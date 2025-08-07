রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এই বছরের শেষের দিকে ভারত সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে, রাশিয়ান মিডিয়া বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, যদিও এই ভ্রমণের সঠিক সময়রেখা অস্পষ্ট রয়ে গেছে।
ক্রেমলিনপন্থী টেলিগ্রাম নিউজ চ্যানেল ভিওয়াই স্লুশালি মায়াকের মতে, ভারতীয় জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা অজিত দোভাল ড রাশিয়ান সুরক্ষা কাউন্সিলের চিফ সের্গেই শোইগুর সাথে বৈঠকের সময় পুতিন “আগস্টের শেষের দিকে” পরিদর্শন করবেন।
তবে, টাস নিউজ এজেন্সি উদ্ধৃত একই বৈঠক থেকে দোভাল বলেছিলেন যে ক্রেমলিন নেতা “বছরের শেষের দিকে” ভারত ভ্রমণ করবেন।
আগস্টের শেষের দিকে টাইমলাইনের ফলে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে একই সময়ে চীন সফরের পরিকল্পনার রিপোর্টের সম্ভাব্য সংঘর্ষ হতে পারে।
“আমি মনে করি তারিখগুলি এখন প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে,” ডোভাল বলেছেন, একটি অনুসারে ভিডিও ক্রেমলিন-অর্থায়িত আউটলেট স্পুটনিক দ্বারা প্রকাশিত।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাশিয়ান তেলের ক্রমাগত ক্রয়ের বিষয়ে ভারতীয় রফতানিতে শুল্ক আরোপের হুমকির মধ্যে দোভাল এই সপ্তাহে মস্কো সফর করছেন। ভারতের বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রী সুব্রাহ্মণিয়াম জয়শঙ্কর এই মাসের শেষের দিকে রাশিয়া ভ্রমণ করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।
মোদী আগে আমন্ত্রিত পুতিন গত অক্টোবরে মস্কো সফরের সময় ২০২৫ সালে ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেন, যদিও শীর্ষ সম্মেলনের তারিখটি নিশ্চিত নয়।
বুধবার ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যগুলিতে অতিরিক্ত 25% শুল্ক আরোপ করে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, হারটি দ্বিগুণ করে 50% এ দাঁড়িয়েছে। মোদী এই বলে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন যে তাকে “একটি দুর্দান্ত ব্যক্তিগত মূল্য দিতে হবে, তবে আমি এর জন্য প্রস্তুত,” ব্যাখ্যা না করেই।
ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসনের পর থেকে ভারত রাশিয়ান তেল অনুমোদন থেকে বিরত রয়েছে এবং এটি এখন চীনের পরে রাশিয়ান অপরিশোধিতের দ্বিতীয় বৃহত্তম ক্রেতা হয়ে উঠেছে।
