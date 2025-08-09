পুতিন এবং ট্রাম্প ১১ ই আগস্ট রোমে দেখা করতে পারেন

পুতিন-ট্রাম্প শীর্ষ সম্মেলন ১১ ই আগস্টের প্রথম দিকে রোমে অনুষ্ঠিত হতে পারে
মধ্যে একটি সভা রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হিসাবে তাড়াতাড়ি স্থান নিতে পারে সোমবার, আগস্ট 11 মধ্যে রোমঅনুযায়ী ফক্স নিউজআলোচনার সাথে পরিচিত দুটি সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে।
ছবি: কমন্স।
রোম
ইতালির দূতাবাস শীর্ষ সম্মেলনের হোস্টিং অস্বীকার করে
মস্কোতে ইতালিয়ান দূতাবাস প্রতিবেদনটি নিশ্চিত করতে অস্বীকার করেছে আরবিসি। একইভাবে, টাসএকটি উত্স উদ্ধৃত করে বলেছিলেন যে রোম আলোচনার স্থান হবে না। এদিকে, ক্রেমলিন সহযোগী ইউরি উশাকভ বলেছেন অবস্থানটি “নীতিগতভাবে” এর সাথে একমত হয়েছে তবে এটি প্রকাশ করেনি, প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ক্রেমলিন এটি পরে প্রকাশ করবে।
রোম একটি সম্ভাব্য ভেন্যু রয়ে গেছে
ফক্স নিউজ রিপোর্ট করেছেন যে একই সপ্তাহের মধ্যে অন্য কোনও দিন স্থগিত করা হলে রোম এখনও সভাটি হোস্ট করতে পারে। ইউরোপীয় রাজ্যগুলি সহ অন্যান্য দেশে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের বিষয়েও আলোচনা চলছে।
নিষেধাজ্ঞাগুলি লজিস্টিকগুলিকে জটিল করে তোলে
সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকে ইউরোপীয় দেশগুলি রাশিয়ান বিমানগুলিতে তাদের আকাশসীমা বন্ধ করে দিয়েছে। পুতিন নিজেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছেন, সহ ইতালির মতো সদস্য দেশগুলিতে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞাসহ রাশিয়া অবৈধ বলে মনে করে।
সভার পটভূমি এবং প্রসঙ্গ
পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে আলোচনার চুক্তিটি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং মার্কিন বিশেষ দূতদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুসরণ করেছিল স্টিভ উইটকফ মস্কোতে August আগস্টের আগে ট্রাম্প নতুন রাশিয়ান বিরোধী নিষেধাজ্ঞার জন্য তার আলটিমেটামটি ৮ ই আগস্টে সংক্ষিপ্ত করে রেখেছিলেন, পরে বলেছিলেন যে চূড়ান্ত পরিণতি পুতিনের উপর নির্ভর করে। ট্রাম্প বারবার জোর দিয়েছেন যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাশিয়ান নেতার উপর নির্ভর করে।
নেতাদের মধ্যে পূর্ববর্তী যোগাযোগ
ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে সর্বশেষতম বৈঠকটি 2019 সালে ওসাকার জি -20 শীর্ষ সম্মেলনে হয়েছিল। ২০২৫ সালের শুরু থেকেই এই দুই রাষ্ট্রপতি ফোনে ছয়বার কথা বলেছেন।
খবর পূরণের বাজারের প্রতিক্রিয়া
বৃহস্পতিবার সমাপনী অধিবেশনটির তুলনায় মস্কো এক্সচেঞ্জ সূচকটি 0.44% বেড়েছে 13:44, 2889.37 পয়েন্টের শীর্ষে পৌঁছেছে। প্রায় 0.1% এর আগে কমে যাওয়ার পরে পুতিন-ট্রাম্প সভার সম্ভাব্য তারিখ এবং অবস্থান সম্পর্কে খবরে বাজারটি ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল।