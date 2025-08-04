You are Here
পুনরুদ্ধার প্রকল্প 1950 সালে ব্রাজিলের কাছে জাপানি সাঁতারুদের আগমনের বিষয়ে অসম্পূর্ণ ছবি এনেছে
পুনরুদ্ধার প্রকল্প 1950 সালে ব্রাজিলের কাছে জাপানি সাঁতারুদের আগমনের বিষয়ে অসম্পূর্ণ ছবি এনেছে

গবেষক টমি ইটো কোস্টা, ইসিএ-সাব থেকে সিনেমার একটি পোস্টড্র্যান্ড, জুনে জাপানি-ব্রাজিলিয়ান চলচ্চিত্র প্রযোজনার একটি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে লিয়নে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি ১৯৫০ সাল থেকে রহস্যজনক এবং অসম্পূর্ণ সিনেমা “দ্য ভিজিট অফ দ্য ভিজিট অফ দ্য ভিজিট অফ দ্য ভিজিট অফ ব্রাজিল” এবং ব্রাজিলিয়ান সিনেমাটেকা সংগ্রহের প্রাক্তন চলচ্চিত্রগুলির পুনরুদ্ধারের সাথে নাইট্রাটোস প্রকল্প সম্পর্কে কথা বলেছেন।

বেনামে ফিল্ম ফটোগ্রাম

1950 সাল থেকে “জাপানি সাঁতারুদের ভিজিট অফ ব্রাজিল” এর বেনামে চলচ্চিত্রের ফটোগ্রাম, নাইট্রাটোস প্রকল্পের সময় ব্রাজিলিয়ান সিনেমাথেক দ্বারা পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল।

ছবি: © ব্রাজিলিয়ান সিনেমাটেকা সংগ্রহ / আরএফআই

পেট্রিসিয়া মরিবআরএফআই থেকে বিশেষ পাঠানো লিওন

নাইট্রাজ (২০২৩-২০২৪) প্রকল্প, ভিভা সিনেমাটেকা প্রোগ্রামের সদস্য, সেলুলোজ নাইট্রেটের সংরক্ষণ, ক্যাটালগ এবং ডিজিটালাইজেশন, একটি পুরানো এবং ভঙ্গুর উপাদান যা ব্রাজিলিয়ান সিনেমার প্রাচীনতম সংগ্রহ তৈরি করে। এই কাজগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে উত্পাদিত হয়েছিল।

2024 সালের মে অবধি, প্রকল্পটি পুনরুদ্ধার করে প্রায় 3,000 রোল ফিল্মগুলি স্ক্যান করেছে, মোট প্রায় 1,895 শিরোনাম। গবেষক টমি কোস্টা ইটো ফেব্রুয়ারি থেকে নভেম্বর 2023 পর্যন্ত এই প্রকল্পে কাজ করেছিলেন।

ব্রাজিলিয়ান সিনেমাথেকের দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম অডিওভিজুয়াল সংগ্রহ রয়েছে, প্রায় ৪০,০০০ শিরোনাম এবং 1 মিলিয়নেরও বেশি নথি রয়েছে। এর প্রধান কাজটি হ’ল ব্রাজিলিয়ান অডিওভিজুয়াল উত্পাদনের স্মৃতি সংরক্ষণ করা, 75 বছর ধরে সিনেমা সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধার করা।

জাপানি সাঁতারু

গবেষক টমি কোস্টা ইটো নাইট্রাটোস প্রকল্পে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি একটি নির্দিষ্ট ছবিতে কাজ করতে বেছে নিয়েছিলেন: “দ্য ভিজিট অফ 1950 জাপানি সাঁতারু”, যা সারা দেশে সেরা জাপানি সাঁতারুদের সফর রেকর্ড করে। তারা বেশ কয়েকটি শহর পরিদর্শন করেছিলেন, বিশেষত সাও পাওলোতে, যাদের বড় অভিবাসী সম্প্রদায় এবং তাদের বংশধর ছিল।

টমিওর বিশ্লেষণে প্রকাশিত হয়েছে যে চলচ্চিত্রটি সিনেমাজোর্নালগুলির নান্দনিক উপাদানগুলির সাথে “সেই সময়ে সাও পাওলো রাজ্যের উন্নয়নের নির্দিষ্ট বিজ্ঞাপন” হিসাবে কাজ করে, গবেষককে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। শাসকরা আধুনিকতা ও উন্নয়নের একটি চিত্র জানাতে চেয়েছিলেন, জাপানি অ্যাথলিটদের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে পারফরম্যান্সের সাথে যুক্ত করেছিলেন। প্রতিযোগিতা ছাড়াও, চলচ্চিত্রটি কফি উত্পাদনের মতো অর্থনীতি এবং কৃষিকে তুলে ধরে শহরগুলিকেও প্রচার করে। এই কাজটি “এই জাপানি সম্প্রদায়ের একটি চিত্র নির্মাণে অবদান রাখে, যা ছবিতে, কাজের সাথে যুক্ত, পারফরম্যান্সের সাথে যুক্ত,” টমিও ব্যাখ্যা করেছেন।

ফিল্মটি একটি গবেষণা চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে কারণ এটি ক্রেডিট বা কার্ড ছাড়াই বেনামে। টমিওকে ফিল্মের নিজস্ব সামগ্রী নিয়ে গবেষণা করতে হয়েছিল এবং সাঁতারুদের পরিদর্শন সম্পর্কে তথ্য পেতে তৎকালীন সংবাদপত্রগুলি ব্যবহার করতে হয়েছিল।

সরকারী বিজ্ঞাপন সমান্তরাল

যদিও থিম্যাটিক এবং ভৌগোলিকভাবে স্বতন্ত্র, টমি কোস্টা ইটোর বর্তমান গবেষণা ইতিহাস এবং সিনেমার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে। তিনি এখন ১৯ 1970০ এর দশকে কম্বোডিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা খেমার ভার্মেলহোর বিজ্ঞাপন তদন্ত করছেন।

টমিওর মতে, এই সিনেমাগুলি একটি নির্দিষ্ট বার্তা সন্ধানের জন্য জাপানি সাঁতারুদের প্রযোজনার সাথে “কথোপকথন”। কম্বোডিয়ার ক্ষেত্রে, প্রচার প্রচারের লক্ষ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক সরকারকে প্রচার করা, এমনকি যদি এর সামগ্রীর বেশিরভাগ অংশ বাস্তবতা প্রতিফলিত না করে, তবে হেরফের করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।

