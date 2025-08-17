You are Here
পুতিন ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি থাকলে ইউক্রেনের যুদ্ধ হবে না
পুতিন ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতি থাকলে ইউক্রেনের যুদ্ধ হবে না

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই দাবির সাথে একমত হয়েছিলেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ এমনকি যদি তিনি ২০২০ সালের নির্বাচন হারাতে না পারতেন এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের পরিবর্তে এই হত্যাকাণ্ড শুরু হলে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন।

আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেন্ডারফ-রিচার্ডসনে এই জুটি একটি শীর্ষ সম্মেলনে এই জুটিটির সামিটের জন্য এই জুটিটি সামিটের জন্য বৈঠকের পর শুক্রবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত একটি প্রেস কনফারেন্সের লেজ-শেষে পুতিন বলেছিলেন, “আমি এটি নিশ্চিত করতে পারি,” পুতিন বলেছিলেন।

ট্রাম্প প্রচারের পথে একাধিকবার এই দাবিটি তৈরি করেছিলেন এবং হোয়াইট হাউসটি ফিরিয়ে নেওয়ার পরে তা বলেছিলেন। ট্রাম্প এই দাবির উপর চাপের মুখোমুখি হয়েছেন, পাশাপাশি এই দাবিতে যে ইউক্রেন যুদ্ধের সূচনা করেছিল এবং বিডেন প্রশাসন এমন কাজ করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা প্রথম থেকেই এটি ব্যর্থ করতে পারে।

প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনের সাথে সমাধানের জন্য চাপ দেওয়ার সাথে সাথে ট্রাম্প এবং পুতিনের সম্পর্ক টক হয়ে যায়

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 এর যৌথ বেস এলমেন্ডারফ-রিচার্ডসনের একটি সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন। (এপি ফটো/জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন)

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির ভাষণটির অনুবাদ অনুসারে পুতিন বলেছিলেন, “আমি আরও একটি জিনিস যুক্ত করতে চাই,” পুতিন বলেছিলেন, যেহেতু দুই রাষ্ট্রপ্রধান প্রেসকে মন্তব্য করেছিলেন। “আমি আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ২০২২ সালে, পূর্ববর্তী প্রশাসনের সাথে শেষ যোগাযোগের সময়, আমি আমার আগের আমেরিকান সহকর্মীকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে পরিস্থিতি যখন শত্রুতাগুলিতে আসবে তখন কোনও প্রত্যাবর্তনের পর্যায়ে নিয়ে আসা উচিত নয় এবং আমি এটি প্রত্যক্ষভাবে ফিরে এসেছি যে এটি একটি বড় ভুল।

তার ভাষণে এর আগে পুতিন শোক করেছিলেন যে ট্রাম্পের আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক “শীতল যুদ্ধের পর থেকে সর্বনিম্ন পয়েন্টে পড়েছিল” এবং এই সত্যটি তুলে ধরেছিল যে গত চার বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে কোনও শীর্ষ সম্মেলন হয়নি।

ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসিতে ২০ শে জানুয়ারী, ২০২৫ সালে মার্কিন ক্যাপিটল রোটুন্ডায় ট্রাম্পের উদ্বোধনকালে তত্কালীন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। (কেনি হলস্টন-পুল/গেটি চিত্র)

পুতিন বলেছিলেন, “এটি আমাদের কাউন্টি এবং সামগ্রিকভাবে বিশ্বকে উপকৃত করছে না,” যোগ করে তিনি আরও যোগ করেছেন যে “স্পষ্টতই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া) সংঘাত থেকে সংলাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য পরিস্থিতি সংশোধন করতে হয়েছিল।”

এমএসএনবিসি হোস্ট পুতিন আলোচনার উপর দিয়ে লাইভ অন এয়ার বিস্ফোরণ, ট্রাম্পকে ‘গণতন্ত্র সম্পর্কে’ দেয় না — ‘

এদিকে, পুতিন ট্রাম্পকে “যুদ্ধের আশেপাশের ব্যাকস্টোরির কথা উল্লেখ করে” এই বিষয়টির ক্রুসে যাওয়ার এবং এই ইতিহাসটি বোঝার জন্য “তাঁর প্রচেষ্টা করার জন্য ট্রাম্পের প্রশংসা করেছিলেন। তিনি প্রতিশ্রুতিটিকে “মূল্যবান” বলেছিলেন।

রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি তার ভাষণ চলাকালীনও মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি আশা করছেন যে ট্রাম্পের অধীনে বিদেশী কূটনীতির এই নতুন অধ্যায়টি “আমাদের এই নতুন পর্যায়ে পারস্পরিক উপকারী এবং সমান সম্পর্ককে পুনর্নির্মাণ ও পালিত করতে সহায়তা করবে, এমনকি সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতিতেও।”

“সামগ্রিকভাবে, আমি এবং রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প একটি খুব ভাল ব্যবসায়ের মতো এবং বিশ্বাসযোগ্য যোগাযোগ তৈরি করেছি এবং বিশ্বাস করার সমস্ত কারণ রয়েছে যে এই পথে এগিয়ে যাওয়া আমরা ইউক্রেনের সংঘাতের শেষে আসতে পারি,” পুতিন শুক্রবার বলেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে টারম্যাকের কাছে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তারা আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে যৌথ বেস এলমেনডরফ-রিচার্ডসনে পৌঁছানোর পরে, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ সালে। পিপলকে হত্যা করার পর থেকে পশ্চিমে একটি দেশে ট্রাম্পের আমন্ত্রণে পুতিন আলাস্কায় রয়েছেন। (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস/এএফপি গেটি চিত্রের মাধ্যমে)

পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের অপটিক্স সমালোচকদের দ্বারা নিন্দা করেছিলেন, যারা শুক্রবার দৃশ্যের সাথে তুলনা করেছিলেন যখন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন।

কুখ্যাত বৈঠকে জেলেনস্কি ট্রাম্প এবং প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সাথে প্রকাশ্যে তর্ক করতে দেখেছিলেন, যেহেতু রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করেছিলেন।

“বিডেন এটি বন্ধ করতে পারতেন, জেলেনস্কি এটি বন্ধ করতে পারতেন, এবং পুতিনকে কখনই এটি শুরু করা উচিত হয়নি,” ট্রাম্প এপ্রিল মাসে ইউক্রেনের যুদ্ধ সম্পর্কে বলেছিলেন।

