পুতিন-ট্রাম্প সামিট: প্রতিটি পক্ষ কী চায়
পুতিন-ট্রাম্প সামিট: প্রতিটি পক্ষ কী চায়

মার্কিন ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনকে শুক্রবার আলাস্কার একটি মার্কিন বিমান ঘাঁটিতে ইউক্রেন যুদ্ধের বিষয়ে আলোচনার জন্য বৈঠক করবেন।

চার বছরেরও বেশি সময় ধরে আমাদের এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রথম শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রত্যাশা বেশি, তবে মস্কো এবং কিয়েভ কীভাবে এই সংঘাতের অবসান ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অনেক দূরে রয়েছেন।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে আক্রমণ চালানোর পর থেকে এটি একটি পশ্চিমা দেশে পুতিনের প্রথম ভ্রমণ হবে, পাশাপাশি 10 বছরের মধ্যে তার প্রথম মার্কিন সফর হবে।

প্রতিটি পক্ষই আলোচনা থেকে কী অর্জন করবে বলে আশা করে তা এখানে দেখুন:

রাশিয়া

আক্রমণের পর থেকে পশ্চিম থেকে কয়েক বছর বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি পুতিনের পক্ষে এই সম্মেলনটি সংঘাতের অবসানের জন্য রাশিয়ার কঠোর দাবী চাপ দেওয়ার সুযোগ।

জুনে প্রকাশিত একটি খসড়া শান্তি পরিকল্পনায় রাশিয়া ইউক্রেনকে খাসসন, লুহানস্ক, জাপোরিজঝিয়া এবং ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে তার বাহিনী প্রত্যাহার করার আহ্বান জানিয়েছিল যে মস্কো ২০২২ সালে অ্যাঙ্কেক্সকে দাবি করেছিল। ইউক্রেন এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছে।

রাশিয়া ইউক্রেনকে তার সামরিক সংহতকরণ বন্ধ করতে, তার ন্যাটো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে এবং পাশ্চাত্য দেশগুলিকে তাত্ক্ষণিকভাবে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে – সমালোচকরা কিছু বলে যে ক্যাপিটুলেশনের পরিমাণ রয়েছে।

অঞ্চল ছাড়াও, রাশিয়া ইউক্রেনকে রাশিয়ান ভাষী জনগোষ্ঠীর “অধিকার এবং স্বাধীনতা” নিশ্চিত করতে এবং এটি “নাজিবাদের গৌরব” বলে অভিহিত করতে চায়।

এটি পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞাগুলিও তুলতে চায়।

ইউক্রেন বলেছে যে রাশিয়ার নাজিবাদের অভিযোগগুলি অযৌক্তিক এবং এটি ইতিমধ্যে রাশিয়ান বক্তাদের অধিকারের গ্যারান্টি দেয়।

ইউক্রেন

ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়ার কথা নেই, তবে বলেছেন যে এর জড়িততা ছাড়া কোনও শান্তি চুক্তি হতে পারে না। তিনি সভাটিকে পুতিনের জন্য “ব্যক্তিগত বিজয়” বলেছেন।

ইউক্রেন শান্তি আলোচনার পূর্বশর্ত হিসাবে স্থল, সমুদ্র এবং আকাশে নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি আহ্বান জানিয়েছে।

এটি উভয় পক্ষই যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তি দিতে চায় এবং ইউক্রেনীয় শিশুদের প্রত্যাবর্তনের দাবি জানিয়েছে যে রাশিয়া অবৈধভাবে অপহরণ করেছে।

ইউক্রেন বলেছে যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে রাশিয়া হাজার হাজার ইউক্রেনীয় শিশুকে তার নিয়ন্ত্রণাধীন অঞ্চলে জোর করে স্থানান্তরিত করেছে, প্রায়শই তাদের রাশিয়ান পরিবারগুলিতে গ্রহণ করে এবং তাদের রাশিয়ান নাগরিকত্বের দায়িত্ব দেয়।

