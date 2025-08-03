পুরো জঘন্য জিনিসটি নীচে পোড়া: ইনস্টিটিউট সিজন 1 পর্ব 5 এর বমি বমি ভাব মোচড় প্রকাশ করে

সমালোচকদের রেটিং: 3 / 5.0
3
এতক্ষণে, আপনি যদি এখনও এমজিএম+এ ইনস্টিটিউটটি দেখছেন তবে আপনি হয় আপনার সংবেদনশীল প্রসেসিং সেন্টারটি বন্ধ করে দেন বা আপনি ঠিক যেখানে আছি: বিরক্ত, উগ্র এবং এই জারজগুলির প্রত্যেকটি যা আসছে তা দেখতে দৃ determined ় সংকল্পবদ্ধ।
আমরা এটিকে স্কুল, একটি প্রোগ্রাম বা এমনকি কোনও সুবিধা বলতে পারি না। ইনস্টিটিউট হ’ল একটি এক্সিকিউশন মেশিন যা জীবাণুমুক্ত দেয়াল এবং প্রচারের পোস্টারগুলিতে সজ্জিত এবং এটি চলছে বাচ্চাদের চুরি জীবন।
ইনস্টিটিউট সিজন 1 পর্ব 5 যা নিশ্চিত করেছে, দ্ব্যর্থহীনভাবে, এই বাচ্চাদের কেবল পরীক্ষা -নিরীক্ষা করা হচ্ছে না। তারা ব্যবহার করা হচ্ছে।
তাদের শক্তি, তাদের মনস্তাত্ত্বিক “রস” তাদের মানবতা সাইফোন আউট এবং মিশনগুলিতে ফানেল করা হয়েছে যা তারা কখনও দেখা করেনি এমন লোকদের জন্য তারা বুঝতে পারে না। এবং পরে তাদের কি বাকি আছে? এটি “আবর্জনা।”
ইনস্টিটিউটটি কোন আসল উদ্দেশ্যটি পরিবেশন করে বা কে এটি চালায় তা আমাদের এখনও ধারণা নেই তবে বাচ্চারা তাদের দেশ বা বিশ্বের সেবা করছে বলে মনে হয় না। এটি আরও একটি ল্যাব কোট দিয়ে পাচারের মতো।
সিগসবি হ’ল সোসিয়োপ্যাথিক পরিচালনার পরম রানী। তিনি লুকের সাথে “সত্য আপনাকে মুক্ত করবেন” গেমস খেলেন যাতে তিনি তার বাবা -মায়ের মৃত্যুর সংবাদ দিয়ে তাকে ধ্বংস করতে পারেন – একটি উল্টানো মনিটর এবং একটি স্মাগ হাসির মাধ্যমে।
এবং তারপরে তিনি যখন ডেস্কের ওপারে তাকে শ্বাসরোধ করার জন্য লজ করে তখন অবাক হয়ে অভিনয় করার সাহস করেন। সেই মুহুর্তটি ক্যাথারিক হওয়া উচিত ছিল। পরিবর্তে, এটি স্বল্পস্থায়ী এবং ফুটপাতে লুকের মুখোমুখি হয়ে শেষ হয় যখন সে একটি স্টান বন্দুকের মতো এটি শুদ্ধের মতো প্রপের মতো।
এবং কি জন্য? “বিশ্ব বাঁচানো” জন্য? কারণ এই বাচ্চারা বৈদ্যুতিন, লোবোটমাইজড এবং মশীহ কমপ্লেক্সগুলির সাথে নারকিসিস্টদের একটি দল দেখে তাদের মাথায় কিছু মনস্তাত্ত্বিক বিন্দু লাইন করতে পারে?
