পুরুষ মারামহামে দু’বার যৌন নির্যাতনের অভিযোগে নারীকে চেয়েছিলেন

ইয়র্ক আঞ্চলিক পুলিশ মার্কহ্যামে যৌন নিপীড়নের পরে একজন পুরুষ সন্দেহভাজনকে চিহ্নিত করতে জনগণের সহায়তা চাইছে।
পুলিশরা সোমবার জানিয়েছে যে শিকারটি কেনেডি আরডিতে দক্ষিণে হাঁটছিল। ডেনিসন সেন্টের দিকে, যখন তাকে একজন অজানা লোক দ্বারা যোগাযোগ করা হয়েছিল ..
পুলিশ অভিযোগ করেছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তি ভুক্তভোগীর সাথে কথোপকথনে জড়িত এবং কাছের শপিং সেন্টারে তাকে অনুসরণ করার আগে তাকে যৌন পদ্ধতিতে স্পর্শ করতে এগিয়ে যায় এবং তার জন্য এই অঞ্চলে অপেক্ষা করেছিল।
পুলিশ অভিযোগ করেছে যে সন্দেহভাজন আবার তাকে কথোপকথনে জড়িত করেছে, যৌন উদ্দেশ্যে তাকে স্পর্শ করেছে এবং কেনেডি আরডিতে তার উত্তর অনুসরণ করে চলেছে।
পুলিশ সন্দেহভাজনকে 5 ফুট -6, 150 পাউন্ড হিসাবে বর্ণিত একটি ছবি প্রকাশ করেছে, একটি পনিটেলে ঘন দাড়ি এবং লম্বা কালো চুল রয়েছে। তাকে সর্বশেষ গোলাপী শার্ট, নীল জিন্স এবং কাজের বুট পরে দেখা গেছে।
তথ্য সহ যে কাউকে পুলিশকে 1-866-876-5423 এ কল করতে বলা হয়। 7071, বা 1-800-222-টিপস, বা এ ক্রাইম স্টপার্সের সাথে যোগাযোগ করুন 1800222tips.com।
মিসিসাগা ছুরিকাঘাতে অভিযুক্ত 2 যুবক
মিসিসাগায় একটি ছুরিকাঘাতের ঘটনার অভিযোগে টুই যুবকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পিল আঞ্চলিক পুলিশ জানিয়েছে যে ২১ শে জুলাই রাত সাড়ে ১১ টার দিকে তারা ক্রেডিটভিউ আরডিতে সাড়া দেয়। এবং শাগবার্ক ক্রিস।, যেখানে পার্কিং যানবাহনে প্রবেশের চেষ্টা করা দু’জন সন্দেহভাজন ব্যক্তির মুখোমুখি হওয়ার পরে 19 বছর বয়সী পুরুষ ভুক্তভোগীকে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।
সন্দেহভাজন এবং শিকার একে অপরের কাছে পরিচিত ছিল না। ভুক্তভোগী জীবন-পরিবর্তনকারী আঘাতগুলি বজায় রেখেছিলেন।
মিসিসাগার দু’জন যুবকের বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা ও তীব্র হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে।
যুব ফৌজদারি বিচার আইনের অধীনে তাদের নামকরণ করা যাবে না।
তথ্য সহ যে কোনও ব্যক্তিকে 905-453-2121, এক্সট্রাক্টে পুলিশকে কল করতে বলা হয়। 1133, বা 1-800-222-টিপস (8477), বা এ পিল ক্রাইম স্টপার্সের সাথে যোগাযোগ করুন পিলক্রিমস্টোপার্স.সিএ।