রাশিয়া অপহরণের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে তবে স্বীকার করেছে যে হাজার হাজার শিশু এর অঞ্চলে রয়েছে।

ইউক্রেন বলেছে যে যে কোনও চুক্তিতে অবশ্যই রাশিয়াকে আবার আক্রমণ থেকে বিরত রাখতে সুরক্ষার গ্যারান্টি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং এটি তার অঞ্চলে যে সেনা স্থাপন করতে পারে তার সংখ্যা সম্পর্কে কোনও বিধিনিষেধ থাকতে হবে না।

এটি বলেছে যে রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি কেবল ধীরে ধীরে প্রত্যাহার করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে তাদের পুনরায় সংশোধন করার একটি উপায় থাকা উচিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পরে “24 ঘন্টা” এর মধ্যে যুদ্ধ শেষ করবেন। তবে আট মাস পরে, এবং পুতিনের সাথে বারবার কল এবং মার্কিন রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফের সাথে বেশ কয়েকটি সফরের পরেও তিনি ক্রেমলিন থেকে কোনও বড় ছাড় বের করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

শীর্ষ সম্মেলনটি ব্যক্তিগতভাবে একটি চুক্তি দালানোর জন্য তাঁর প্রথম সুযোগ।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট, “ট্রাম্প: দ্য আর্ট অফ দ্য ডিল” বইয়ের লেখক বুধবার বলেছিলেন যে রাশিয়া যদি আক্রমণাত্মকতা থামিয়ে না দেয় তবে “খুব মারাত্মক পরিণতির” মুখোমুখি হবে।

মার্কিন নেতা প্রথমে বলেছিলেন যে আলোচনায় কিছু “ল্যান্ড অদলবদল চলছে”, তবে বুধবার ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলার পরে ফিরে হাঁটতে দেখা গেছে।

ট্রাম্প বলেছেন যে তিনি “খুব দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে চান।”

তবে হোয়াইট হাউস প্রাক্তন রিয়েলিটি টিভি তারকারের জন্য “শ্রবণ অনুশীলন” হিসাবে বর্ণনা করে একটি যুগান্তকারী প্রত্যাশাগুলি হ্রাস করেছে।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “যদি প্রথমটি ঠিকঠাক হয় তবে আমাদের দ্রুত দ্বিতীয়টি থাকবে,” ট্রাম্প বলেছিলেন, জেলেনস্কি পরবর্তী শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেন।

ইউরোপ

ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা প্রদান এবং কয়েক মিলিয়ন ইউক্রেনীয় শরণার্থীর হোস্টিংয়ের পরেও ইউরোপীয় নেতারা ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের সুরক্ষা স্থাপত্যকে প্রভাবিত করতে পারে এমন শান্তি আলোচনা থেকে দূরে সরে গেছে।

ইউরোপীয় প্রতিনিধিদেরও ইস্তাম্বুলের রাশিয়ান ও ইউক্রেনীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে গত তিনটি বৈঠকে বা ফেব্রুয়ারিতে রিয়াদে রিয়াদে মার্কিন আলোচনায় আমন্ত্রিত হয়নি।

গত সপ্তাহে এক বিবৃতিতে ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড এবং ইইউ কমিশনের নেতারা সতর্ক করেছিলেন যে ইউক্রেনের অংশগ্রহণ ব্যতীত কোনও অর্থবহ শান্তি হতে পারে না।

বুধবার ট্রাম্পের সাথে কথা বলার পরে ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন বলেছিলেন, “ইউক্রেন সম্পর্কিত আঞ্চলিক প্রশ্নগুলি কেবল ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি দ্বারা আলোচনা করা যেতে পারে এবং হবে।”

ম্যাক্রন এবং যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তারা লড়াই শেষ হওয়ার পরে ইউক্রেনে শান্তিরক্ষী মোতায়েন করতে ইচ্ছুক, একটি ধারণা রাশিয়া তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