আসুন এই ঘরটিকে ভয়াবহভাবে রেখে কর্মীদের ভুলে যাবেন না।
টনি হ’ল একটি অত্যধিক ক্ষতিপূরণকারী কৃমি যিনি আক্ষরিক শিশুদের গুরুত্বপূর্ণ বোধ করার জন্য বুলি করেন। স্ট্যাকহাউস হ’ল প্রতিটি স্মাগ মধ্য-স্তরের ফ্যাসিস্ট যিনি ভাবেন যে তিনি বাচ্চাদের সহিংসতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে God’s শ্বরের কাজ করছেন।
হেন্ড্রিক্স, তার কৃতিত্বের জন্য, কখনও কখনও বিরক্ত বলে মনে হয় – তবে তার অংশটি খেলা বন্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তিনি এমন একজন ব্যক্তি যিনি একজন বিজ্ঞানী হিসাবে সাইন আপ করেছিলেন এবং একটি ল্যাব ইঁদুর শেষ করেছিলেন, অন্ধভাবে নির্যাতন চালিয়েছিলেন যখন এটি আরও বেশি ভালোর জন্য ভান করে।
এবং তবুও, তারা সকলেই চালিয়ে যায়।
বাচ্চারা কেবল সাহসের সাথে থাকে
যদি এই নরকস্কেপে কিছু মুক্তিমূলক কিছু থাকে তবে এটি নিজেরাই বাচ্চারা – বিশেষত যারা চুপচাপ যেতে অস্বীকার।
নিকি, God শ্বর তাকে মঙ্গল করুন, লড়াইয়ের সাথে বাইরে যাচ্ছেন। তিনি কেবল প্রতিরোধ করছেন না, তিনি উস্কানি দিচ্ছেন। তিনি তার স্নাতক পার্টি ব্যবহার করেন (যদি আমরা সেই ট্রমা প্যারেডকে একটি পার্টি কল করতে পারি) বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য, অন্য বাচ্চাদের কাছে সত্য স্বীকার করার জন্য সিগসবিকে সাহসী করে। এবং সে ফলাফল পায়।
ঘরের নজরদারি বারগুলির মধ্যে একটি এমনকি মিড-রাকাসকেও গ্লিট করে, এটি প্রকাশ করে যে তিনি সিস্টেমে কতটা চাপ প্রয়োগ করছেন। নিকি পিছনের অর্ধেকের দিকে যাচ্ছে, তবে তিনি নিশ্চিত করছেন যে তার প্রস্থান থেকে প্রিপলগুলি সূক্ষ্ম নয়।
কালিশা – শা – খুব বদলে গেছে। অ্যাভেরির টেলিপ্যাথিক ঝলকগুলি পিছনের অর্ধেকের মধ্যে একটি আজীবন আগে মনে হয়, যেহেতু তিনি ইতিমধ্যে ম্লান হয়ে গেছেন এবং জীর্ণ হয়ে পড়েছেন, সেই সাহসী মেয়েটির ফিসফিসকারী যিনি লুককে একটি বিদ্রোহী চকচকে দিয়ে ইনস্টিটিউটে স্বাগত জানিয়েছিলেন।
তিনি এখনও বেঁচে আছেন, তবে তিনি আইরিসের মতো একই ট্র্যাজেক্টোরিতে রয়েছেন। তিনি অন্য কারও এজেন্ডার জন্য আস্তে আস্তে রক্তক্ষরণ হয়ে উঠছেন।
এবং অ্যাভেরি – ক্ষুদ্র, আতঙ্কিত এবং এখনও কোনওভাবে আশায় পূর্ণ – এমভিপি। তিনি শুধু শক্তিশালী নন। তিনি সহানুভূতিশীল। লূকের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলে তিনি পদক্ষেপ নেন এবং লূকের কান থেকে ট্র্যাকারকে কাটাতে নিজেকে আনতে না পারলেও তিনি তাকে এটি করার শক্তি দেন।
এটি একটি শিশু। একটি আক্ষরিক শিশু, ক্ষমতায় ভারাক্রমে তিনি বুঝতে পারেন না এবং সাহস করেন না এবং সেই সুবিধার কোনও প্রাপ্তবয়স্কদের অধিকারী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে না।
আসুন যে মেয়েটিকে তার যমজটির সাথে মানসিক বন্ধন বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল – হিংস্রভাবে – তার বোনকে বক্সে গভীরভাবে আক্রান্ত অন্য ছেলে দ্বারা হত্যা করার পরে। মেয়েটিকে তাড়াতাড়ি “গর্ক আউট” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। এই বাচ্চাদের কেবল পরীক্ষা করা হচ্ছে না। তারা হচ্ছে কাটা।
কি? হয় এই মিশন?
