সামরিক ঘাঁটিতে আলাস্কায়, এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসন ছিলেন রাশিয়ান ফেডারেশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতিদের একটি সভা। এটি ছিল 2019 সালের পর থেকে তাদের প্রথম ব্যক্তিগত সভা, রাশিয়ান ফেডারেশনে ইউক্রেনে (২০২১ সালের গ্রীষ্মে তিনি জো বেইডেনের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন) এবং ২০১৫ সাল থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম সফর শুরু করার পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির সাথে পুতিনের প্রথম সভা এবং পুতিনের প্রথম ভ্রমণ।
সভাটি আড়াই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলেছিল। প্রাথমিকভাবে, ধারণা করা হয়েছিল যে রাষ্ট্রপতিরা একের সাথে (অনুবাদকদের উপস্থিতিতে) কথা বলবেন, তবে, শুরু হওয়ার অল্প সময়ের আগে, ফর্ম্যাটটি পরিবর্তন করা হয়েছিল – একসাথে পররাষ্ট্রনীতি বিভাগের প্রধানরা মার্কো রুবিও এবং সের্গেই লাভরভের পাশাপাশি বিশেষায়িত মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্টিফেন হুইটকফ এবং রাশির সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্টের সহকারী, ইয়ারের সাথে অংশ নিয়েছেন।
স্পষ্টতই, কোনও গুরুতর চুক্তি অর্জন করা যায়নি। আলোচনার পরে, পুতিন এবং ট্রাম্প সংবাদমাধ্যমে গিয়ে তাদের বক্তব্য পড়েন – রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতি প্রায় আট মিনিট কথা বলেছিলেন, মার্কিন রাষ্ট্রপতি – চারটিরও কম।
পুতিন আতিথেয়তার জন্য ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনের “সংঘাতের মূল কারণগুলি দূর করার” প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তার বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ট্রাম্প যদি ২০২২ সালে রাষ্ট্রপতি হন তবে যুদ্ধ শুরু হত না।
ট্রাম্প পরিবর্তে বলেছিলেন যে “এখনও কোনও লেনদেন নেই”, তবে একই সাথে দলগুলি “উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছিল” এবং আবার আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করেছিল যে পুতিন যুদ্ধ শেষ করতে চান। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই পুতিনকে দেখার আশা করছেন, যেখানে তিনি ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করেছিলেন :। তারপরে রাষ্ট্রপতিরা সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হল ছেড়ে চলে যান।
সামিট প্রোগ্রাম হ্রাস করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে, রাষ্ট্রপতিদের বৈঠকের পরে, একটি প্রসারিত ফর্ম্যাটে (পাঁচ জন) একটি কার্যকরী মধ্যাহ্নভোজ হওয়ার কথা ছিল, তবে এটি বাতিল করা হয়েছিল। সংবাদ সম্মেলনের পরপরই পুতিন সোভিয়েত পাইলটদের কবরগুলিতে ফুল দিতে গিয়েছিলেন, এলমন্ডর্ফ রিচার্ডসনের ভিত্তিতে সমাধিস্থ হন এবং সিটকিন এবং আলাস্কিনস্কি আলেক্সির আর্চবিশপের সাথে দেখা করেছিলেন। শীঘ্রই, তার বিমানটি রাশিয়ায় ফিরে এসেছিল।