পুতিন ট্রাম্প নিষেধাজ্ঞার আগে ড্রোন স্ট্রাইক সহ ন্যাটোর অনুচ্ছেদ 5 পরীক্ষা করে

ইউক্রেনের যুদ্ধের সাথে জড়িত কঠোর নতুন নিষেধাজ্ঞা প্রস্তুত করার আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ান ভ্লাদিমির পুতিন ইচ্ছাকৃতভাবে বা কেবল অযত্নে, ন্যাটোর সম্মিলিত প্রতিরক্ষা গ্যারান্টি, অনুচ্ছেদ ৫ এর রাজনৈতিক ইচ্ছার পরীক্ষা করেছেন।
সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, রাশিয়ান-সংযুক্ত রাজ্য বেলারুশ থেকে চালু হওয়া ড্রোনগুলি এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের কাছ থেকে অ্যালার্ম তৈরি করে লিথুয়ানিয়ান আকাশসীমা ছিদ্র করেছে। একটি ড্রোন প্রায় 100 কিলোমিটার দূরে অতিক্রম করে ভিলনিয়াসের উপর দুটি কেজি বিস্ফোরক বহন করে এবং শেষ পর্যন্ত একটি সামরিক প্রশিক্ষণ অঞ্চলের অভ্যন্তরে বিধ্বস্ত হয়েছিল। এর আগে জুলাইয়ে, আরেকটি ড্রোন উচ্চ-স্তরের কর্মকর্তাদের সরিয়ে নিতে বাধ্য করেছিল যখন এটি šumskas সীমান্ত ক্রসিংয়ের কাছে বিধ্বস্ত হয়েছিল।
একই সাথে, রাশিয়ান বাহিনী আধা মাইল দূরে রোমানিয়ার সীমানা থেকে মাত্র গজ দূরে অবস্থিত একটি ইউক্রেনীয় গ্যাস ডিপোতে আঘাত করেছিল, এমন একটি ধর্মঘট যা সতর্কতাগুলিকে ট্রিগার করেছিল এবং রোমানিয়ান এফ -16 এর আশেপাশে টহল দেওয়ার জন্য উত্সাহিত করেছিল।
যদিও এগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির মতো মনে হয়, পর্যবেক্ষকরা একটি ঝামেলার প্যাটার্নের দিকে ইঙ্গিত করে। রাশিয়ান ড্রোনগুলি আগে ন্যাটো আকাশসীমাতে – বা সম্ভবত পরিচালিত হয়েছে – এবং ন্যাটোর প্রতিক্রিয়া নিঃশব্দ করা হয়েছে।
আটলান্টিক কাউন্সিলের ইউরেশিয়া সেন্টারের সহযোগী পরিচালক অ্যান্ড্রু ডি’আরি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছেন যে পুতিন প্রকাশ্যে অনুচ্ছেদ 5 পরীক্ষা করছেন কিনা তা স্ফটিক পরিষ্কার নয়, তবে এই পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে তাঁর সাবধানতার অভাব বলছে।
“এই ধরণের উদ্বেগজনক বিষয় হ’ল, আমরা ন্যাটো থেকে এগুলির কোনওটির কাছে সত্যিকারের প্রতিক্রিয়া দেখিনি,” ডি’আনি বলেছেন।
লিথুয়ানিয়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোভিলি šakalienė জোর দিয়ে বলেছিলেন যে সর্বশেষ ড্রোন ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘনের পরামর্শ দেওয়ার কোনও প্রমাণ নেই, “এটি একটি অভূতপূর্ব এবং উদ্বেগজনক ঘটনা,” বিশেষত এই ড্রোন রাষ্ট্রপতির বাসভবন থেকে মাত্র এক কিলোমিটার দূরে উড়েছিল।
আচরণটিকে “বেপরোয়া ড্রোন আক্রমণ” হিসাবে বর্ণনা করে তিনি সতর্ক করেছিলেন যে তারা “ন্যাটোর সমাধানের প্রত্যক্ষ পরীক্ষা” হিসাবে পরিমাণ। জবাবে, লিথুয়ানিয়া তার প্রতিরক্ষামূলক প্রোটোকলগুলি পর্যালোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং ন্যাটোকে তার বায়ু প্রতিরক্ষা একটি স্পষ্ট বার্তা হিসাবে উত্সাহিত করার আহ্বান জানিয়েছে যে জোটটি তার অঞ্চলটির প্রতিটি ইঞ্চি সুরক্ষার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।
রোমানিয়া, বারবার ড্রোন স্পিলওভার সহ্য করে, একটি আইন পাস করে যা এটি তার বাহিনীকে অননুমোদিত ড্রোনগুলিকে বাধা দিতে বা ধ্বংস করতে ক্ষমতায়িত করতে পারে। ফলস্বরূপ, তার সীমান্তের নিকটবর্তী সর্বশেষ ধর্মঘটের সাথে সম্পর্কিত কোনও আক্রমণ ঘটেনি।
জার্মানির ফেডারেল গোয়েন্দা পরিষেবার প্রধান ব্রুনো কাহল কয়েক মাস ধরে অ্যালার্ম বাজিয়ে চলেছেন। ২০২৪ সালের নভেম্বরে, কাহল সতর্ক করেছিলেন যে রাশিয়ার হাইব্রিড কৌশলগুলির ক্রমবর্ধমান কর্মসংস্থান – নাশকতা এবং সাইবারেটট্যাকগুলি থেকে বিচ্ছিন্নকরণ পর্যন্ত – ন্যাটো শেষ পর্যন্ত অনুচ্ছেদ 5 আহ্বান করতে বাধ্য হতে পারে এমন সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।
অতি সম্প্রতি, তার সতর্কতা আরও তীব্র হয়েছে। ২০২৫ সালের জুনে তিনি গণমাধ্যমকে বলেছিলেন যে মস্কো ন্যাটোর unity ক্য এবং সম্মিলিত প্রতিরক্ষা পরীক্ষায় রাখার অভিপ্রায় বলে মনে হয়। কাহল প্রকাশ করেছেন যে রাশিয়ান কর্মকর্তারা সন্দেহ করছেন যে জোটটি অনুচ্ছেদ ৫ টি বহাল রাখবে এবং পরিবর্তে গোপনীয় আক্রমণ চালানোর পরিবর্তে ন্যাটোর প্রতিক্রিয়া তদন্ত করার জন্য “ছোট্ট সবুজ পুরুষ” বা হাইব্রিড উস্কানিমূলক – গোপন ব্যবস্থা মোতায়েন করবে কিনা।
এই দৃষ্টিকোণটি প্রাক্তন লিথুয়ানিয়ান রাষ্ট্রদূত ইটভিডাস বাজরানাস দ্বারা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল, যিনি ফক্স নিউজ ডিজিটালকে বলেছিলেন যে ড্রোন ইভেন্টগুলি ইচ্ছাকৃত না হলেও তাদের মনস্তাত্ত্বিক শক্তিটি আসল।
“এটি পূর্ব ইউরোপে যুদ্ধের ভবিষ্যত হবে,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা তাত্ক্ষণিক রাশিয়ান আক্রমণ আশা করতে পারি না, আমাদের রাশিয়া পরীক্ষা করতে পারে যে প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, জনসাধারণ কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখায়, এমনকি। রাশিয়া এই দুর্ঘটনাজনিত ড্রোন আক্রমণগুলি বাল্টিক আকাশসীমাতেও ব্যবহার করতে পারে, জনসাধারণের উদ্বেগকে ত্যাগ করতে পারে।”
বাজরুনাসও পুরো ন্যাটো প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। “এগুলি ন্যাটো অঞ্চলে আক্রমণ। এজন্য আমাদের এটিকে কেবল জাতীয় প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভাবা উচিত নয়, মিত্ররাও, পুরো ন্যাটোর প্রতিক্রিয়াও।”
পুতিনের হাইব্রিড প্রোবগুলি, ড্রোন ফ্লাইট থেকে সীমান্ত স্ট্রাইক পর্যন্ত, পূর্ব ইউরোপের নতুন যুদ্ধক্ষেত্রকে ভালভাবে চিহ্নিত করতে পারে, যেখানে পরীক্ষাটি ট্যাঙ্ক বা ক্ষেপণাস্ত্রগুলির মধ্যে একটি নয়, তবে unity ক্য, প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তি।
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার অবধি শান্তি আলোচনায় অগ্রগতির জন্য পুতিনকে দিয়েছিলেন, তার পরে তিনি খাড়া নিষেধাজ্ঞাগুলি কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
ট্রাম্প এই সপ্তাহে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি পুতিনের তেল-সমর্থিত যুদ্ধের কফারকে লক্ষ্য করবেন। রাষ্ট্রপতি সিএনবিসির “স্কোয়াউক বক্সকে বলেছেন,” আপনি যদি আরও একটি ব্যারেল শক্তি পান তবে লোককে হত্যা করা বন্ধ করবে। ”
তবুও, রাষ্ট্রপতি তার রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ, পুতিনের সাথে দেখা করতে রাশিয়া ভ্রমণ করার পরে আলোচনার বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন। “দুর্দান্ত অগ্রগতি হয়েছিল!” ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। “প্রত্যেকেই সম্মত হন যে এই যুদ্ধটি অবশ্যই সমাপ্ত হতে হবে, এবং আমরা আগত দিন এবং সপ্তাহগুলিতে সেই দিকে কাজ করব।”
ক্রেমলিন দাবি করেছেন যে ট্রাম্প এবং পুতিন শীঘ্রই এই প্রশাসনে প্রথমবারের মতো আলোচনার জন্য মুখোমুখি সাক্ষাত করবেন।