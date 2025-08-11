You are Here
পুরুষদের চেয়ে বেশি মহিলারা আলঝাইমার পান। এটি কেবল দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কারণে এটি নাও হতে পারে
News

পুরুষদের চেয়ে বেশি মহিলারা আলঝাইমার পান। এটি কেবল দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার কারণে এটি নাও হতে পারে

তিনটি পূর্ণকালীন চাকরি কাজ করা, বাচ্চাদের লালন-পালন করা এবং তার ব্লুমিং গার্ডেনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া: অ্যাঞ্জেলেটা কক্স বলেছেন যে তার মা সোনিয়া এলিজাবেথ কক্স কখনও সত্যই তার সমস্ত জীবনকে ধীর করেননি।

তারপরে, 64 বছর বয়সে, আলঝাইমারস এর একটি নির্ণয় 1985 সালে জামাইকা থেকে কানাডায় অভিবাসনের পরে কঠোরভাবে নির্মিত প্রাণবন্ত জীবন নিয়ে ব্রেকগুলি গালাগাল করেছিল।

কক্স তার মা সম্পর্কে বলেছিলেন, “লক্ষণগুলির সূত্রপাত খুব দ্রুত এসেছিল।”

“তিনি প্রথমে আমার বাবাকে ভুলে গিয়েছিলেন, এবং তিনি আমার ভাইয়ের প্রতিক্রিয়া জানাতে সক্ষম হননি, তাই আমি তার জন্য যত্ন প্রদানকারী হয়েছি,” কক্স বলেছিলেন। সোনিয়া এলিজাবেথ গত বছরের শেষের দিকে মারা গিয়েছিলেন, কয়েক বছর ধরে আলঝাইমার লড়াইয়ের পরে।

পুরুষদের চেয়ে বেশি মহিলা আলঝাইমার রোগে আক্রান্ত হন। উন্নত দেশগুলিতে, অধ্যয়ন পরামর্শ দিন আলঝাইমার আক্রান্ত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক হলেন মহিলা। এটি কানাডায়ও দেখা একটি প্যাটার্ন, যেখানে মহিলারা ডিমেনশিয়া আক্রান্ত প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোকের জন্য দায়ী, শেষ গণনা অনুসারে পরিসংখ্যান কানাডা

বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল এটি একটি সাধারণ জনসংখ্যার সত্যের সাথে ব্যাখ্যা করেছিলেন: মহিলারা দীর্ঘকাল বেঁচে থাকার ঝোঁক, এবং বয়স ডিমেনশিয়া বিকাশের জন্য একটি শক্তিশালী ঝুঁকির কারণ।

তবে সেই বোঝাপড়া এখন বদলে যাচ্ছে।

যদিও বয়সটি এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত হয়, বিজ্ঞানীরা ক্রমবর্ধমান অন্যান্য দিকগুলি উপলব্ধি করছেন – জৈবিক এবং সমাজতাত্ত্বিক উভয়ই – আলঝাইমার বিকাশের জন্য মহিলাদের সংবেদনশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

দেখুন | প্রাথমিক মেনোপজের সাথে যুক্ত মহিলাদের মধ্যে আলঝাইমারস, বিজ্ঞানীরা বলুন:

প্রাথমিক মেনোপজ আলঝাইমার ঝুঁকির সাথে যুক্ত, বিজ্ঞানীরা বলুন

সাম্প্রতিক বেশ কয়েকটি গবেষণা অনুসারে, 40 বছরের কম বয়সী মেনোপজ 40 বছরের কম বয়সী মেনোপজ আলঝাইমারকে সনাক্ত করার ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই রোগটি পুরুষদের তুলনায় নারীদের উপর অসতর্কভাবে প্রভাবিত করে এবং বিজ্ঞানীরা বলেছেন যে কারণগুলির আরও তদন্ত করা দরকার।

