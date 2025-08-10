ভ্লাদিমির পুতিন রাশিয়ার সভাপতির সভার বিষয়বস্তুর সাথে পরিচিত ওয়াশিংটন পোস্টের উত্স, খেরসন এবং জাপোরিজহ্যা অঞ্চলগুলিতে রাশিয়ার দ্বারা জব্দ করা এই অঞ্চলে দাবী ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন, দাবি করেছেন।
August আগস্ট ক্রেমলিনে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে পুতিন দাবি করেছিলেন যে কিয়েভ ডনবাসকে ত্যাগ করুন, যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে সম্মত হন এবং বর্তমান অবস্থানে সামনের লাইনটি হিমশীতল করুন।
এর পরে, ডোনাল্ড ট্রাম্প ভ্লাদিমির জেলেনস্কি এবং বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় নেতার সাথে কথোপকথন করেছিলেন। এই আহ্বানে কমপক্ষে কিছু অংশগ্রহণকারী “এই ধারণাটি ছেড়ে দিয়েছেন যে পুতিন খেরসন এবং জাপোরিজঝ্য অঞ্চলগুলিতে দাবি ত্যাগ করতে রাজি হয়েছিল”, লিখেছেন অক্ষ।
ইন্টারলোকুটর দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট দাবি করেছে যে আমেরিকান পক্ষও সেখান থেকে রাশিয়ান সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের ইচ্ছুক হিসাবে জাপুরিঝহ্যা এবং খেরসন অঞ্চলে লড়াই বন্ধ করার পুতিনের প্রস্তাবও বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু ক্রেমলিন, তিনি বলেছিলেন, জব্দকৃত অঞ্চলগুলি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন।
অ্যাক্সিওসের মতে, হুইটকফ পরে ইউক্রেনীয় এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের সাথে কথোপকথনে নির্দিষ্ট করেছিলেন যে পুতিন কেবল জাপোরিজঝ্যা এবং খেরসন অঞ্চলে রাশিয়ার বর্তমান অবস্থানগুলি হিমশীতল করতে রাজি হয়েছিল।
হুইটকফ পুতিনকে ভুলভাবে বুঝতে পেরেছিলেন, আগের দিন রিপোর্ট জার্মান এবং ইউক্রেনীয় উত্সগুলির উল্লেখ সহ বিল্ড পত্রিকা। সংবাদপত্রের মতে, ট্রাম্পের বিশেষ বাহক এই অঞ্চলগুলি থেকে রাশিয়ান সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের প্রস্তাবের জন্য পুতিনকে খুনসন এবং জাপোরোজহে থেকে ইউক্রেনীয়দের “শান্তিপূর্ণ উপসংহার” গ্রহণ করেছিলেন। বিল্ড সূত্র দাবি করেছে যে পুতিন এখনও ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, জাপোরিজঝ্যা এবং খেরসন অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে চান এবং তিনি কেবল একটি আংশিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব করেছিলেন-সামনের লাইনের পিছনে শক্তির সুবিধা এবং বড় শহরগুলিতে আক্রমণ বিসর্জন।