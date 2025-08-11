সশস্ত্র বাহিনীর সাফল্য বা ইভেন্টের অর্থনৈতিক চাপ উভয়ই পদ্ধতির পরিবর্তন করে না ভ্লাদিমির পুতিন যুদ্ধের আগে: এটি সর্বাধিকবাদী দাবির উপর জোর দিয়ে চলেছে এবং ক্রেমলিনের স্বার্থ পূরণ করে না এমন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বিবেচনা করে না।
জন্য ডেটা ফিনান্সিয়াল টাইমস, এখন রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির পক্ষে অগ্রাধিকার কোনও আপস নয়, তবে গঠনমূলক সংলাপের সমর্থন ডোনাল্ড ট্রাম্পওয়াশিংটনে প্রভাবের রাজনৈতিক চ্যানেলগুলি সংরক্ষণ করা।
“পুতিনের এখনই যুদ্ধ বন্ধ করার কোনও আসল কারণ নেই,” তিনি বলেছেন ওলেকসান্দ্রা প্রোকোপেনকো কার্নেগির ইউরেশিয়ান কেন্দ্র থেকে। তার মতে, ক্রেমলিন হোয়াইট হাউসের সাথে রাজনৈতিক যোগাযোগ বজায় রাখতে আগ্রহী, ছাড়ের ক্ষেত্রে নয় যা এর অবস্থানকে দুর্বল করতে পারে।
যদিও ট্রাম্প সম্প্রতি ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা প্রসারিত করার জন্য সবুজ আলো দিয়েছেন এবং কঠোর নিষেধাজ্ঞাগুলি হুমকি দিয়েছেন, তার বিশেষ প্রতিনিধির ভ্রমণ স্টিভ ভিটকফ তিনি কথোপকথনের সুরটি মস্কোতে পরিবর্তন করেছিলেন। পুতিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখার জন্য একটি সরকারী আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন এবং আলাস্কার উপর একটি পরিকল্পিত বৈঠক, যা ইউক্রেনীয় পক্ষের অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হবে, ক্রেমলিনের একটি বিশিষ্ট কূটনৈতিক কৃতিত্ব হয়ে উঠেছে।
বিশ্লেষকরা বিশ্বাস করেন যে এটি মস্কোর জন্য একটি গুরুতর রাজনৈতিক বোনাস। রাশিয়ান ফেডারেশন নোটের প্রাক্তন বিষয়ক মন্ত্রী হিসাবে অ্যান্ড্রি কোজিরেভপুতিন কোনও বাস্তব ছাড় ছাড়াই লভ্যাংশ পান – বাড়িতে বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নয়।
কিয়েভে, ক্রেমলিন আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা দুর্বল করার জন্য, নতুন নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়াতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, আলোচনার টেবিলে তাদের লক্ষ্য পূরণ করার জন্য ট্রাম্পের শান্তিপূর্ণ উদ্যোগের সুযোগ নিতে চাইছেন।
তবুও, লড়াই চলছে। জুলাইয়ে, রাশিয়ান সেনারা প্রায় 502 বর্গমিটার দখল করে। কিমি অঞ্চলটি গত বছরের অন্যতম বৃহত্তম বৃদ্ধি। মস্কো পূর্ব ইউক্রেনের কৌশলগত শহরগুলি ঘিরে রাখার চেষ্টা করছে।
একই সময়ে, রাশিয়ান অর্থনীতির উপর অনুমোদনের চাপ কার্যকর করে, তবে সমালোচনা করে না। পুতিন কোর্স পরিবর্তন করতে বাধ্য না হওয়া পর্যন্ত জ্বালানি সংস্থান এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ থেকে রাজস্ব হ্রাস। তদুপরি, বিশ্লেষকরা জোর দিয়েছিলেন যে ক্রেমলিন এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হুমকি হ’ল নিষেধাজ্ঞাগুলি নয়, তবে ট্রাম্পের কাছ থেকে আস্থা হারানোর ঝুঁকি।
এর আগে ট্রাম্প অদূর ভবিষ্যতে পুতিনের সাথে একটি বৈঠক ঘোষণা করেছিলেন। ট্রাম্পের মতে, ইউক্রেনের যুদ্ধের শেষের বিষয়ে চুক্তিটি অঞ্চলগুলি বিনিময় করবে।
কিছু মিডিয়া আউটলেট লিখেছেন যে পুতিন ইউক্রেনকে ডোনবাসকে পথ দিতে এবং ক্রিমিয়াকে ত্যাগ করতে চান।