“আমি মনে করি আমরা একটি প্রতিচ্ছবি বিন্দুতে হতে শুরু করেছি,” গিলিয়ান আইনস্টাইন বলেছিলেন, যিনি কীভাবে যৌনতা এবং লিঙ্গ ডিমেনশিয়া বিকাশের জন্য কোনও ব্যক্তির ঝুঁকি প্রভাবিত করতে পারে তা অধ্যয়ন করে, অবক্ষয় এবং বার্ধক্য সম্পর্কিত কানাডিয়ান কনসোর্টিয়ামের অংশ হিসাবে।

“আমি মনে করি আপনি এটি এখানে অনুভব করতে পারেন,” তিনি বলেছিলেন, মেট্রো টরন্টো কনভেনশন সেন্টারে আশেপাশে ইশারা করে, যেখানে আলঝাইমার গবেষকরা জুলাইয়ের শেষদিকে বার্ষিক আলঝাইমারস অ্যাসোসিয়েশন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের (এএআইসি) জন্য জড়ো হয়েছিল।

“যৌন পার্থক্য বা মহিলাদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে আরও অনেক সেশন রয়েছে” “

হরমোন, বাচ্চা এবং মেনোপজ

আলঝাইমার রোগ হ’ল সর্বাধিক সাধারণ ফর্ম ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অনুসারে বিশ্বে ডিমেনশিয়া। এটি স্মৃতিশক্তি হ্রাস, বিভ্রান্তি এবং ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের মতো লক্ষণগুলির কারণ করে। কানাডায়, আলঝাইমারগুলিও মৃত্যুর নবম প্রধান কারণ, পরিসংখ্যান কানাডা অনুসারে

একটি ফ্যাক্টর বিজ্ঞানীরা এখন সম্পর্কে জানেন: মূল হরমোন পরিবর্তনের সময়, যেমন মহিলারা যখন প্রথম পিরিয়ড পান, তারা কতক্ষণ উর্বর এবং বয়সে তারা মেনোপজে পৌঁছায়।

“উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাজ্যের বায়োব্যাঙ্কে প্রচুর অধ্যয়ন রয়েছে, দেখানো হয়েছে যে প্রজননকারী (পিরিয়ড) মহিলারা যত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তত বেশি ঝুঁকি কম থাকে দেরী-জীবন আলঝাইমার রোগের। (এক থেকে) তিন সন্তানেরও আলঝাইমারের ঝুঁকি কম বলে মনে হয়,” আইনস্টেইন বলেছেন, স্বাস্থ্য ও জেনেটিক তথ্য থেকে একটি বৃহত ডাটাবেসকে উল্লেখ করে বলেছেন।

ধূসর বব এবং ঘন নীল চশমাযুক্ত একজন মহিলা ক্যামেরায় হাসেন। তিনি মুক্তো এবং ধূসর-কালো ব্লেজার পরেছেন
গিলিয়ান আইনস্টাইন টরন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য এবং বার্ধক্য অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা আলঝাইমার রোগের জন্য লিঙ্গ এবং যৌন ঝুঁকি বোঝার ক্ষেত্রে একটি প্রতিচ্ছবি পয়েন্টে রয়েছেন (কেন টাউনসেন্ড/সিবিসি নিউজ)

অকাল মেনোপজ, যা 40 বছর বয়সের আগে ঘটে এবং প্রারম্ভিক মেনোপজ (40 থেকে 44 বছর বয়সের মধ্যে) এছাড়াও মূল ঝুঁকির কারণ, ডাঃ ওয়াল্টার রোকা বলেছেন, যিনি মিনের রোচেস্টারে মায়ো ক্লিনিকে পুরুষ ও মহিলাদের বয়সের ক্ষেত্রে পার্থক্য অধ্যয়ন করেন।

“সুতরাং এই মহিলাদের হরমোনগুলির এই ঘাটতি এড়াতে যথাযথভাবে চিকিত্সা করা উচিত,” এএআইসি সম্মেলনে এই বিষয়ে গবেষণা উপস্থাপনকারী রোকা বলেছিলেন।