হরর আরও বেড়ে যায় যখন আমরা অবশেষে শিখি যে ইনস্টিটিউট সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক শক্তি দিয়ে কী করছে। বিমানটি নেমে যাওয়ার পরে আমাদের একটি ধারণা ছিল, তবে এখন আমরা এটি কীভাবে কাজ করে তা দেখতে পাই।
স্পার্কলার নাইটের সময় আইরিসকে “কন্ডাক্টর” হিসাবে বেছে নেওয়া হয় (এখনও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিকনিকের মতো শোনাচ্ছে এবং আত্মা-ক্রাশিং নির্যাতনের অনুষ্ঠান নয়) এবং তার মিশনটি বিশ্বজুড়ে কাউকে হত্যার জন্য টেলিপ্যাথিকভাবে একজন রাশিয়ান ডাক্তারকে বাস করছে।
তিনি কে ছিলেন? একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব? একটি মতবিরোধ? ইনস্টিটিউটের অর্থদাতাদের জন্য হুমকি? আমরা জানি না। আইরিসও না।
এটাই আসল হরর: এই শিশুদের প্রসঙ্গ ছাড়াই, সম্মতি ছাড়াই, তারা কার জন্য বা কী জন্য হত্যা করছে তা না জেনেও প্রাসঙ্গিক ছাড়াই খুন করতে বাধ্য করা হচ্ছে।
আইরিস কেবল ডান সিরিঞ্জটি বেছে নেয় এবং বাকি বাচ্চারা – মানব ইউএসবি ড্রাইভের মতো একটি সিস্টেমে তারযুক্ত – তার মাধ্যমে তাদের শক্তি তৈরি করে যাতে সে হত্যাটি সম্পূর্ণ করতে পারে।
এটি ম্যাট্রিক্স মঞ্চুরিয়ান প্রার্থীর সাথে দেখা করে, তবে মেশিনের পরিবর্তে বাচ্চাদের সাথে।
এবং তারপরে তারা তাদের পুড়িয়ে দেয়
একবার এগুলি ব্যবহার করা হয়ে গেলে, তারা সান্ত্বনা দেয় না। তারা চিকিত্সা করা হয় না। তারা এমনকি শোকও করেনি। তাদের বলা হয় আবর্জনা এবং মরেন, কে আরও ভাল জানেনদু: খিত চেহারা এবং একটি পদত্যাগ করা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবল তাদের শ্মশানে চাকা।
“স্পার্কলার নাইট” পাশাপাশি একটি গ্যাস চেম্বারের পোশাকের রিহার্সাল হতে পারে।
দেহগুলি এমনকি মরে যাওয়ার দরকার নেই – কেবল নিকাশী। কার্যকারিতা অক্ষম। এবং এটি তাদের ধোঁয়ায় পরিণত করার ন্যায়সঙ্গত করার জন্য যথেষ্ট।
যা আমাদের চিমনিগুলিতে নিয়ে আসে।
অ্যাভেরি এটি সেরা বলেছিলেন: “আমরা সবাই এখানে চিমনি উঠে যাই।”
“উপরের সিঁড়ি” রহস্য, এবং ফোন সহ লোক
আমরা এখনও উপরের দিকে দেখিনি, তবে আমরা স্বর্গ নয় তা জানতে যথেষ্ট ফিসফিস শুনেছি। আমরা মানুষ আছে দেখেছেন – জেফ ফাহে অভিনয় করেছেন – স্পষ্টতই কিছুটা দমন, ছদ্মবেশী আদেশ এবং সিগসবিকে হুমকি দেওয়ার মতো তিনি অশুভের প্রধান শিক্ষকের মতো।
তবে এমনকি স্ট্যাকহাউস এবং সিগসবিও আসলে কী তা নিয়ে অস্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে। টিম যখন চারপাশে শুকনো শুরু করে, তারা জোরে অবাক করে: সে কি তাদের একজন হতে পারে?
আপনি কার জন্য কাজ করেন আপনি কীভাবে জানেন না?
এই অপারেশনটি গোপনীয়তা এবং বগিযুক্তকরণে এতটাই আবদ্ধ, এটি ভিতরে থেকে বেরিয়ে আসে। এটি হাইড্রা ভুলে গিয়েছিল কে এই বেসটি তৈরি করেছে এবং এখন কেবল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার কাছাকাছি থাকা কাউকে হত্যা করে চলেছে।
টিম আমাদের ইন
যদিও ইনস্টিটিউটটি নৈতিক পচা আরও গভীরে নেমেছে, টিম জেমিসন হ’ল আমাদের অক্সিজেন দেওয়ার এক চরিত্র।
বেন বার্নস তাকে শান্ত সংকল্প এবং একটি গণ্ডগোলিত, ধার্মিক শক্তি দিয়ে অভিনয় করেছেন যা আপনাকে বিশ্বাস করে যে এই সমস্ত কিছু নামিয়ে আনার লোক তিনিই।
তিনি আস্তে আস্তে শহরের ভুলে যাওয়া গোপনীয়তাগুলি উন্মোচন করছেন, সত্যের কাছাকাছি এসে রেখেছিলেন, যদিও স্ট্যাকহাউস আক্ষরিক অর্থে তার হোটেলের দরজায় একটি হাসি হিটম্যানের মতো দেখায়।
তবে টিম কেবল লাথি মারার জন্য ঘোরাফেরা করছে না। তিনি সংযোগ শুরু করছেন লাল পদক্ষেপ – রহস্যজনক জল গঠনের যেখানে বাচ্চারা অনুমিতভাবে ডুবে গেছে – ইনস্টিটিউট সহ, বিশেষত “নটর ব্যথা” এর পুনর্বিবেচনার সাথে।
এবং এটি নিখুঁত, ভয়াবহ ধারণা তৈরি করে: তাদের শ্মশান এবং “স্পার্কলার নাইট” এর সাথে একটি সূক্ষ্ম সুরযুক্ত সুবিধা পাওয়ার আগে তারা সম্ভবত বাচ্চাদের পুরানো ধাঁচের উপায়ে নিষ্পত্তি করছিল-দেহগুলি ডাম্পিং করে এবং স্রোতের দোষ দিয়ে।
অ্যানি ইনস্টিটিউট সিজন 1 প্রিমিয়ারে আমাদের এটি বলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু টিম না হওয়া পর্যন্ত কেউ শুনেনি।
এখন, ওয়েন্ডির অনিচ্ছুক সহায়তা এবং হ্যাঞ্চে পূর্ণ একটি মাথা নিয়ে তিনি নিজেকে ইনস্টিটিউটের দর্শনীয় স্থানগুলিতে রাখছেন। এবং তারা ইতিমধ্যে তার নিখোঁজ হওয়ার ষড়যন্ত্র।
তবে টিম পিছিয়ে নেই। তিনি জানেন যে এটি কিছু স্থানীয় ভূতের গল্পের চেয়ে বেশি-এটি একটি ভর কভার-আপ। এবং এটিকে আলোতে আনার জন্য তিনি কেবল সেই লোক।
লুক ছিঁড়ে ফেলার জন্য একটি মন্দির তৈরি করছে
লুকের রূপান্তর সম্পূর্ণ। তিনি আর কোনও ভয়ঙ্কর বাচ্চা তার অপহরণকারীদের সাথে যুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করছেন না। তিনি এখন একজন কৌশলবিদ। একটি সাবোটিউর। তিনি তারগুলি কাটা, সেন্সরগুলি অক্ষম করছেন এবং অ্যাভেরি এবং এমনকি মরিনের সাথে শান্ত পদক্ষেপের সমন্বয় করছেন, যিনি শেষ পর্যন্ত দরকারী কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন এবং তাকে পিছনের অর্ধে পাচার করেন।
