পুনর্নির্মাণের লড়াইয়ে টেক্সাস রিপাবলিকান রাজ্য আইন প্রণেতা: এনপিআর

ডেমোক্র্যাটরা রাষ্ট্রীয় রিপাবলিকানদের ভোটের জন্য কোরামকে অস্বীকার করে চলতে থাকায় টেক্সাসে পুনর্নির্মাণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিরুদ্ধে লড়াই।
রবিবার, টেক্সাস ডেমোক্র্যাটরা রাজ্য রিপাবলিকানদের একটি বিশেষ অধিবেশনের জন্য কোরাম দেওয়ার জন্য রাজ্য থেকে পালিয়ে যায়। তারা রিপাবলিকানদের দ্বারা আঁকা একটি নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্রে ভোট দেওয়া এড়াতে চায়, যা তারা বলে যে ভোটারদের বঞ্চিত করা হয়েছে।
টেক্সাসের গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট এই ডেমোক্র্যাটদের গ্রেপ্তারের আহ্বান জানিয়েছেন এবং রাজ্য সুপ্রিম কোর্টকে রাজ্যের ডেমোক্র্যাটিক ককাসের চেয়ারম্যান জিন উউকে সরিয়ে দিতে বলছেন।
এদিকে, ডেমোক্র্যাটরা আগস্টের শেষের দিকে টেক্সাস রাজ্যের বাইরে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন – যখন বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়।
তাহলে এই পুনর্নির্মাণের স্ট্যান্ডঅফের পরে কী আসে? এবং টেক্সাস রিপাবলিকানরা কীভাবে এগিয়ে যেতে পারে?
টেক্সাস হাউস রিপাবলিকান ককাসের চেয়ারম্যান টম অলিভারসন যোগদান করেছেন সমস্ত বিষয় বিবেচনা করা এই যুদ্ধের পরবর্তী পদক্ষেপে তার চিন্তাভাবনাগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য আইলসা চ্যাংকে হোস্ট করুন।
দৈর্ঘ্য এবং স্পষ্টতার জন্য হালকাভাবে সম্পাদনা করার জন্য কিছু উত্তর সম্পাদনা করা হয়েছে।
সাক্ষাত্কার হাইলাইট
আইলসা চ্যাং: আপনার দলটি ইতিমধ্যে ২০২১ সালে এটি আকর্ষণ করার পরে এই কংগ্রেসনাল মানচিত্রটি পুনরায় শুরু হচ্ছে এবং আপনি সকলেই যা করছেন তার অন্যতম প্রধান আপত্তি হ’ল টেক্সাস রিপাবলিকানরা কেবল এটিই করছেন কারণ রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প আপনাকে এটি করতে বলেছিলেন। সুতরাং আমাকে কেবল আপনাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করতে দিন, এটি কি সত্য?
টম অলিভারসন: না, আমরা নই। এবং প্রকৃতপক্ষে, আমি যে প্রথম কথোপকথনের কথা শুনেছিলাম এবং নিজেকে পুনর্নির্মাণের বিষয়ে আমার কাছে ছিল তা জানুয়ারিতে আইনসভা অধিবেশন আগে আদালতের মামলার ফলস্বরূপ শুরু হয়েছিল যেখানে একটি ফেডারেল আপিল আদালত মূলত ভোটিং রাইটস আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হিসাবে জেলাগুলির উপর জোটের ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিল।
চ্যাং: এটি বলেছিল, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছেন যে রিপাবলিকানরা “টেক্সাসে আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী।” আপনি কি এর সাথে একমত, আপনি আরও পাঁচটি আসনের অধিকারী?
অলিভারসন: আমি মনে করি আমি যা বলব তা হ’ল আমাদের অবশ্যই মানচিত্রগুলি দেখার এবং পরিবর্তন করার অধিকার রয়েছে। আমি মনে করি আদালত ধারাবাহিকভাবে ধরে রেখেছে যে উভয় পক্ষের রাজনৈতিক পারফরম্যান্সের উদ্দেশ্যে পুনরায় বিতরণ করা গ্রহণযোগ্য। অন্যান্য রাজ্য এটি করেছে।
ইলিনয় রাজ্য সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে, যেখানে আমার ডেমোক্র্যাটিক সহকর্মীরা অনেকটা মূলত এমন একটি রাষ্ট্র হিসাবে আশ্রয় নিয়েছেন যা ডেমোক্র্যাট পার্টির জন্য ৩০ টিরও বেশি পয়েন্টের বেশি পারফরম্যান্স করে।
চ্যাং: ডেমোক্র্যাটরা বলছেন যে আপনার পার্টির এই প্রস্তাবিত মানচিত্রটি টেক্সাসের ভোটারদের, বিশেষত বর্ণের ভোটারদের বঞ্চিত করবে। তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কী?