যে চিকিত্সাটি দেখতে কেমন লাগে তা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, রোকা বলেছিলেন, রোগীর উপর ভিত্তি করে, পাশাপাশি ড্রাগের ব্যয় এবং প্রাপ্যতাও। কিছু প্রধান চিকিত্সার পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে বড়ি, প্যাচগুলি, জেলস এবং হরমোন ইস্ট্রোজেনযুক্ত ক্রিম, যা নিউরোপ্রোটেক্টিভ প্রভাব রয়েছে বলে দেখানো হয়েছে তবে মেনোপজের সময় স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়।

আইনস্টাইন বলেছেন, প্রারম্ভিক বা অকাল মেনোপজের সাথে জ্ঞানীয় অবক্ষয়ের ঝুঁকি বিদ্যমান রয়েছে বা মেনোপজটি প্রাকৃতিকভাবে ঘটেছিল বা তাদের ডিম্বাশয় অপসারণের কারণে ঘটে কিনা তা বিদ্যমান।

তিনি ইশারা করলেন একটি অধ্যয়ন তিনি সহ-রচনা করেছিলেন, যা যুক্তরাজ্যের বায়োব্যাঙ্কের 34,000 এরও বেশি মহিলার ডেটা বিশ্লেষণ করেছে।

তিনি বলেন, “৫০ বছর বয়সের আগে যে মহিলারা তাদের ডিম্বাশয় অপসারণ করেছিলেন তাদেরও আলঝাইমার হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে,” তিনি বলেছিলেন।

আরও অন্তর্ভুক্ত গবেষণা

টরন্টো মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, স্মৃতি এবং বার্ধক্যের লিঙ্গ, লিঙ্গ এবং বৈচিত্র্যের একটি টিয়ার 1 কানাডা গবেষণা চেয়ার নাতাশা রাজাহ বলেছেন, আলঝাইমারদের জন্য মহিলাদের ঝুঁকি বোঝার ক্ষেত্রে গবেষকরা ক্যাচ-আপ খেলছেন।

“কেবল আমাদের গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, এমনকি ক্লিনিকাল ট্রায়ালগুলিতেও আমাদের প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি,” তিনি বলেছিলেন।

“যখন আপনি মনে করেন যে এই রোগটি পুরুষদের চেয়ে বেশি মহিলা প্রভাবিত করে তখন এটি কোনও অর্থ হয় না।”

তিনি এই ফাঁকা কিছু পূরণ করার আশা করছেন। তিনি বর্তমানে মিডলাইফ অ্যান্ড মেনোপজ স্টাডি (ভ্যাম) এ কানাডিয়ান মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য পরিচালনা করছেন, যা মিড-লাইফে মস্তিষ্কের স্ক্যান এবং রক্তের নমুনার মাধ্যমে রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলির সন্ধান করে।

তিনি বলেন, “আমরা মেনোপজ এমন একটি উইন্ডো কিনা তা বোঝার চেষ্টা করছি যেখানে কিছু মহিলা আলঝাইমার রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখিয়ে দিচ্ছেন,” তিনি বলেছিলেন।

সোজা কালো চুলযুক্ত একজন মহিলা হালকা হাসি দিয়ে ক্যামেরায় তাকিয়ে থাকেন। তিনি একটি সাদা ব্লাউজ এবং একটি সিলভার ঘড়ি পরেছেন। তার পিছনে একটি এমআরআই মেশিন আছে।
টরন্টো মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য, স্মৃতি এবং বার্ধক্য সম্পর্কিত লিঙ্গ, লিঙ্গ এবং বৈচিত্র্যের একটি স্তরের 1 কানাডা গবেষণা চেয়ার নাতাশা রাজাহ বলেছেন, বিজ্ঞানীরা আলঝাইমার রোগের জন্য যৌনতা এবং লিঙ্গ-সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি বোঝার ক্ষেত্রে ধরা পড়ছেন। (পেলিন সিডকি/সিবিসি নিউজ)

