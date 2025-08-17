পুয়ের্তো ভাল্লার্তা কি টেকসই রয়েছেন?

পুয়ের্তো ভাল্লার্তায় একটি শান্ত সকালে, জেলেরা এখনও হ্যাম্পব্যাক তিমিগুলি অফশোর লঙ্ঘন হওয়ায় ব্যান্ডেরাস উপসাগর বরাবর তাদের জাল ফেলেছিল। তবে পোস্টকার্ডের দৃশ্যের পিছনে ক্রেনগুলি নতুন কনডমিনিয়াম টাওয়ার এবং বুলডোজারদের একবারে পাল্টে জমির জমিতে জমির জমিতে পুনর্নির্মাণ করে। শহরের দ্রুত প্রবৃদ্ধি অনস্বীকার্য, এবং বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ ভালভাবে চলছে এবং ২০২26 সালে খোলার জন্য প্রস্তুত থাকায়, ধীরগতির কোনও লক্ষণ নেই। এই অঞ্চলটিকে অসাধারণ করে তোলে তা হারাতে না পেরে পুয়ের্তো ভাল্লার্টার সৌন্দর্যকে টিকিয়ে রাখা যেতে পারে কিনা তা নিয়ে প্রশ্নগুলি স্থানীয় পরিবেশবিদ এবং বাসিন্দাদের জন্য শীর্ষস্থানীয়।
“পুয়ের্তো ভালার্তা পাহাড় এবং সমুদ্রের সাথে একটি উল্লেখযোগ্য গন্তব্য হিসাবে রয়ে গেছে,” অ্যাস্ট্রিড ফ্রিশ জর্ডান বলেছেন, অপারেশন ম্যানেজার ইকোটোরস ভাল্লার্ট। “তবে গত এক দশক ধরে, প্রবৃদ্ধি নাটকীয়ভাবে ত্বরান্বিত হয়েছে। নির্দিষ্ট অঞ্চল সংরক্ষণের বিধি ছাড়াই পরিবেশ এবং মানুষের জীবনযাত্রাকে রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠবে।”
ফ্রিশ এবং তার সঙ্গী, ইকোটোরস ভাল্লার্টার প্রতিষ্ঠাতা কারেল বিটসের পক্ষে এই চ্যালেঞ্জটি কেবল উন্নয়নের গতিতে নয়, নগরীর অবকাঠামো কতটা সমানভাবে বজায় রেখেছে।
বিট নোটস “জল সরবরাহ, বিদ্যুৎ এবং নিকাশী চিকিত্সার মতো সমালোচনামূলক পরিষেবাগুলির সাথে শহরগুলি সর্বদা পদক্ষেপে প্রসারিত হয় না।”
অবকাশের ভাড়া, নতুন বাসিন্দা এবং মৌসুমী পর্যটন বৃদ্ধি এই সিস্টেমগুলিতে অপ্রত্যাশিত চাপ রাখে।
ফ্রিশ বলেছেন, “বেশিরভাগ প্রবৃদ্ধি ভাসমান জনসংখ্যার দ্বারা পরিচালিত হয়। “বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আমরা সক্ষমতা অর্জন করি, অন্যরা এটি কম তীব্র।”
পুয়ের্তো ভাল্লার্তার নেতারা এই দাবী সম্পর্কে সচেতন। এই মাসে, পুয়ের্তো ভাল্লার্টা এবং বাহিয়া ডি বান্দেরাস বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনের স্থানীয় ব্যবসায়ী নেতারা নগরীর নতুন অঞ্চলগত পরিকল্পনা পরিকল্পনা পর্যালোচনা করার জন্য পৌরসভার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেছেন, এটি নগর বৃদ্ধি পরিচালনা করতে এবং শীর্ষ পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে নগরীর আবেদনকে সুরক্ষার জন্য ডিজাইন করা একটি গাইড নথি।
এই বৈঠকে ফ্রিশ এবং বিট দ্বারা উত্থাপিত অনেক উদ্বেগকে সম্বোধন করা হয়েছে: নির্ভরযোগ্য জল সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, নিকাশী ও নিকাশী ব্যবস্থা উন্নীত করা, পুনর্ব্যবহার ও বর্জ্য সংগ্রহ প্রসারিত করা এবং উপকূলীয় জলের সুরক্ষার জন্য নদীর নিকাশী নিদর্শনগুলির সাথে উন্নয়ন সারিবদ্ধ করা। কর্মকর্তারা সবুজ করিডোর, গাছ রোপণ উদ্যোগ এবং দূষণ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তাবগুলিও উপস্থাপন করেছিলেন।