তাঁর স্যামসন একাকীত্ব কেবল রূপক নয়। এটি একটি ব্রত।
“শত্রু তাদের নিজস্ব পরাজয়ের মাধ্যম সরবরাহ করবে।”
তিনি তাদের দুর্বল পয়েন্টগুলি দেখেছেন। তিনি তাদের হলওয়েগুলি অবিচ্ছিন্নভাবে হাঁটছেন। এবং যদি আপনি ভাবেন যে তিনি তাদের প্রতি তাদের অহংকারের প্রতিটি ইঞ্চি ব্যবহার করতে চলেছেন না, আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন না।
তারা নিরীহ বাচ্চাদের থেকে দানব তৈরি করেছিল। তারা বিজ্ঞানে নির্যাতন গুটিয়ে রেখেছে। তারা বাচ্চাদের পুড়িয়ে ফেলে এটিকে উদ্ধার বলে।
এখন এটি সমস্ত পুড়িয়ে দেওয়ার সময়। এবং যদি তারা ভাগ্যবান? বাচ্চারা দেবে কিছু তাদের মধ্যে এটি পড়তে দেখতে বেঁচে থাকে।
আপনি যদি এ পর্যন্ত এটি তৈরি করে থাকেন – পর্বগুলির মাধ্যমে এবং এই অভিজাত – আপনি আমার ধরণের দর্শক। আপনি ভয়াবহতা দেখতে। আপনি অন্যায় অনুভব করেন। এবং আপনি সম্ভবত আমার মতো একাধিকবার টিভিতে চিৎকার করেছিলেন।
সুতরাং এটি সম্পর্কে কথা বলা যাক।
নীচের মন্তব্যে আপনার চিন্তাভাবনাগুলি ফেলে দিন। আমাকে বলুন কি আপনাকে সবচেয়ে বেশি কাঁপিয়েছে। আপনি যদি এখনও এই বাচ্চাদের জন্য আশা রাখেন তবে আমাকে বলুন – বা যদি আমার মতো, আপনি কেবল পুরো জঘন্য ইনস্টিটিউটটি মাটিতে বার্ন দেখতে চান।
এবং যদি আপনি ইতিমধ্যে শোটি ক্রোধ করে থাকেন তবে এখনও সময়ে সময়ে উঁকি দেন তবে আমি এটি পেয়েছি। সত্যিই, আমি আপনার সীমানা প্রশংসা করি।
যেভাবেই হোক, এই গল্পটি অলক্ষিত হয়ে যেতে দেবেন না। বাচ্চাদের দেখার যোগ্য। এবং তাই আমরা।
অনলাইন ইনস্টিটিউট দেখুন
ইনস্টিটিউট সিজন 1 পর্ব 5 এর অন্ধকারতম মোড় এখনও প্রকাশ করে। আমরা বিরক্ত, উগ্র এবং এই দানবগুলি পড়তে দেখে একেবারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
ইনস্টিটিউটে নতুন নিয়োগকারীরা কেবল লুকের গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যায় যাতে তাকে আবার নির্যাতন করা যায়। টিম কতক্ষণ আগে একটি দরকারী আবিষ্কার করার আগে?
আমরা ইতিমধ্যে ইনস্টিটিউট সিজন 1 পর্ব 3 এর সাথে গল্পের গল্পে ফাটল দেখছি, আমরা কেবল মজা করছি। সাথে সাথে খেলুন!