পুতিন রাশিয়ার পতন ভেঙে ফেলার জন্য লড়াই করছে

পশ্চিমে প্রচুর লোক রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের উদ্দেশ্যগুলি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভুল বুঝেছিল। “রাশিয়া আন্ডার পুতিনের নতুন বইয়ের সম্পাদক অ্যান্ড্রু নাটসিওস যেমন ব্রায়ান লিলিকে বলেছেন, আমরা রাশিয়ান ডেমোগ্রাফিকগুলি বুঝতে না পারলে আমরা যুদ্ধটি বুঝতে পারি না। রাশিয়ার জনসংখ্যা ক্রেটারিং; জমি ভর দ্বারা বৃহত্তম দেশটি বিশেষত চীনের কাছে দ্রুত হতাশাগ্রস্থ এবং দুর্বল হয়ে পড়ছে। ন্যাটসিয়াস বলেছেন, traditional তিহ্যবাহী মূল্যবোধের একজন ডিফেন্ডার হিসাবে পোজ দেওয়ার সময় কিছু আমেরিকান ডান-উইঙ্গারদের মধ্যে পুতিন ভক্তদের জিতেছে, এটি প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি লজ্জা, এমনকি রাশিয়ানরাও এটি বিশ্বাস করে না, ন্যাটসিয়াস বলেছেন। তিনি পুতিনের শক্তি, কৌশল এবং যে কেউ কর্তৃত্ববাদী রাশিয়ান নেতা সত্যই কী তা সম্পর্কে সত্যিকারের বোঝাপড়া চান তার জন্য তাঁর আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টিগুলি ভাগ করে নেন। (জুলাই 28, 2025 রেকর্ড করা হয়েছে।)

