হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র কারোলিন লেভিট নিশ্চিত করেছেন যে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পুতিন এবং ইউক্রেন ভলোডিমায়ার জেল্নস্কি উভয়ের সাথেই বৈঠকের জন্য উন্মুক্ত। সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও ভাল উল্লাস। – আমি মনে করি যে রাশিয়া যুদ্ধ শেষ করতে প্রস্তুত হবে সে সম্পর্কে আমাদের এখন আরও ভাল ধারণা রয়েছে। ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় মিত্ররা যা গ্রহণ করতে প্রস্তুত হবে তার সাথে আমাদের এখন এটির তুলনা করতে হবে – তিনি বলেছিলেন। তিনি শর্ত দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনীয় এবং রাশিয়ান উভয়কেই ছাড় দিতে হবে।
পোল্যান্ড খেলা থেকে পড়ে গেল
জেলানস্কি বুঝতে পেরেছিলেন যে পুতিন এবং ট্রাম্পের সাথে বৈঠক একটি বিশাল ঝুঁকির সাথে জড়িত, তবে তিনি চ্যালেঞ্জটি মেনে নিয়েছিলেন। সে অস্বীকার করতে পারল না। সর্বোপরি, ইউক্রেন সবচেয়ে বেশি অস্ত্র স্থগিত করতে চায়। এবং অর্থনৈতিক সহ অনেক কারণে। পডডকু “সিকোরস্কির বার্তা” -তে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, ইউক্রেনীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রকের প্রধান অ্যান্ড্রি সিবিহা, রাশিয়ার সাথে যুদ্ধের দিনটি ইউক্রেনের জন্য 220 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। জেলানস্কি ইউরোপের সহায়তায় গণনা করেছেন এবং তাই ই 3 কোয়ালিশনের সাথে জরুরি পরামর্শ পরিচালনা করেন, অর্থাত্ জার্মানি, ফ্রান্স এবং গ্রেট ব্রিটেনের নেতাদের সাথে। ইউরোপের এই তিনটি শক্তিশালী দেশ রাশিয়ার হুমকির প্রতিক্রিয়া হিসাবে ট্রাই -রোন জোটকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং মার্কিন সুরক্ষার জলের লিখিত গ্যারান্টিতে একটি লাঠি।
কিয়েভ টাস্ক, স্টারমার, ম্যাক্রন এবং মেরজ – এবং কমপক্ষে তিনটি কারণে ট্রেনে করে যৌথ যাত্রা করার পরে পোল্যান্ড ইউক্রেন সম্পর্কে “দুর্দান্ত খেলা” থেকে বেরিয়ে এসেছিল। প্রথমত, সরকার পোলিশ সৈন্যদের যে কোনও সম্ভাব্য মিশনে অস্ত্রের স্থগিতাদেশ রক্ষা করে যদি তা ঘটেছিল তবে তাদের যে কোনও অংশগ্রহণকে অস্বীকার করেছিল। দ্বিতীয়ত, অংশীদাররা এই ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন যে করল নওরোকির জয়ের পরে, দেশটি পাহাড়ের উপর রাজনৈতিক যুদ্ধে ডুবে যাবে, যার শিকারও বিদেশী নীতি হবে। তৃতীয়ত, সরকার বা নাওরোকির উভয়েরই ওয়াশিংটনে পর্যাপ্ত অনুবাদ নেই। পোল্যান্ড কেবল একটি ফেদারওয়েট খেলোয়াড়, অন্যদিকে ট্রাম্প কেবল ক্ষমতার মতামতকেই গণনা করেছেন।
ট্রাম্প আপনার অস্ত্র স্থগিত করতে চান
জেলনস্কি ভান ব্যানকে অভিনয় করেছেন। তিনি যুদ্ধের শেষের জন্য তিনটি শর্ত রেখেছিলেন। দাবি: তাত্ক্ষণিক রাশিয়ান আগ্রাসন স্থগিতকরণ এবং এইভাবে অস্ত্রের স্থায়ী স্থগিতকরণ; পুতিনের সাথে বৈঠক এবং শান্তি চুক্তির সুরক্ষা এবং স্থায়িত্বের গ্যারান্টর হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের শান্তিপূর্ণ আলোচনায় অংশ নেওয়া।
ট্রাম্প পুতিনের সাথে এবং পরে জেলানস্কির সাথে বৈঠকে খুব আগ্রহী, অস্ত্রের স্থগিতাদেশ দিয়ে শেষ করেছেন, যা শান্তি কথোপকথনের পরিচয় হবে। এবং তিনটি কারণে। প্রথমত, তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে নির্বাচনী প্রচারে তিনি এই যুদ্ধটি খুব দ্রুত শেষ করবেন। দ্বিতীয়ত, একটি শান্তিপূর্ণ নোবেল পুরষ্কার। তৃতীয়ত, মৃত পেডোফিল জেফ্রি এপস্টেইনের সাথে তার কথিত সম্পর্কের বিষয়টি থেকে আমেরিকান জনগণের মতামতকে বিভ্রান্ত করার জন্য দুর্দান্ত বিদেশী সাফল্য কমপক্ষে এক মুহুর্ত হবে। এবং এটি বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে আমেরিকা বাস করছে।
