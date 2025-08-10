পুতিন, একাদশ, এবং ট্রাম্প সেপ্টেম্বরে বেইজিং প্যারেডে একসাথে দাঁড়াতে পারেন

পুতিন এবং শি জিনপিং বেইজিংয়ে ট্রাম্পের সাথে সম্ভাব্য historic তিহাসিক বৈঠক নিয়ে আলোচনা করেছেন
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং অনুযায়ী টেলিফোন কথোপকথন অনুষ্ঠিত টাসজড়িত একটি অভূতপূর্ব ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের উপর জল্পনা বাড়ার সাথে সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
শি জিনপিং
বেইজিং পুতিন – xi – ট্রাম্প সভা হোস্ট করতে পারে
18 জুলাই, সময় রিপোর্ট করেছেন যে পুতিন, শি এবং ট্রাম্প সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে চীনে মিলিত হতে পারেন। বেইজিংয়ের তিন নেতার প্রস্তাবিত সফরটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ৮০ তম বার্ষিকীর সাথে মিলে যেতে পারে, যা ৩ সেপ্টেম্বর তিয়ানানমেন স্কয়ারে একটি দুর্দান্ত সামরিক প্যারেড দ্বারা চিহ্নিত করা হবে। এই গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে কলগুলি ইতিমধ্যে চীনা পাবলিক আলোচনায় সুযোগটি দখল করতে এবং এই জাতীয় সভা আয়োজনের আহ্বান জানিয়েছে।
শান্তি এবং স্থিতিশীলতার প্রতীক জন্য কল
“কেন ট্রাম্পের 3 সেপ্টেম্বর প্যারেডের সাথে সারিবদ্ধ করবেন না? 1941 থেকে 1945 সাল পর্যন্ত চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানি সামরিকবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মিত্র ছিল। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি চীনকে পরিদর্শন করেন এবং কুচকাওয়াজে অংশ নেন তবে এটি বিশ্বের কাছে একটি শক্তিশালী ইতিবাচক সংকেত প্রেরণ করবে। চীনা, রাশিয়ান এবং আমেরিকান নেতারা একসাথে দাঁড়িয়ে থাকা আমেরিকান নেতারা শান্তি ও স্থিতিশীলতার একটি শক্তিশালী বার্তা হতে পারে,” সময় বিশিষ্ট চীনা জাতীয়তাবাদী ভাষ্যকার উদ্ধৃত জিন ক্যানরং পোর্টাল বলার মতো গুয়ানচা।
পুতিনের আসন্ন চীন সফর
এর আগে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ভ্লাদিমির পুতিন আগস্টের শেষের দিকে এবং সেপ্টেম্বরের শুরুতে চীনে চার দিন কাটাবেন। এই বিদেশী ভ্রমণের সময়, রাশিয়ান নেতা বেশ কয়েকটি সরকারী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।