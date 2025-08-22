পুরুষ কর্মকর্তারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দশজনের বাইরে থাকা মহিলা কর্মচারীদের রেটিংয়ের জন্য বরখাস্ত করেছেন

হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তাদের চেহারার জন্য দশজনের মধ্যে মহিলাদের চিহ্নিত করার জন্য দু’জন প্রবীণ পুরুষ নির্বাহীকে বরখাস্ত করা হয়েছে।
রিচার্ড শার্প এবং ডিন লুইস এবং পাঁচ সহকর্মী সহ অন্যান্য ‘অত্যন্ত অবমাননাকর’ যৌন মন্তব্য করেছেন, একজন পরিচালককে জড়িত কল্পনা সহ।
হোয়াটসঅ্যাপ বার্তাগুলিতে পিনোচিওর সাথে একটি ‘যৌন ভঙ্গিতে’, অন্য কর্মচারীর একটি উল্লেখ, স্নো হোয়াইটের একটি কার্টুন ছবিও রয়েছে, পাশাপাশি সহকর্মীর নামকরণ সহ-‘আপস্কিরিং’ এর ছবিগুলিও রয়েছে।
পুরুষরা বর্ণবাদী এবং ইসলামোফোবিক ‘রসিকতা’ ভাগ করে নিয়েছিল এবং হয়রানির নীতি সম্পর্কে একটি সংস্থা-বিস্তৃত অনুস্মারককে উপহাস করেছিল।
একটি হুইসেল ব্লোয়ার বর্জ্য জল পরিচালন সংস্থাকে ‘আক্রমণাত্মক’ বার্তাগুলিতে সতর্ক করেছিল এবং সাতজন পুরুষকে বরখাস্ত করার ফলে একটি শৃঙ্খলাবদ্ধ তদন্ত শুরু হয়েছিল।
মিঃ শার্প এবং মিঃ লুইস অন্যায়ভাবে বরখাস্তের জন্য জাইলেম ওয়াটার সলিউশনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন, যুক্তি দিয়েছিলেন যে দুর্ব্যবহারের প্রক্রিয়াটির ফলাফল ‘প্রাক নির্ধারিত’ ছিল।
একটি কর্মসংস্থান ট্রাইব্যুনাল পাওয়া গেছে যে সেখানে ‘সত্যিকারের উদ্বেগ’ রয়েছে তবে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করা বেছে নিয়েছিল, সঠিক প্রক্রিয়াগুলি অনুসরণ করা হলেও নির্বাহীদের সন্ধান করা হত।
মামলাটি মূলত ২০২০ সালে এক্সেটারে শোনা গিয়েছিল তবে চূড়ান্ত রায়টি কেবল এই সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছিল।
শুনানিটি বলা হয়েছিল যে মিঃ শার্প বিল্ডিং সার্ভিসেসের জেনারেল ম্যানেজার ছিলেন এবং ১৯৯০ সাল থেকে জাইলেমে কাজ করেছিলেন এবং বিক্রয় ও বিপণনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিঃ লুইস ১৯৮২ সাল থেকে সেখানে ছিলেন।
জানুয়ারী 2018 এ এই জুটিকে পাঁচ সহকর্মীর সাথে ‘জাইলেম গণহত্যার’ নামক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, যারা আক্রমণাত্মক বার্তাগুলির একটি স্ট্রিং ভাগ করে নিয়েছিল।
সেই সেপ্টেম্বরে, জেনারেল ম্যানেজার যিনি গ্রুপ চ্যাট স্থাপন করেছিলেন তাকে বুলিং এবং হয়রানির জন্য তদন্ত করা হয়েছিল।
একই সাথে একটি হুইসেল ব্লোয়ার চ্যাট গ্রুপের প্রতিবেদন করেছে। ম্যানেজারের কাজের ফোনে বার্তাগুলি পাওয়া গিয়েছিল এবং অংশগ্রহণকারীদের স্থগিত করা হয়েছে, যদিও তা জানানো হয়নি যে কোন বার্তা অনুমোদনের ভিত্তি।
২৮ শে সেপ্টেম্বর মিঃ শার্প এবং মিঃ লুইস উভয়কেই তাদের অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত করার বিষয়ে অবহিত করা হয়েছিল তবে ট্রাইব্যুনালে প্রমাণ প্রমাণ করেছে যে দু’দিন আগে এইচআর ইতিমধ্যে সাত জনকে বরখাস্ত করার ঘোষণার জন্য একটি নোটিশ খসড়া তৈরি করছে।
মিঃ শার্প এবং মিঃ লুইস তাদের বরখাস্তের বিরুদ্ধে আবেদন করেছিলেন, তবে তারা ব্যর্থ হয়েছিল। ট্রাইব্যুনালে তারা দাবি করেছিল যে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়াটি অন্যায় ছিল।
কর্মসংস্থান বিচারক হারগ্রোভ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে প্রক্রিয়াটির ‘যথেষ্ট গতি’ সহ ‘সত্যিকারের উদ্বেগ’ রয়েছে।
তবে তিনি দেখতে পেলেন যে তারা উভয়কেই সুষ্ঠু শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রক্রিয়াতে বরখাস্ত করা হত।