উত্তর কোরিয়ার রাজ্য মিডিয়া প্রকাশিত একটি চিঠিতে বলেছিলেন।
তিনি বলেন, “ইউক্রেনীয় দখলদারদের থেকে কুরস্ক অঞ্চলের অঞ্চলকে মুক্ত করতে ডিপিআরকে সৈন্যদের বীরত্বপূর্ণ অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি প্রদর্শিত হয়েছিল,” তিনি বলেন, রাজ্য সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ জানিয়েছে।
“রাশিয়ান জনগণ তাদের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগের স্মৃতি চিরতরে রাখবে।”
পুতিন আরও যোগ করেছেন যে দুটি দেশই “যৌথভাবে কাজ করবে এবং কার্যকরভাবে তাদের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করবে এবং ন্যায়বিচার এবং বহু-পোলার ওয়ার্ল্ড শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।”
কেসিএনএ জানিয়েছে, পুতিনের চিঠিটি পিয়ংইয়াং -এ রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের একটি সফরের পাশাপাশি এসেছিল, যেখানে রাজ্য ডুমা স্পিকার ব্য্যাচেস্লাভ ভলোডিন ইউক্রেনে “দুর্দান্ত সৈন্য” প্রেরণের জন্য কিমকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, কেসিএএনএ জানিয়েছে।
এদিকে কিম বলেছেন, প্রতিনিধি দলের এই সফরটি “ডিপিআরকে-রাশিয়ার সম্পর্কের একটি নতুন স্তরের উন্নয়নের প্রচার করবে।”
তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে বুধবার পুতিনের সাথে তাঁর একটি ফোন কল ছিল, তিনি দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা এবং “দু’দেশের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও যোগাযোগের বিষয়ে সম্মত হন।”
রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করছে, গত বছর দুটি দেশ পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যখন পুতিন পুনঃসংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি পরিদর্শন করেছিলেন।
এপ্রিলে, উত্তর কোরিয়া প্রথমবারের মতো নিশ্চিত করেছে যে এটি রাশিয়ান সেনাদের পাশাপাশি ইউক্রেনের সামনের লাইনে তার সৈন্যদের একটি দল স্থাপন করেছে।
দক্ষিণ কোরিয়ার এবং পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলি বলেছে যে পিয়ংইয়াং ২০২৪ সালে আর্টিলারি শেল, ক্ষেপণাস্ত্র এবং দূরপাল্লার রকেট সিস্টেমের পাশাপাশি রাশিয়ার কুরস্ক অঞ্চলে ১০,০০০ এরও বেশি সৈন্য পাঠিয়েছিল।
সিওল জানিয়েছেন, প্রায় 600০০ উত্তর কোরিয়ার সেনা নিহত হয়েছে এবং রাশিয়ার পক্ষে আরও হাজার হাজার আহত হয়েছে।