চ্যালেঞ্জগুলি কেবল উপাখ্যানীয় নয়। ক 2023 অধ্যয়ন“একটি স্মার্ট ট্যুরিস্ট গন্তব্যের দিকে: পুয়ের্তো ভাল্লার্টায় জীবনমানের উন্নতি করা ” টেকসই উন্নয়ন ও পরিকল্পনায় আন্তর্জাতিক জার্নালে দেখা গেছে যে দুটি রাজ্য এবং তিনটি পৌরসভা বিস্তৃত পুয়ের্তো ভাল্লার্তা মেট্রোপলিটন অঞ্চল টেকসই পর্যটনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়ে গেছে।
গবেষণা, যা বাসিন্দা, পর্যটক এবং সরকারী প্রতিনিধিদের জরিপ করেছে, প্রকাশ করেছে যে প্রশাসন এবং অন্তর্ভুক্তি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা। স্থানীয়রা সরকার, ব্যবসায় এবং সমাজের মধ্যে দুর্বল সমন্বয়ের পাশাপাশি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সীমিত অংশগ্রহণের কথা জানিয়েছেন। পর্যটকরা পর্যটন কার্যক্রমগুলিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের একীকরণের অভাব এবং বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির উপস্থিতি উল্লেখ করেছেন।
গবেষণায় জোর দেওয়া হয়েছিল যে টেকসই উন্নয়ন একটি চাপের প্রয়োজন, বিশেষত পরিবেশগত সীমাবদ্ধতা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ দায়বদ্ধতার সাথে পরিচালনার ক্ষেত্রে। আইসিটি (তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি) পর্যটন তথ্যের জন্য অবকাঠামো অনুন্নত, দর্শনার্থীর অভিজ্ঞতা এবং সম্প্রদায়ের ব্যস্ততা উভয়কেই সীমাবদ্ধ করে।
গবেষণায় প্রশাসনের কাঠামোকে শক্তিশালী করার, আইসিটি অ্যাক্সেসের উন্নতি, অন্তর্ভুক্ত পর্যটন সুবিধা নিশ্চিত করা, টেকসই আঞ্চলিক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং পরিবেশগত সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
নগর পরিকল্পনার বাইরেও ইকোটোরস ভাল্লার্তা পরিবেশগত প্রভাবকে প্রথম দেখায়। সমুদ্র সৈকতে, সমুদ্রের আরও বেশি লোক এবং আশেপাশের পাহাড়ের অর্থ বন্যজীবনের উপর আরও চাপ যা দর্শকদের প্রথম স্থানে আকর্ষণ করে।
ফ্রিশ বলেছেন, “আমরা এই জায়গাটি রক্ষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে আছি।” “বন্যজীবন আমাদের বৃহত্তম সম্পদগুলির মধ্যে একটি, তবে এটি ক্রমবর্ধমান চাপের মধ্যে রয়েছে। উন্নয়ন অবকাঠামো ও নিয়ন্ত্রণকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে, তবুও আমরা সরকার এবং সম্প্রদায়কে নিয়েও ধরে রাখতে কাজ করছি, কারণ লোকেরা চায় এই গন্তব্যটি টেকসই থাকতে চায়।”
ইকোটারস জীববিজ্ঞানীদের নেতৃত্বে ছোট-গ্রুপ ট্যুর সরবরাহ করে এবং যেমন সংস্থাগুলির সাথে অংশীদারিত্ব করে তার ব্যবসায়িক মডেলটিতে সংরক্ষণকে অন্তর্ভুক্ত করে কচ্ছপ শিবির টমেটো মুখ এবং বাস্তুশাস্ত্র এবং তিমি সংরক্ষণ। অতিথিরা কচ্ছপ হ্যাচলিংস ছেড়ে তিমি গবেষণায় সহায়তা করা থেকে শুরু করে অনুদান এবং ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে সরাসরি অবদান রাখে।
ফ্রিশ এবং বিটসের জন্য, টেকসইতা কেবল শহরের দায়িত্ব নয়। ভ্রমণকারীরা নিজেরাই একটি সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা পালন করে।
“দর্শকদের তারা বুঝতে পারে তার চেয়ে বেশি প্রভাব রয়েছে,” ফ্রিশ বলেছেন। “মেক্সিকানরা স্বাভাবিকভাবেই স্বাগত জানায়, এবং আমরা মানুষকে খুশি করার লক্ষ্য রেখেছি।