যদি তারা সনাক্তযোগ্য হয় তবে রোগের প্রাথমিক লক্ষণগুলি দেখানো যারা চিকিত্সা পেতে পারে বা তাদের জীবনযাত্রাকে আরও ভাল বয়সে পরিবর্তন করতে পারে, রাজাহ অনুসারে।

আলঝাইমারগুলির জন্য কোনও নিরাময় নেই, তবে চিকিত্সা অন্তর্ভুক্ত ওষুধ এটি লক্ষণগুলি পরিচালনা করতে সহায়তা করতে পারে। শারীরিক অনুশীলন এবং মস্তিষ্ক-স্বাস্থ্যকর ডায়েটগুলির মতো জীবনযাত্রার পরিবর্তনগুলিও হয়েছে সাহায্য দেখানো জ্ঞানীয় অবক্ষয়ের ঝুঁকিতে বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য।

তিনি রেসের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণগুলি আরও ভালভাবে বোঝার জন্য তার গবেষণায় আরও বিচিত্র জনসংখ্যার গোষ্ঠীটি ক্যাপচার করার আশা করছেন। রাজাহ বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মতো পশ্চিমা দেশগুলিতে আলঝাইমার গবেষণা সবসময় বৈচিত্র্যময় ছিল না।

“ভ্যাম অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা যতটা সম্ভব সম্প্রদায়ের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি কারণ আমরা আমাদের গবেষণায় আরও প্রতিনিধি হতে চাই।”

বিভিন্ন পছন্দ

পিছনে ফিরে তাকালে কক্স বলেছেন যে তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে তার মায়ের জন্য সার্জিকভাবে প্ররোচিত মেনোপজ একটি ঝুঁকির কারণ ছিল, যিনি তার 30 এর দশকে ফাইব্রয়েড থাকার পরে পুরো হিস্টেরেক্টমি করেছিলেন।

জ্ঞান তাকে নিজের জন্য বিভিন্ন পছন্দ করতে পরিচালিত করেছে – যেমন চাপ হ্রাস করা এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া।

তিনি এখন তার নিজের হরমোনগুলি কীভাবে আলঝাইমার ঝুঁকির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে সে সম্পর্কেও সচেতন।

নীল উদ্যানের কোট পরা এক মহিলা একটি স্নেহময় বাগান জল দেয়। তিনি একটি কালো বালতি টুপি পরেছেন।
সোনিয়া এলিজাবেথ কক্স 2024 সালের শেষদিকে আলঝাইমারদের সাথে এক বছর ব্যাপী লড়াইয়ের পরে মারা যান। অ্যাঞ্জেলেটা কক্স বলেছেন যে তিনি প্রতিবার সোনিয়ার দিকে তাকানোর সময় একবারে প্রেমের সাথে ঝোঁক দেখেন তিনি তার মায়ের কথা ভাবেন। (অ্যাঞ্জেলেটা কক্স দ্বারা জমা দেওয়া)

“যখন আমার কাছে আমার ফাইব্রয়েডগুলি মোকাবেলা করার সময় এসেছিল তখন আমি পুরো হিস্টেরেক্টোমি না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।”

তিনি জ্ঞানটি তার মেয়ের কাছেও পাঠাচ্ছেন – এবং প্যান আফ্রিকান ডিমেনশিয়া অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে আলঝাইমার দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অন্যান্য সদস্যদের সাথে এটি ভাগ করে নিচ্ছেন। তিনি আশা করছেন যে গবেষকরা আলঝাইমার বিকাশকারী মহিলাদের ঝুঁকির কারণগুলি সম্পর্কে আরও জানতে পারবেন – তাই তার মা যা করেছেন তার মধ্য দিয়ে কম মহিলা এবং পরিবারকে বাঁচতে হবে।

“যখন এটি মহিলাদের প্রভাবিত করে, তখন এটি পুরো পরিবার এবং সম্প্রদায়কে প্রভাবিত করে,” তিনি বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts