পুতিন এবং ট্রাম্পের তিন -তিন শীর্ষ সম্মেলন এসেছিল

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে ত্রি-মুখী বৈঠক, যা শুক্রবার রাতে আলাস্কার আঙ্কুরিজের উত্তর শহরতলির আল-মন্ডরফ-রিচার্ডসন যৌথ ঘাঁটিতে শুরু হয়েছিল, পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে।

রাশিয়ান নিউজ এজেন্সি রায়ানোভাস্টের মতে, গ্রিনউইচ 9:50 এ শুরু হওয়া সাক্ষাত্কারগুলি দুই দেশের প্রবীণ কর্মকর্তাদের সাথে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বৈঠকের সাথে ট্রাম্প, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং মার্কিন বিশেষ প্রতিনিধি স্টিভ হুইটকভ এবং পুতিন সহ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এবং ক্রেমলিনের সহকারী ইউরি ওসকভের সাথে রয়েছেন।

বৈঠকটি অব্যাহত থাকায় পশ্চিমা মিডিয়া জানিয়েছে: “আলোচনাগুলি দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অব্যাহত রয়েছে এবং এর একটি আলাদা অর্থ থাকতে পারে। ট্রাম্প এই সপ্তাহের শুরুতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে পুতিন সত্যই শান্তিতে আগ্রহী কিনা তা তিনি খুঁজে পাবেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে পরিস্থিতি যদি তার ইচ্ছা অনুসারে না যায় তবে তিনি এখনও পর্যন্ত এটি ঘটেনি।”

