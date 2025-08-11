মস্কো: পুতিন-ট্রাম্প আলাস্কার সভা শান্তি ও সুরক্ষা নিয়ে আসবে
কিরিল দিমিত্রিভমাথা রাশিয়ান প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ তহবিল (আরডিআইএফ) এবং বিদেশী দেশগুলির সাথে বিনিয়োগ এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য বিশেষ রাষ্ট্রপতি দূত, আশাবাদ প্রকাশ করেছেন যে আসন্ন আগস্ট 15, 2025 শীর্ষ সম্মেলন মধ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কা আশা, শান্তি এবং বৈশ্বিক সুরক্ষা প্রদান করবে।
ছবি: হোয়াইট হাউস দ্বারা ফ্লিকার ডটকম,
ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প
“নিওকনস এবং অন্যান্য ওয়ার্মোনগাররা ১৫ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে হাসবেন না। পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে কথোপকথন আশা, শান্তি এবং বৈশ্বিক সুরক্ষা নিয়ে আসবে,” দিমিত্রিভ লিখেছেন এক্স (পূর্বে টুইটার)।
দিমিত্রিভও একটি পোস্ট হাইলাইট করে ভাগ করেছেন আলাস্কায় রাশিয়ান বসতি সম্পর্কে historical তিহাসিক তথ্যরাশিয়ান এবং আমেরিকান পতাকা এবং একটি হ্যান্ডশেক ইমোজি সহ।
সম্ভাব্য বিঘ্নের সতর্কতা
9 আগস্ট, দিমিত্রিভ বৈঠকটি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন। তিনি দাবি করেছেন যে কিছু দেশ ইউক্রেনের সংঘাত দীর্ঘায়িত করতে বিনিয়োগ করেছিল আলোচনাটি ঘটতে বাধা দিতে “টাইটানিক প্রচেষ্টা” তৈরি করবে।
আলাস্কা সামিটের দিকে কোনও পথ সন্ধানের দিকে মনোনিবেশ করা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ইউক্রেনে দীর্ঘমেয়াদী শান্তিইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির কাছ থেকে একটি ত্রিপক্ষীয় বিন্যাসে সম্ভাব্য জড়িত থাকার সাথে, যদিও বিশদগুলি অনিশ্চিত রয়ে গেছে।