তারা ভ্রমণকারীদের পরিবেশগত বিধিগুলি অনুসরণ করে, ক্রিয়াকলাপ বুকিংয়ের আগে স্থানীয় নিয়মগুলি নিয়ে গবেষণা করতে এবং সুবিধার চেয়ে পরিবেশগত অখণ্ডতাকে অগ্রাধিকার দেয় এমন অভিজ্ঞতাগুলি বেছে নিতে পারে এমন অপারেটরদের সন্ধান করতে উত্সাহিত করে।
“একক-ব্যবহার প্লাস্টিক এড়ানো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, তবে কেন তা বোঝাও সমান গুরুত্বপূর্ণ,” বিটস বলেছিলেন।
অ্যাস্ট্রিড জেট স্কি অপারেটরদের প্রস্তাব বা জন্মদিনের মতো উদযাপনের ইভেন্টগুলির জন্য অতিথিদের জন্য বেলুনগুলি দিয়ে তাদের যানবাহনগুলি সাজানোর অনুরোধ সম্পর্কে একটি উপাখ্যান ভাগ করে দেয়। “এটি ছবির জন্য ভাল দেখাচ্ছে, তবে খুব কম লোকই বুঝতে পারে যে বেলুনগুলি সামুদ্রিক জীবনের জন্য মারাত্মক হতে পারে।”
২০২৪ সালে, লুইস আর্নেস্তো মুঙ্গুয়া গঞ্জালেজ মেক্সিকোয়ের গ্রিন ইকোলজিস্ট পার্টির অধীনে মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন, এটি সরকারী স্বীকৃতি দেয় যে চেক করা উন্নয়ন হ্রাস করতে হবে। তাঁর প্রশাসন পরিবেশগত অগ্রাধিকারের উপর জোর দিয়েছে, তবে সংবর্ধনা মিশ্রিত হয়েছে। সমর্থকরা কাগজে স্থায়িত্বের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন, অন্যদিকে সমালোচকরা নিরলস নির্মাণ এবং পর্যটন বৃদ্ধির মধ্যে তাঁর নীতিগুলির কার্যকারিতা এবং প্রয়োগের বিষয়ে প্রশ্ন করেন।
শিক্ষাবিদ, সংরক্ষণবাদী এবং ব্যবসায়ী নেতাদের কল সহ বর্তমানে আলোচনার অধীনে আঞ্চলিক পরিকল্পনা পরিকল্পনাটি পুয়ের্তো ভাল্লার্তাকে আরও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করার সুযোগ দেয়। চ্যালেঞ্জটি সুস্পষ্ট বিধিবিধান নির্ধারণ, অবকাঠামোতে বিনিয়োগ করতে এবং বাসিন্দা এবং দর্শনার্থীদের উভয়কেই শিক্ষিত করার জন্য একাধিক এখতিয়ার জুড়ে সমন্বয় করছে।
ইকোটোরস ভাল্লার্টার জন্য, এগিয়ে যাওয়ার পথ উপসাগরের প্রাকৃতিক ধন সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে। “আমরা আমাদের সীমাতে আছি,” ফ্রিশ সতর্ক করে দিয়েছেন। “আমরা এই জায়গাটিকে বিশেষ করে তোলে এমন খুব গুণাবলী হারাতে পারি। ভারসাম্য অর্জনের একমাত্র উপায় হ’ল এই উপসাগরটি যে জান্নাত রয়েছে তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায়” “
এবং যখন ক্রেনগুলি দুলতে থাকে এবং জোয়ারগুলি অবিরত থাকে, তখন কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি থেকে যায়: পুয়ের্তো ভাল্লারতা কি এর সারমর্মটি ক্ষয় না করে বাড়তে থাকে? আপাতত, উত্তরটি নীতিনির্ধারক, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, বাসিন্দা এবং ভ্রমণকারীদের সম্মিলিত পছন্দগুলির উপর নির্ভর করবে, যাদের প্রত্যেকে উপসাগর রক্ষায় অংশ রয়েছে।
ম্যাগান ড্রিলিংগার একজন নিউইয়র্কের স্থানীয়, যিনি গত 15 বছর ধরে মেক্সিকো সম্পর্কে ভ্রমণ এবং লেখার জন্য ব্যয় করেছেন। তিনি বেশিরভাগ সময় অ্যাসাইনমেন্টের জন্য রাস্তায় থাকাকালীন, পুয়ের্তো ভাল্লার্তা তার হোম বেস। @ড্রিলিনজর্নিতে ইনস্টাগ্রামে বা তার ব্লগের মাধ্যমে ড্রিলিনজর্নিজ ডটকম -এ তার ভ্রমণ অনুসরণ করুন।