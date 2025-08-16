পুতিন এবং ট্রাম্পের সভায় কোনও “ইউক্রেনে চুক্তি” হতে পারে না। “পুতিন একটি দুর্দান্ত শক্তি হিসাবে রাশিয়ার প্রতি মনোভাব পুনরুদ্ধার করেছিলেন” এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানকে “সমান শর্তে” কথা বলেছিলেন। রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “একে অপরকে প্রস্তাব দেওয়ার মতো কিছু আছে।” সুতরাং ক্রেমলিনের রাজনৈতিক ব্লকটিতে আলাস্কার আলোচনার ফলাফলগুলি কভার করার পরামর্শ দেওয়া হয়, “মেডুসা” জানিয়েছে।
আপনি এই গল্পটি এখানে ইংরেজিতে পড়তে পারেন।
ক্রেমলিন এবং ক্রেমলিনের প্রতি অনুগত (মেডুসার নিষ্পত্তি রয়েছে) এর জন্য ক্রেমলিন এবং রাষ্ট্রীয় মিডিয়াগুলির প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে “সভায় কোনও লেনদেন হয়নি এবং ঘটতে পারে না।” শীর্ষ সম্মেলনের সামনে, এটি “কথোপকথন” সম্পর্কে সত্যই বলা হয়েছিল এবং পুতিন যে কোনও আলোচনার দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন; তাদের ফলাফল পূর্বাভাস দেওয়া হয়নি।
প্রযুক্তিবিদ যিনি রাষ্ট্রপতি প্রশাসনের রাজনৈতিক ব্লকের সাথে সহযোগিতা করেন, মেডুসার সাথে কথোপকথনে, তারপরে ধরে নিয়েছিলেন যে প্রো -সরকারী গণমাধ্যমের শ্রোতারা এই সত্যের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন যে “সামরিক অভিযান স্থগিতকরণ” শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলের ভিত্তিতে নাও হতে পারে। “গরম করা, যাতে কোনও বিশেষ আশা না থাকে – যাতে কোনও হতাশা না থাকে,” তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন। – অতএব, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে কথোপকথনের জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাথে অগ্রভাগ সংলাপে। পুতিন এবং ট্রাম্প কোনও কিছুর সাথে একমত হন এবং (যথা) পুতিন এই চুক্তির ধারাগুলি চাপিয়ে দেন। “
“রাষ্ট্রপতিদের চূড়ান্ত বিবৃতিতে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে কিয়েভ এবং ইউরোপীয় নেতাদের প্রয়োজনীয়তাগুলিও আলোচনা করা হয়নি, এবং ট্রাম্প জেলেনস্কিকে রাশিয়ার সাথে বিরোধ সমাধানের জন্য একটি চুক্তি করার পরামর্শ দিয়েছিলেন,” ম্যানুয়াল পরামর্শ পাঠক, শ্রোতা এবং শিক্ষার্থীদের সংকলকগণ।
ক্রেমলিনের প্রতি অনুগত মিডিয়া কর্মীদের দৃ strongly ়ভাবে জোর দেওয়ার জন্য বলা হয় যে ট্রাম্প বিমানবন্দরে পুতিনের সাথে দেখা করেছিলেন এবং অন্যান্য রাজ্যের প্রধানদের কেউই এই জাতীয় “অঙ্গভঙ্গি” ভূষিত হননি।
শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে প্রো -সরকারী গণমাধ্যমের গ্রন্থগুলির মূল বার্তাটি হওয়া উচিত: “সভাটি historical তিহাসিক হয়ে উঠেছে,” কারণ “পুতিন রাশিয়ার প্রতি মহান সর্বোচ্চ শক্তি হিসাবে মনোভাব পুনরুদ্ধার করেছিলেন।” নথির লেখকরা লিখেছেন যে পুতিন এবং ট্রাম্প “সমান পদক্ষেপ নিয়ে বক্তব্য রেখেছিলেন”, যা ইউরোপীয় দেশগুলির নেতাদের সাথে আমেরিকান রাষ্ট্রপতির আলোচনার বিষয়ে বলা যায় না। «রাশিয়ার শক্তি ও কর্তৃত্বের পুনর্জাগরণ সাম্প্রতিক বছরগুলির ফলাফল। তারা এই শক্তি হিসাবে বিবেচিত হয়, “নথি বলে।
এছাড়াও, প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটিতে বলা হয়েছে যে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র “সম্পর্কের ইতিহাসে একটি নতুন পৃষ্ঠা খুলতে পারে”, এবং দেশগুলির মধ্যে “সহযোগিতা” সম্পর্কিত বিষয়গুলি তাদের নেতৃত্বের মধ্যে বৈপরীত্য সৃষ্টি করে না। «ইউক্রেনীয় ইস্যুতে বৈপরীত্যের দ্বারা যেখানে সংলাপটি ধীর হতে পারে, আমরা এর অর্থনীতি এবং বিজ্ঞানের উন্নয়নের বিষয়গুলিকে উত্সাহিত করি ” – এপি রাজনৈতিক ইউনিটের সাংবাদিকদের এভাবেই শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে তাদের পাঠ্যে লেখার জন্য দৃ strongly ়ভাবে সুপারিশ করা হয়।
প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটির আরেকটি থিসিস হ’ল ইউক্রেন এবং ইউরোপের দেশগুলি “কাজের বাইরে থেকে যায়” এবং “তথ্য যুদ্ধে বিশাল ক্ষতি” পেয়েছিল। একই সময়ে, নথিতে পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে যুদ্ধের সম্ভাবনা বা আরও সম্পর্ক সম্পর্কে কিছুই বলা হয় না।