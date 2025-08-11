You are Here
পুরডি সর্বশেষ পাওয়ার র‌্যাঙ্কিং স্নুব ড্রপ হিসাবে সন্দেহজনকদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে
News

পুরডি সর্বশেষ পাওয়ার র‌্যাঙ্কিং স্নুব ড্রপ হিসাবে সন্দেহজনকদের কাছে বার্তা প্রেরণ করে

সোমবার প্রকাশিত একটি নিবন্ধের জন্য, মাইক স্যান্ডো অ্যাথলেটিকের মধ্যে জানা গেছে যে ছয় জেনারেল ম্যানেজার, ছয় সহকারী জেনারেল ম্যানেজার, ছয় প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার, আরও পাঁচ জন নির্বাহী, আটজন প্রধান কোচ এবং ১৯ জন কোচ সান ফ্রান্সিসকো 49ers এর ব্রোক পুরিকে এনএফএল-এর 14 তম সেরা সিগন্যাল-কলার হিসাবে এবং সর্বনিম্ন “কোয়ার্টারব্যাক যিনি” টিম হিসাবে “কখনও কখনও তা বহন করতে পারবেন না,” কখনও কখনও তা বহন করতে পারবেন না বলে একটি প্যানেল।

মজার বিষয় হল, “দ্য রিচার্ড শেরম্যান পডকাস্ট” এর সর্বশেষ সংস্করণ চলাকালীন পার্দি সন্দেহ এবং সমালোচকদের কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন, যা সোমবারও বাদ পড়েছিল।

“প্রত্যেকেরই কিছু বলার আছে,” পুরডি ব্যাখ্যা করেছিলেন, ডেভিড বোনিলা 49ers ওয়েবজোন এর। “এটি খেলাধুলার প্রকৃতি, এবং এটি ঠিক আছে, তবে আমি কিনে বা শুনি না [to it]। আমি যদি সমালোচনা এবং সমস্ত কিছু শুনতে পাই তবে আমি আজ যেখানে আছি সেখানে থাকতাম না। আমার কাঁধে চিপ ছিল এবং আমি প্রতি এক বছরে নিজেকে প্রমাণ করি। এবং তাই, আমি যেখানে আছি ঠিক সেখানে। “

49 জনের পাঁচ বছরের, 265 মিলিয়ন ডলার চুক্তি সম্প্রসারণে পুরিকে স্বাক্ষর করার খুব বেশি পরে, গ্যারান্টিতে 181 মিলিয়ন ডলার এবং একটি বাণিজ্য-কোন ধারা অন্তর্ভুক্ত ছিল, জানা গেছে যে লিগ এক্সিকিউটিভ, কোচ এবং স্কাউটস ইএসপিএন দ্বারা জরিপ 2025 মৌসুমের জন্য শীর্ষ -10 কোয়ার্টারব্যাক হিসাবে 25 বছর বয়সী এই বছর বয়সী ব্যক্তিকে স্থান দেয়নি।

এই জাতীয় র‌্যাঙ্কিংগুলি পারডি, টাইট এন্ড জর্জ কিটল, ক্রিশ্চান ম্যাকক্যাফ্রেয়ের পিছনে দৌড়ানোর পরে, বাম ট্যাকল ট্রেন্ট উইলিয়ামস এবং ওয়াইড রিসিভার ব্র্যান্ডন আইয়ুক গত মৌসুমে আঘাতের কারণে সময় মিস করেছেন কারণ নাইনার্স 5-4 থেকে 6-11 এ নেমেছিল।

এটি বলেছিল, পার্ডি এক সময়ের নিয়মিত-মৌসুমের সর্বাধিক মূল্যবান খেলোয়াড় পুরষ্কার চূড়ান্ত প্রার্থী যিনি তার ক্লাবকে ভিতরে গাইড করেছিলেন একটি খেলা
2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে সুপার বাউলটি জিততে। কিছু, তবুও, অনুভব করুন 49ers অতিরিক্ত বেতন এই গত বসন্তে 2022 এনএফএল খসড়ার চূড়ান্ত বাছাই লক করতে।

দেখে মনে হচ্ছে পার্দি এই গ্রীষ্মে যেমন অনুপ্রেরণা হিসাবে ব্যবহার করছে।

“সেই আগুন যে আমি আমার কাঁধে সেই চিপটি নিয়ে আমার রুকি বছরে এসেছি [as ‘Mr. Irrelevant’]মাঠে এই ছেলেদের দেখানোর চেষ্টা করছেন, আমার সতীর্থরা, প্রতিরক্ষা, যেমন, ‘আরে, আমি এটির জন্য তৈরি করেছি,’ “পারডি সাক্ষাত্কারের সময় যোগ করেছেন।” এবং কেবল নিজেকে এবং প্রতি এক বছরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। এবং আমার জন্য, আমি একজন বিশ্বস্ত মানুষ। আমি বিশ্বাস করি যে God শ্বর আমাকে প্রতিযোগী হতে, নেতা হওয়ার জন্য তৈরি করেছেন। এবং কেবলমাত্র আমরা সুপার বাউলে পৌঁছেছি বলে আমি একটি চুক্তি পেয়েছি, এর অর্থ এই নয় [anything]। আমার জন্য, এটি পরের মরসুম। … এটি প্রতি একদিন নিজেকে চাপ দিচ্ছে। এটি সন্তুষ্ট হচ্ছে না। এটি অস্বস্তিকর হয়ে আরামদায়ক হচ্ছে। এটি সর্বদা এই অস্বস্তিকর অনুভূতি যে আমি আরও ভাল হতে পারি “”

সোমবার বিকেল পর্যন্ত, ড্রাফকিংস স্পোর্টসবুকের সুপার বাউল এলএক্স -এ এনএফসি -র প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বাজি ফেভারিট (ওয়াশিংটন কমান্ডার এবং গ্রিন বে প্যাকার্সের সাথে) +950 প্রতিকূলতার মধ্যে তৃতীয় স্থানে থাকা 49ers ছিল। Pared সেপ্টেম্বর সিয়াটল সিহাক্সে ম্যাচআপের সাথে আসন্ন মৌসুমটি খোলার সময় 49 জনের পিছনে শেষ পতনের জন্য যা কিছু ভুল হয়ে গেছে তা পুরডি এবং কো।



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts