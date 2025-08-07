ভারত কৌশলগত অগ্রগতির লক্ষ্যে পুতিন ভ্রমণের জন্য প্রস্তুত
ভারত হোস্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 2025 এর শেষে, উচ্চ-স্তরের সভাগুলি দুটি দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সুরক্ষা এবং বাণিজ্য সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। ঘোষণা থেকে এসেছে অজিত দোভালমস্কোতে আলোচনার সময় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জাতীয় সুরক্ষা উপদেষ্টা রাশিয়ান সুরক্ষা কাউন্সিলের সেক্রেটারি সের্গেই শোইগু।
ছবি: রাষ্ট্রপতি প্রেস এবং তথ্য অফিস দ্বারা রাশিয়ান ফেডারেশনের রাষ্ট্রপতির ওয়েবসাইট,
ব্রিকস সভায় রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদী
নতুন দিকনির্দেশ সেট করা গুরুত্বপূর্ণ
“এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে একটি উচ্চ-স্তরের সভা উন্নয়নের জন্য নতুন দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং আলোচনায় যথেষ্ট, স্পষ্ট ফলাফল নিয়ে আসে,” দোভাল বলা হয়েছে, উদ্ধৃত হিসাবে টাস। তিনি আশাবাদও প্রকাশ করেছিলেন যে আসন্ন শীর্ষ সম্মেলন উভয় পক্ষের পক্ষে তাদের অবস্থানগুলি পুনর্নির্মাণ এবং কার্যকর সংলাপের জন্য প্রস্তুত করার জন্য একটি সুযোগ সরবরাহ করবে।
“এই সভাটি আমাদের আমাদের অবস্থানগুলি মূল্যায়ন করার এবং শীর্ষ স্তরের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুত করার সুযোগ দেবে,”- অজিত দোভাল
ভারত-রাশিয়া সম্পর্ক আরও শক্তিশালী হতে থাকে
দোভাল যে জোর দিয়েছিল ভারত রাশিয়ার সাথে তার খুব ভাল সম্পর্ককে অত্যন্ত মূল্য দেয়। তাঁর মন্তব্যগুলি নয়াদিল্লি এবং মস্কোর মধ্যে বিশেষত প্রতিরক্ষা, স্থান এবং শক্তির ক্ষেত্রে টেকসই কৌশলগত প্রান্তিককরণকে প্রতিফলিত করে।
এর মধ্যে শেষ ব্যক্তি সভা পুতিন এবং মোদী ঘটেছিল 2024 এর গ্রীষ্মে ব্রিকস সামিট। দুই নেতা একটি 81-পয়েন্টের যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন, যা দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়ানোর লক্ষ্য রেখেছিল 2030 সালের মধ্যে 100 বিলিয়ন ডলার।
মোদী পুতিনের ভ্রমণের জন্য আমন্ত্রণ পুনরাবৃত্তি করেন
মধ্যে মে 2025ভারতীয় এবং রাশিয়ান নেতারা একটি ফোন কথোপকথন করেছিলেন, এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী জন্য তার আমন্ত্রণ পুনর্নবীকরণ পুতিন ভারত সফর করতে। রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি আমন্ত্রণটি গ্রহণ করেছিলেন, আসন্ন শীর্ষ সম্মেলনকে বছরের অন্যতম প্রত্যাশিত কূটনৈতিক ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।
এই সফরটি শক্তি সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা উত্পাদন এবং আঞ্চলিক সুরক্ষা এজেন্ডায় শীর্ষে নিয়ে দুটি দেশের কৌশলগত অগ্রাধিকারগুলিকে আরও সারিবদ্ধ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।