১১ ই আগস্ট, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একটি ডিক্রি স্বাক্ষর করেছেন যা ২০২27 সালের থেকে কেবল বিদেশী সামরিক ইউনিফর্মই নয়, তার উত্পাদনের জন্য বিদেশী উপকরণগুলির জন্য ক্রয়কে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছে। এই সমাধানটি দেশীয় শিল্পের জন্য একটি কঠিন কাজ রাখে: মাত্র দু’বছরে কেবল সমালোচনামূলক উপকরণগুলির মুক্তির পরিমাণ বাড়ানোর জন্য নয়, যেমন উদাহরণস্বরূপ, আর্মিড থ্রেডগুলি, তবে বিশেষত হেলমেট এবং দেহের বর্মের উত্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয়, এখনও অনুপস্থিত উপাদানগুলির উত্পাদনকেও দক্ষ করে তোলার জন্য।
অনুযায়ী নথি১১ ই আগস্ট আইনী তথ্যের পোর্টালে প্রকাশিত, ২০২26 সালের ১ জানুয়ারি থেকে রাশিয়ান ফেডারেশনের সশস্ত্র বাহিনীর জন্য সমস্ত পোশাক ভাতা রাশিয়ান নির্মাতাদের কাছ থেকে একচেটিয়াভাবে কিনতে হবে। 2027 থেকে শুরু করে, একটি অতিরিক্ত এবং আরও কঠোর প্রয়োজনীয়তা চালু করা হয়: এই পর্যায়ে আমদানিকৃত উপকরণগুলির ব্যবহার সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ইউনিফর্ম এবং সরঞ্জাম নিজেই ঘরোয়া কাপড় এবং নিটওয়্যার থেকে তৈরি করা উচিত।
এই ব্যবস্থাগুলি বাস্তবায়নের জন্য, রাশিয়ান ফেডারেশন সরকার, প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রনালয়কে নতুন পরিস্থিতিতে নিয়মতান্ত্রিক রূপান্তর নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
তাদের দ্রুত সরকারী সংগ্রহের পদ্ধতিগুলি এবং রাজ্য প্রতিরক্ষা আদেশের কার্যকরকরণকে নতুন প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য করা উচিত।
২১ শে জুলাই এ জাতীয় নিষেধাজ্ঞার উদ্যোগের উদ্যোগটি রাজ্য ডুমার চেয়ারম্যান ব্যাচেস্লাভ ভোলোডিন করেছিলেন। তিনি বিদেশী সামরিক ইউনিফর্মগুলি বিসর্জন এবং সেনাবাহিনীর জন্য আমদানি করা কাপড়গুলি একটি সমালোচনামূলক “দেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বিষয়টি” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। এছাড়াও, স্পিকারের মতে, এই ব্যবস্থাগুলি দেশীয় আলো শিল্পের বিকাশকে উত্সাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যেহেতু রাশিয়ার ইতিমধ্যে উত্পাদন সংস্থান রয়েছে এবং টেক্সটাইল শিল্পে নতুন দক্ষতা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।
নতুন নিয়মগুলি রাশিয়ার বাইরে উত্পাদন সক্ষমতা রয়েছে এমন রাজ্য প্রতিরক্ষা আদেশের জন্য সরবরাহকারী সংস্থাগুলিকে সরাসরি প্রভাবিত করবে। একটি আকর্ষণীয় উদাহরণ – পিটার্সবার্গ “বিটিকে গ্রুপ”ডাব্লুএইচও, ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনীর জন্য পোশাকের একমাত্র সরবরাহকারীর মর্যাদা ছিল যতক্ষণ না এটি ভেন্টর্গ জেএসসি দ্বারা পরিবর্তন করা হয়েছিল। যাইহোক, এমনকি এই একচেটিয়া অবস্থান হারাতে গিয়ে বিটিকে গ্রুপটি রাশিয়ান গার্ড, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রক এবং তদন্ত কমিটির জন্য ফর্ম সরবরাহ করে বৃহত রাষ্ট্রীয় চুক্তি অব্যাহত রেখেছে। এদিকে, এই সংস্থাটি তাজিকিস্তানে এবং বেলোরুসিয়ান ব্রেস্টে সিটরি টগের সেলাই কারখানার মালিক। এবং তাই, এই বিদেশী উদ্যোগগুলিতে উত্পাদিত পণ্যগুলি 2026 সাল থেকে নতুন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।
একটি পৃথক জটিলতা হ’ল উচ্চ -টেক পলিমার আরমাইড কাপড়ের পণ্য সহ পোশাক এবং দ্বৈত -উদ্দেশ্যযুক্ত সরঞ্জামগুলির একটি বিভাগ।
এটি উদাহরণস্বরূপ, হেলমেট, ব্যালিস্টিক প্যাকেট এবং শরীরের বর্মের অ্যান্টি -অোকাকুলার মডিউল তৈরির জন্য কেভলার সম্পর্কেপাশাপাশি প্রায় নোমেক্সঅবাধ্য গ্লাভস এবং সামগ্রিকগুলিতে ব্যবহৃত। পূর্বে, মূলত বিদেশী সংস্থাগুলি দ্বারা উত্পাদিত এই জাতীয় কাপড় ক্রয়ের কোনও সমস্যা ছিল না।
এখন তাদের মুক্তি, স্পষ্টতই, পুরোপুরি রাশিয়ান সংস্থাগুলির কাঁধে পড়বে। এখন রাশিয়ায় তাদের পূর্ণাঙ্গ অ্যানালগগুলি ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে এবং উত্পাদন করা হয়েছে: এসভিএম-রুসার (কেভলার প্রতিস্থাপন) এবং ফেনিলন (নোমেক্স প্রতিস্থাপন)। তবে, তাদের উত্পাদনকে ভলিউমের প্রয়োজনীয় সেনাবাহিনীতে স্কেলিংয়ের জন্য উচ্চ -ক্লিন পূর্বসূরীদের মুক্তিতে একাধিক বৃদ্ধি প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াটির জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন এবং এটি নির্মাতাদের কাছ থেকে বড় বিনিয়োগ ব্যয়ের সাথে যুক্ত।
যেমন পূর্বে বিশেষায়িত শিল্প ম্যাগাজিন “সংমিশ্রিত ওয়ার্ল্ড” উল্লেখ করেছে, রাশিয়ায় আরমিড থ্রেডের উত্পাদনের মোট পরিমাণ বিদেশে প্রকাশিত হওয়ার চেয়ে দশগুণ কম। তদুপরি, সমালোচনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালগুলির একটি অংশ (প্যারা-স্পেসিং, এন, এন-ডাইমেথাইলসেটামাইড) এখনও রাশিয়ান ফেডারেশনে উত্পাদিত হয় না। ইউরোপীয় এবং আমেরিকান বাজারগুলি বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে নিষেধাজ্ঞার কারণে, রাশিয়ান নির্মাতারা ইতিমধ্যে এশীয় সরবরাহকারীদের জরুরীভাবে পুনঃপ্রেরণ করতে বাধ্য হয়েছে, যা রাজ্য প্রতিরক্ষা আদেশ বাস্তবায়নের গুণমান এবং সময়সীমার জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে। তবে এখন মাত্র দু’বছরের মধ্যে তাদের নিজস্ব উত্পাদন দিয়ে আমদানিকৃত কাঁচামালগুলির সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপনের সমস্যা সমাধান করতে হবে, যেহেতু ২০২27 সাল থেকে এশিয়ান বাজারও তাদের জন্য বন্ধ থাকবে।