অলিভারসন: টেক্সাস রাজ্য, যারা বর্তমানের ঘটনাগুলি বজায় রেখেছেন তাদের জন্য সংখ্যালঘুরা রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকছেন।
সমতুল্যতার এই মিথ্যা অনুভূতি রয়েছে যা আমি মনে করি আমার অনেক গণতান্ত্রিক সহকর্মীরা তৈরি করেছেন। আমরা এটি পুনরায় বিতরণকারী শুনানিতে শুনেছি যে আফ্রিকান-আমেরিকান কম জেলা একটি ডেমোক্র্যাটকে ভোট দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এবং বাস্তবতা হ’ল আফ্রিকান-আমেরিকানরা পাশাপাশি হিস্পানিকরা, বিশেষত দক্ষিণ টেক্সাসে, রিপাবলিকানদের দিকে ঝুঁকছে।
চ্যাং: গভর্নর অ্যাবট রাজ্য ডেমোক্র্যাটদের বলছেন যে পালিয়ে গেছে যে তিনি তাদের গ্রেপ্তারের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলছেন যে গভর্নর হিসাবে তিনি টেক্সাসে ফিরে না গেলে কাউকে রাজ্য অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিভাবে কাজ করবে?
অলিভারসন: আমি কোনও অ্যাটর্নি নই, সুতরাং আমি আইনী বিশেষজ্ঞ হওয়ার চেষ্টা করব না এবং আমি মনে করি যে আইন প্রয়োগকারীরা রাজ্যের বাইরে থাকা লোকদের রাজ্যে ফিরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে যা করতে পারে বা করতে পারে তা আমি বলব।
আমি বিশ্বাস করি এক পর্যায়ে তাদের ফিরে আসতে হবে। এবং যখন তারা ফিরে আসে, আমরা মানচিত্রগুলি পাস করতে যাচ্ছি। এবং এটিই গতবার ঘটেছিল। আপনি জানেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই 2021 সালে এর মধ্য দিয়ে বেঁচে ছিলেন এবং এখানে আসল সমস্যাটি হ’ল তারা পালিয়ে যায় কারণ তারা কোনও বিলে ভোট দিতে চায় না। এ সম্পর্কে তাদের কোনও পরিকল্পনা এবং কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি নেই।
সুতরাং আমি এমনকি জানি না যে তাদের প্রতি গ্রেপ্তার করা দরকার। এবং আমি অনুমান করি যে আমি এটিও উল্লেখ করব যে আমরা সত্যিই এই মুহুর্তে কেবল কোরাম তৈরির জন্য কেবল কয়েকটি মুখ্য ভোটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আপনি যে কেন্দ্রে উল্লেখ করেছেন তার কেন্দ্রে থাকা ব্যক্তি, গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট একজন অ্যাটর্নি, প্রাক্তন বিচারক এবং আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল। এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে আমাদের রাজ্যের বর্তমান অ্যাটর্নি জেনারেলের মতো একটি ব্যবস্থা রয়েছে যে এই ব্যক্তিরা তাদের জেলা এবং যে আসনটি খালি করা উচিত তা ত্যাগ করেছেন বলে ঘোষণা করার একটি বৈধ আইনী ব্যবস্থা রয়েছে।
চ্যাং: এদিকে, কোরামের এই অভাবের অর্থ হ’ল গত মাসে টেক্সাসে বিধ্বংসী বন্যার পরে ত্রাণ এবং নতুন সতর্কতা ব্যবস্থার মতো বিষয়গুলিতে ভোট থাকতে পারে না। সেই ব্যবসায়ের সমস্ত অবস্থা কী? সেই সমস্ত ব্যবসা কি মূলত স্থগিত?
অলিভারসন: ঠিক আছে, এটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে। এখন, কমিটিগুলি এখনও শুনানি করছে। টেক্সাসের বাড়িতে গতকাল একটি শুনানি হয়েছিল আইনটির পাঁচটি পৃথক টুকরোতে যা আমাদের জরুরি প্রস্তুতি জরুরী অ্যাক্টিভেশন সিস্টেমের সাথে সম্পর্কিত ছিল।
আমি মনে করি প্রত্যেকেই জানে যে সেন্ট্রাল টেক্সাসে গত মাসে আমাদের একটি দুর্দান্ত ট্র্যাজেডি হয়েছিল। এবং আমাদের জরুরী প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থাটি কার্যটির উপর নির্ভর করে না, বিশেষত রকির ভূখণ্ডের কারণে সেল ফোনের অভ্যর্থনা histor তিহাসিকভাবে খুব দরিদ্র এমন অঞ্চলে সকালের ভোরের দিকে নয়।