রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের আগে শুক্রবার রাশিয়ান সুদূর পূর্ব শহর মাগাদান পৌঁছেছেন।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ একটি “পূর্ণাঙ্গ” ওয়ার্কিং ট্রিপ বলেছিলেন, পুতিন একটি ফিশ অয়েল প্রসেসিং প্ল্যান্ট পরিদর্শন করবেন, একটি ক্রীড়া কমপ্লেক্স এবং একটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এবং বিশ্বযুদ্ধের আলাস্কা-সাইবেরিয়া এয়ার রুটের একটি স্মৃতিসৌধে সোভিয়েত-আমেরিকান যুদ্ধের সহযোগিতার প্রতীক হিসাবে ফুল রাখবেন।
তিনি আঞ্চলিক গভর্নর সের্গেই নোসভের সাথে একটি বৈঠক করার কথাও নির্ধারিত রয়েছে।
পুতিন এবং ট্রাম্প অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে বৈঠক করতে চলেছেন, সকাল সাড়ে দশটায় মস্কো সময় (সকাল সাড়ে ১১ টা স্থানীয়) শুরু হয়েছিল, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার আরও তিন বছরের বেশি যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে।
রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের মধ্যে রয়েছে রাষ্ট্রপতি সহযোগী ইউরি উশাকভ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী আন্দ্রেই বেলোসভ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ, অর্থমন্ত্রী আন্তন সিলুয়ানভ এবং বিশেষ অর্থনৈতিক দূত কিরিল দিমিত্রিভ।
তিনটি রাশিয়ান সরকারী বিমান ইতিমধ্যে আলাস্কায় অবতরণ করেছে, আইএল -৯6 সহ একটি আইএল -৯6 সহ আরএ -৯60০২৩-একটি বিমান যা ২০১ 2018 সালে কুখ্যাত হয়ে ওঠে যখন আর্জেন্টিনার কর্তৃপক্ষ বুয়েনস আইরেসে রাশিয়ান দূতাবাস প্রাঙ্গনে প্রায় ৪০০ কিলোগ্রাম কোকেন আবিষ্কার করেছিল।
ফুটেজে দেখানো আর্জেন্টিনা, রাশিয়া এবং জার্মানির মধ্যে মাদক পাচার অভিযানে ব্যবহৃত বিমানটি মুক্তি পেয়েছে আর্জেন্টিনার আইন প্রয়োগকারী দ্বারা, সেই সময় রাশিয়ান কূটনৈতিক বিমান হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে পুতিন শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করার জন্য “একটি চুক্তি” করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন এবং পরে পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির উভয়ের সাথেই তিনি দ্বিতীয় বৈঠকের পরিকল্পনা করছেন।
ফক্স রেডিওর “দ্য ব্রায়ান কিলমেড শো” বৃহস্পতিবার সকালে উপস্থিত হওয়ার সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি এখন বিশ্বাস করি যে তিনি একটি চুক্তি করতে চলেছেন। তিনি একটি চুক্তি করতে চলেছেন। আমার মনে হয় তিনি যাচ্ছেন।
যদি বৈঠকটি শেষ না হয়, “আমি কেবল একটি সংবাদ সম্মেলন করব এবং বেরিয়ে যাব। আমি ওয়াশিংটনে ফিরে যাব,” তিনি বলেছিলেন।