জেলানস্কি অনেক খারাপ পরিস্থিতিতে আছেন। যদিও ট্রাম্প সম্প্রতি পুতিনের সাথে তার ধৈর্য হারিয়েছিলেন এবং এমনকি তাকে এক ধরণের আলটিমেটামও রেখেছিলেন, এখনও অবধি তাঁর কেবল ইউক্রেনের ছাড়ের প্রয়োজন ছিল। কোনও ইঙ্গিত নেই যে রাশিয়া মে মাসে ফাঁস হওয়া “ঘর” এর শর্ত থেকে বিদায় নেবে। পুতিন দাবি করেছেন যে ইউক্রেন একটি নিরপেক্ষ দেশ হিসাবে রয়ে গেছে, যার অর্থ দেশটির রাস্তা ন্যাটো বন্ধ করে দেওয়া। তিনি আরও দাবি করেছেন যে ইউক্রেন আংশিকভাবে রাশিয়া – খেরসন, লুগানস্ক, ডোনেটস্ক, জাপোরোস্কি – এবং ক্রিমিয়া দ্বারা আংশিকভাবে চারটি দখলকৃত সার্কিট ত্যাগ করেছেন, ২০১৪ সালে সংযুক্ত। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়টি রাশিয়ান ফেডারেশনের অংশ হিসাবে বিবেচিত হবে। রাশিয়ানরা জেলানস্কি যুদ্ধের প্রতিশোধের ত্যাগ করতে বাধ্য করতে চায়। এই অবস্থাটি ইউক্রেনের নির্বাচনও হবে (জেলানস্কি পাওয়ার থেকে উচ্চারণ অপসারণ)।
জেলানস্কি এই শর্তগুলির কোনও গ্রহণ করতে পারে না। ন্যাটো সদস্যতা ত্যাগ করতে পারে না, কারণ এই মুহুর্তে এটি অসম্ভব বলে মনে হলেও ভূ -রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিয়েভের পক্ষে পরিবর্তিত হতে পারে। তিনি খেরসন, ক্রামা বা স্লাভিকের কাছ থেকে সেনা প্রত্যাহার করবেন না, কারণ কেন, যেহেতু ইউক্রেনীয় সৈন্যরা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে এই জমি রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত রক্ত স্থানান্তর করেছিল। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রিমিয়া ত্যাগ করতে পারবেন না, কারণ এটি ভূ -রাজনৈতিক আত্মহত্যা হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি উপসংহারে আসতে পারে যে পূর্ব ইউক্রেনের কিছু অংশ সাময়িকভাবে রাশিয়ান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে একই নীতিতে দুটি জার্মান দেশ তৈরি হয়েছিল – জার্মানি এবং জিডিআর।
পুতিনের শর্তে ঘর?
জেইসকি একটি বিন্দুতে রয়েছে। দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা দুর্বল করার চেষ্টা করার পরে সাম্প্রতিক বিক্ষোভগুলি তার ক্ষমতার ক্ষয় ঘটায়। – আমার ধারণা আছে যে রাশিয়ান আগ্রাসনের মুখে গত তিন বছরে কর্তৃপক্ষের প্রতিরক্ষামূলক সময়কালটি কার্যত যে কোনও সমালোচনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, কেবল শেষ হচ্ছে। রাজনীতি ইউক্রেনে ফিরে আসে – ইউক্রেন এবং রাশিয়া অ্যাডাম এবারহার্ডের বিশেষজ্ঞ “নিউজউইক” এর সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
ইস্টার্ন স্টাডিজ সেন্টারের প্রাক্তন পরিচালক তৃতীয় ময়দানের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছিলেন, যার দিকে ট্রাম্প এবং পুতিনের প্রতি ছাড়গুলি প্রদাহজনক স্পার্ক হতে পারে: – এটি এমন একটি দৃশ্য যা কেবল রাশিয়ার প্রতি ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা উল্লেখযোগ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হতে পারে – যেমন বাহ্যিক চাপ বা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতার ক্ষতির ফলে। যে কোনও “তৃতীয় ময়দান” এর পরে পূর্ববর্তীটির তুলনায় অনেক বেশি হিংসাত্মক চরিত্র গ্রহণ করতে পারে – কিছু সামরিক পরিবেশের র্যাডিক্যালাইজেশন, অস্ত্রগুলিতে সহজে অ্যাক্সেস, শক্তিশালী সামাজিক আবেগ এবং রাশিয়ান বিশেষ পরিষেবাগুলি থেকে অনিবার্য উস্কানির কারণে। এটি একটি কালো দৃশ্য যেখানে ইউক্রেন রাশিয়ান আগ্রাসন বন্ধ করে দেয় এবং একই সাথে একটি অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক এবং সামাজিক দ্বন্দ্বের দিকে চলে যায় – যা জাতীয় স্বার্থের অনুভূত বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া।
স্থগিত করার সম্ভাবনাগুলি এক মাস বা ছয় মাস আগে বেশি, তবে বাস্তবে সবকিছু আবার মৌলিক বিষয়গুলিতে বিভক্ত হতে পারে। কয়েক মাস ধরে, ইউক্রেন দীর্ঘস্থায়ী এবং কেবল শান্তির দাবি করে আসছে। পুতিনের শর্তে শান্তি হবে গৃহযুদ্ধের দিকে পরিচালিত আত্মসমর্পণ।