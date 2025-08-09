ব্রাজিল পাবলিক দলের নিবন্ধগুলি ব্রাজিলে ব্যবহৃত পর্তুগিজ ভাষার বৈকল্পিকটিতে লেখা হয়েছে।
রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা (পিটি) এই শনিবার (08/09) ভ্লাদিমির পুতিনের কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিলেন, আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে বৈঠক থেকে এক সপ্তাহেরও কম সময়। উভয় দেশের যোগাযোগ অনুসারে নেতারা ইউক্রেন যুদ্ধ, ব্রিকস এবং আমেরিকার সাথে সম্পর্কের বিষয়ে কথা বলেছেন।
৪০ মিনিটের আহ্বানের সময়, পুতিন প্লেনাল্টো প্রাসাদ অনুসারে “রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে শান্তির জন্য সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা” উল্লেখ করেছিলেন এবং “এই থিমটিতে ব্রাজিলের প্রতিশ্রুতি ও আগ্রহকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।”
“রাষ্ট্রপতি লুলা জোর দিয়েছিলেন যে ব্রাজিল সর্বদা সংলাপ এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অনুসন্ধানকে সমর্থন করেছে এবং পুনরায় নিশ্চিত করেছে যে তার সরকার যা প্রয়োজন তা অবদানের জন্য উপলব্ধ, এমনকি পিস ফ্রেন্ডস গ্রুপের মধ্যেও রয়েছে,” ব্রাজিলিয়ান রাষ্ট্রপতি বলেছেন।
বিবৃতিটি ২০২৩ সালে চীনের সাথে একত্রে চালু হওয়া উদ্যোগকে বোঝায় এবং এখনও অবধি পূর্ব ইউরোপে তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে প্রসারিত যুদ্ধের ব্যবহারিক ফলাফল রয়েছে। নেতারা ব্রিকসের মধ্যে সহযোগিতা সম্পর্কেও কথা বলেছেন, উদীয়মান দেশগুলির দল যার মধ্যে তারা অংশ।
চীন এবং ভারত
এই কলটি সাম্প্রতিক দিনগুলিতে অন্যান্য দেশের নেতাদের কাছে করা রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির কলগুলির একটি সিরিজ – বৃহস্পতিবার (07/07), পুতিন দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি সিরিল রামাফোসার সাথে কথা বলেছেন; শুক্রবার (08/08), চীনের নেতা, শি জিনপিংয়ের সাথে ভারত, নরেন্দ্র মোদী এবং বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত আরও তিনটি দেশের সাথে।
মোদী সোশ্যাল নেটওয়ার্ক এক্স -এ বলেছেন, “আমার বন্ধু, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সাথে আমার খুব ভাল এবং বিস্তারিত কথোপকথন হয়েছিল। আমি ইউক্রেন সম্পর্কে সর্বশেষ ঘটনাগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।
মস্কোর অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মিত্র চীনের সাথে সম্পর্কিত, শি বলেছেন যে তিনি রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংঘাতের জন্য একটি রাজনৈতিক রেজুলেশনকে এগিয়ে নিতে যোগাযোগ বজায় রাখতে দেখে খুশি হয়েছেন।
শনিবারের আহ্বানের মতোই পুতিন গত বুধবার (08/06) মধ্য প্রাচ্যের স্টিভ উইটকফের মার্কিন দূতদের সাথে তাঁর বৈঠকের বিষয়ে নেতাদের বলেছিলেন। বৈঠকের পরে, ট্রাম্প 15 তারিখে আলাস্কায় রাশিয়ানদের সাথে একটি শীর্ষ সম্মেলন ঘোষণা করেছিলেন, রিপাবলিকান নিজেই ইউক্রেন যুদ্ধে একটি যুদ্ধের জন্য যে সময়সীমা দিয়েছেন, তা উপেক্ষা করে শুক্রবার জিতেছে।
আন্দোলনটির অর্থ পুতিন এবং ট্রাম্পের মধ্যে এক সম্পর্ক হতে পারে, যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে তাকে প্রকাশ্যে সমালোচনা শুরু করার আগে রাশিয়ান নেতার কাছে তার নিকটতম ম্যান্ডেট শুরু করেছিল।
সবুজ উদ্ধার
বৈঠক প্রচারের ক্ষেত্রে, রিপাবলিকান বলেছিলেন যে যুদ্ধে বাধা দেওয়ার একটি চুক্তি কাছাকাছি ছিল, তবে এর মধ্যে কিছু অঞ্চল জড়িত থাকতে পারে “উভয়ের ভালোর জন্য বিনিময় করতে পারে” – সম্ভাবনা যে কিয়েভ এবং তার মিত্ররা ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিবেশী দেশে আক্রমণ করার পরে প্রত্যাখ্যান করেছে।
জেলেনস্কি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে বলেছিলেন, “ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারদের কাছে পৌঁছে দেবে না,” যোগ করে ইউক্রেনের সীমানা দেশের সংবিধানে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। “তারা আমাদের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তারা ইউক্রেন ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এটি শান্তির বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত হবে। তারা কিছুই পাবে না।”
বুধবার উইটকফ এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠকের পরে, ইউক্রেনীয় ফ্রান্সের জার্মানি (ফ্রেডেনরিচ মেরজ) নেতা (এমমানুয়েল ম্যাক্রন) (উরসুলা ভন ডের লেইেন), ইতালি (জিয়ারগিয়া মেলোনি), স্পেন (পেড্রো স্যানচেজ) এবং যুক্তরাজ্য) সহ তার মিত্রদের কাছেও একটি কল করেছিলেন।
এই শনিবার, সংঘাতের ইউক্রেনের অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার ম্যাক্রন সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। “আমরা ইউক্রেনকে সমর্থন করার জন্য দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ রয়েছি, unity ক্যের চেতনায় কাজ করছি,” ফরাসী ব্যক্তি বলেছিলেন। “ইউক্রেনের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না, যারা তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের স্বাধীনতা এবং সুরক্ষার জন্য লড়াই করে আসছে। ইউরোপীয়রাও সমাধানের অংশ হতে পারে, কারণ তাদের নিজস্ব সুরক্ষা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।”