পুমাস এবং টিজুয়ানা আমেরিকা এবং চিবাসের ক্রুজ আজুলে যোগদান করেছেন

এর প্রথম পর্ব শেষ করার জন্য একটি দিন লিগস কাপ 2025কোয়ার্টার ফাইনালের জন্য জায়গাগুলি এর গ্রুপে এত বেশি পরিষ্কার হতে শুরু করে এমএক্স লিগের সাথে সম্পর্কিত এমএলএস।
এই বছরের সংস্করণের জন্য লিগস কাপে নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয়েছিল। এমএলএস দলগুলি একটি সেক্টরে এবং অন্যটিতে মেক্সিকান লিগের মধ্যে দলবদ্ধ হয়েছিল। প্রতিটি সেক্টরের চারটি সেরা দল পরবর্তী রাউন্ডে, কোয়ার্টার ফাইনালে উঠবে।
এখন পর্যন্ত, ইতিমধ্যে কমপক্ষে চারটি দল রয়েছে, প্রতিটি লিগে দুটি, যা আটটি সেরাের মধ্যে তাদের অংশগ্রহণ রয়েছেতবে বৃহস্পতিবার, August আগস্টের ম্যাচগুলির সাথে এখনও কিছু রহস্য রয়েছে।
এছাড়াও, বুধবারের ম্যাচগুলি রাখে ক্রুজ আজুল, আমেরিকা এবং গুয়াদালাজারার একই তালিকায় উনামের পুমাস, তারা সকলেই এমন একটি টুর্নামেন্টে নির্মূল করেছিলেন যেখানে আশা করা হয়েছিল যে, এই চারজনের মধ্যে কমপক্ষে একজন নিম্নলিখিত রাউন্ডে পৌঁছতে পারে।
মঙ্গলবার, 6 আগস্ট, 2025 এর কাপ লিগের ফলাফল
- অরল্যান্ডো সিটি 5-1 নেকাক্সা
- আন্তঃ মিয়ামি 3-1 পুমাস
- আটলান্টা 4-1 অ্যাটলাস
- মিনেসোটা 0-2 সান লুইস
- আমেরিকা 1-1 (5-3) পোর্টল্যান্ড
- সল্ট লেক 1-0 কোয়েরেটারো
- সিয়াটল 2-1 টিজুয়ানা
2025 আগস্ট, 2025 অবধি কাপ 2025 লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে শ্রেণিবদ্ধ
কাপ লিগের তৃতীয় দিনে বুধবারের গেমসের পরে, প্রতিটি লিগের চারটি শ্রেণিবদ্ধ দল নিম্নলিখিত।
এমএলএস: আমেরিকান লীগ সিয়াটল এবং আন্তঃ মিয়ামির ক্ষেত্রে তারা ইতিমধ্যে প্রথম দুটি হিসাবে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের স্থানটি বীমা করেছে।
- 1. সিটল -9 পয়েন্ট
- 2. ইন্টারে মিয়ামি – 8 পয়েন্ট
- 3. অরল্যান্ডো সিটি- 7 পন্টাস
- 4। পোর্টল্যান্ড টিম্বারস – 7 পন্টো
ছবি গ্যালাক্সি, সিনসিনাটি এবং নিউইয়র্ক রেড বুলসের এখনও দিনটি বন্ধ করার সময় যোগ্যতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। তাদের প্রত্যেকের চারটি পয়েন্ট রয়েছে এবং তাদের ম্যাচ জয়ের ক্ষেত্রে সাতটি উঠতে পারে।
লিগা এমএক্স: টোলুকা এবং পাচুকা ইতিমধ্যে শ্রেণিবদ্ধ দল, তবে জুয়ারেজের ফলাফলের উপর নির্ভর করে তাদের অবস্থানগুলি পরিবর্তন করতে পারে যার বর্তমানে পাঁচটি পয়েন্ট রয়েছে। টাইগ্রেস এবং পুয়েবলা অপেক্ষা করছে।
- 1. টোলুকা -8 পয়েন্ট
- 2.পাচুকা – 7 পয়েন্ট
- 3. টিগ্রেস – 6 পয়েন্ট
- 4। পুয়েবলা – 6 পয়েন্ট
বৃহস্পতিবার, 7 আগস্ট, 2025 লিগস কাপের পার্টি
- সিনসিনাটি বনাম গুয়াদালাজারা -17: 00 ঘন্টা
- মন্টেরে বনাম শার্লট এফসি – 17:30 হোরাস
- নিউ ইয়র্ক আরবি বনাম জুয়ারেজ – 17:30 হোরাস
- নীল ক্রস বনাম কলোরাডো – 18:30 ঘন্টা
- গ্যালাক্সি বনাম সান্টোস – 9:15 অপরাহ্ন
কপিরাইট আইনটি পূর্বে লিখিত অনুমতি না পেয়ে এবং মূল পাঠ্যের লিঙ্কটি অন্তর্ভুক্ত না করে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে এক্সেলসিয়র উপকরণগুলি অনুলিপি করে নিষিদ্ধ করে।