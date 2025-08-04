‘পুরো জাতিকে তাদের বেদনা অনুভব করা দরকার’: জিম্মিদের দুর্দশাগুলি তিশা বি’এভের উপর দ্রুত গতিতে থাকে

রবিবার তিশা বি’ভ ফাস্ট ডে -এর অবসান ঘণ্টা সময়ে সূর্য অবতরণ করার সাথে সাথে, জেরুজালেমের হাজার হাজার লোক পশ্চিম প্রাচীরের দিকে প্রবাহিত হয়েছিল যা অনেকে বলে ইহুদি ক্যালেন্ডারে সবচেয়ে দুঃখজনক দিনের সবচেয়ে সুন্দর অংশ।
দিনের উত্তাপ কমে যাওয়ার সাথে সাথে শোকের দিনের বৈশিষ্ট্যযুক্ত বোধও ভেঙে যেতে শুরু করে। অনেকে দ্বিতীয় মন্দিরের বাইরের প্রাচীর থেকে প্রাচীন পাথর দ্বারা প্রার্থনা করার জন্য প্রাচীরের কাছে পৌঁছেছিলেন, যা 70০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল। অন্যরা ওয়েস্টার্ন ওয়াল প্লাজার পিছনের দিকে জড়ো হয়েছিল আকাঙ্ক্ষার গান গাইতে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একদল ধর্মীয় ইহুদিদের দ্বারা শুরু করা বার্ষিক tradition তিহ্য।
অর্থোডক্স ইউনিয়নের এনসিএসওয়াই যুব গোষ্ঠীর দ্বারা এনসিএসওয়াই গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের পরিচালক এলিয়ট তানজম্যান বলেছেন, “আমরা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এটি করে আসছি।” “যে দিনটি দূরে সরে যায়, আমাদের প্রোগ্রামে আমাদের 400-500 উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে যারা প্রাচীন মন্দিরের ছায়ায় দিনের জন্য উপযুক্ত শোকের গানগুলি এসে গান করে। আমাদের ছেলেরা কনসেন্ট্রিক চেনাশোনাগুলিতে বসে আছে এবং আশেপাশের মেয়েদের জন্য একই জিনিস রয়েছে, এবং যারা চায় তারা আমাদের সাথে যোগ দিতে পারে এবং একসাথে গান করতে পারে।”
যারা যোগদানের বিষয়টি তৈরি করেছিলেন তাদের মধ্যে জেরুজালেমের মেয়র মোশে লায়ন ছিলেন, একই সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইস্রায়েলের মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবিকে পশ্চিমা প্রাচীরের সাথে দেখা করতে দেখা গিয়েছিল।
কেউ কেউ বলেছিলেন যে পশ্চিমা প্রাচীরের একটি দর্শন 25 ঘন্টা রোজা বন্ধ করার সেরা উপায় ছিল।
“আমি এই মুহুর্তে কয়েক দশক ধরে বাচ্চাদের সাথে এসেছি, এমনকি ইন্তিফাদার সময়ও, যখন এটি এখানে প্রায় খালি ছিল,” মোদিন -এর বাসিন্দা রাচেল কেদার বলেছিলেন। “এটি দেখতে সর্বদা আশ্চর্যজনক।”
অনেক ইস্রায়েলিরা একমত হয়েছিলেন যে, গাজায় ২২ মাস যুদ্ধের পরে, এই বছরের তিশা বাভ “স্বাভাবিক” ছিলেন না, জিম্মিদের দুর্দশার সাথে, আইডিএফের ত্যাগ এবং বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা তাদের উপর ভারীভাবে ওজন করে, পশ্চিমা প্রাচীরের দর্শনার্থীরা ইস্রায়েলের সময়কে জানিয়েছেন।
জিম্মিদের গত কয়েকদিনে ভিডিও প্রকাশের ফলে রোম ব্রাস্লাভস্কি এবং এভায়াতার ডেভিড, ইম্যাকিয়েটেড এবং মুক্ত হওয়ার জন্য ভিক্ষা করে ইস্রায়েলকে এই তিশা বিএভি অনুভব করা উচিত বলে বেদনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল, জেরুজালেমের বাসিন্দা সিমচা বলেছেন, যিনি তাঁর শেষ নাম দ্বারা চিহ্নিত না হওয়ার কথা বলেছিলেন। “পুরো জাতিকে আজ তাদের ব্যথা অনুভব করা দরকার।”
যদিও কিছু ইহুদি ক্ষুধার সাথে তুলনা করেছেন যে অনেক গাজান তিশা বি’ভ লিটার্জিতে ব্যাবিলনীয় নির্বাসনের এবং ধ্বংসের বর্ণনার অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন, সিমচা জোর দিয়েছিলেন যে কেবল হামাসই দোষে আছেন।
“সত্যই অনাহারে থাকা লোকেরা জিম্মি,” তিনি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।
জেরুজালেমের বাসিন্দা নেতানেল ফেনিশেল একইভাবে গাজায় ইস্রায়েলের নৈতিক ব্যর্থতার ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
তিনি বলেন, “২০০২ সালে একটি মেডিকেল সেন্টারে একজন ১ 17 বছর বয়সী সন্ত্রাসীর দ্বারা সন্ত্রাসী হামলায় ব্যক্তিগতভাবে আহত ব্যক্তি হিসাবে, আমি ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে কম্বল অভিযোগ করি না,” তিনি বলেছিলেন। “তবে আমাদের অবশ্যই এই তিশা বি’এভ স্পষ্টভাবে কথা বলতে হবে: যতক্ষণ না ইস্রায়েলি জিম্মিদের অমানবিক পরিস্থিতিতে রাখা হয়, নির্যাতন করা, অনাহারে রাখা হয় এবং একেবারে অন্ধকারে রাখা হয়, দুর্ভিক্ষের জন্য দোষ তাদের।”
যদিও দেশের বেশিরভাগ অংশ এই তিশা বিএভের মতো তিক্ত, যদিও হামাস এবং সামাজিক বিভাগগুলির সাথে যুদ্ধের কোনও শেষ নেই, দিন দিন এটি আরও খারাপ হয়ে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে, ইস্রায়েলের সাথে কথা বলার সময় যারা অনেকেই আশাবাদী ছিলেন যে দেশের বর্তমান চ্যালেঞ্জগুলি unity ক্য ও বিশ্বাসের সাথে কাটিয়ে উঠতে পারে।
“এখন মনোনিবেশ করার সময় এসেছে আহ্বত চিনাম -নিঃশর্ত প্রেম, “দীর্ঘকালীন জেরুজালেমের বাসিন্দা দফনা লেভি বলেছিলেন। এই ট্র্যাজেডির মাধ্যমে, ইস্রায়েল আরও উচ্চ স্তরে পৌঁছতে চলেছে। ”
এই জাতীয় বার্তাগুলি অনেক ধর্মীয় চেনাশোনাগুলিতে তিশা বি’ভের চারপাশে বক্তৃতাটিকে ঘিরে রেখেছে, যা ইস্রায়েলের বেশিরভাগ অংশে সাধারণ যুদ্ধের উপর ক্রোধ এবং বিভেদগুলির তীব্র বৈপরীত্য। তারা এই দিনের লিটার্জিতে বিশিষ্ট একটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে তৈরি, যে ইস্রায়েলের সমস্ত দুর্ভোগের মূল কারণ হ’ল অভ্যন্তরীণ কলহ এবং দুর্নীতি।
কারও কারও কাছে এই করোলারিটি হ’ল বর্তমান যুদ্ধ ইস্রায়েলকে চূড়ান্ত মুক্তির কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে।
“এই যুদ্ধ যত বেশি অব্যাহত থাকবে, ততই আমরা অলৌকিক ঘটনাগুলি দেখতে পাচ্ছি,” মোদিনে বসবাসরত সাম্প্রতিক অভিবাসী সারা হিলার-বার্সন বলেছিলেন। “God শ্বর কীভাবে আমাদের মেসিয়ানিক কালের আরও কাছে আনার জন্য ভূ -রাজনীতির ব্যবস্থা করছেন তা দেখতে শক্তিশালী এবং আমরা এই যুদ্ধের সময় আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই।”
ফেনিশেল যোগ করেছেন, “ধ্বংসের দিনে unity ক্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করে তিশা বিএভে বিশ্বজুড়ে ইহুদিদের সাথে পশ্চিম প্রাচীরের দিকে দাঁড়িয়ে,” আমার হৃদয়কে আলোতে পূর্ণ করেছে, “ফেনিশেল যোগ করেছেন।
ফাস্টটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে, 126 পিজ্জা পুরানো শহরের ইহুদি কোয়ার্টারের মূল স্কোয়ারে এনসিএসওয়াই গ্রীষ্মকালীন প্রোগ্রামের প্রায় 300 সদস্যের জন্য অপেক্ষা করেছিল, পাইদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত পুরুষদের একটি দল জানিয়েছে।
একজন বয়স্ক ব্যক্তি হেঁটে গিয়ে একটি মুখ তৈরি করলেন। “আপনি এখন এত ক্ষুধার্ত হতে পারেন কীভাবে?” তিনি জিজ্ঞাসা। “আপনি যদি টানেলগুলিতে এই জিম্মিদের দিকে তাকান তবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনি সহজেই না খেয়ে অন্য কোনও দিন যেতে পারেন” “