You are Here
পুলিশকে গ্রেপ্তার করা পিতা ও পুত্র, একজন ইহুদি ইসলামে ধর্মান্তরিত, সন্ত্রাসের সন্দেহে
News

পুলিশকে গ্রেপ্তার করা পিতা ও পুত্র, একজন ইহুদি ইসলামে ধর্মান্তরিত, সন্ত্রাসের সন্দেহে

আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা রবিবার জানিয়েছেন, পুলিশ অফিসার এবং শিন বেট এজেন্টরা একজন পিতা ও তার ছেলেকে গ্রেপ্তার করেছিল এবং একটি নাইটক্লাবের শ্যুটিং এবং ইস্রায়েলি বিমান বাহিনীর পাইলট হত্যাকাণ্ড সহ বেশ কয়েকটি সন্ত্রাসী হামলার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে সন্দেহ করা হয়েছিল, আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা রবিবার জানিয়েছেন।

তাদের জুনের শেষের দিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তিনটিই পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দা।

বান্ধবী সন্ত্রাসের প্লটগুলি “জেরুজালেম জেলায় সম্প্রতি ঘটানোর জন্য অন্যতম গুরুতর এবং সবচেয়ে জটিল ঘটনাগুলির প্রতিনিধিত্ব করে,” পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট নাদব কোজেন গ্রেপ্তারের ঘোষণা দিয়ে এক বিবৃতিতে বলেছেন।

তদন্তের বিষয়ে হিব্রু রিপোর্ট অনুসারে, পিতা একজন আরব মুসলিম যিনি একজন ইহুদি মহিলার সাথে একটি পুত্রকে বিয়ে করেছিলেন এবং জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যার কাছ থেকে তিনি পরে আলাদা হয়েছিলেন। ইহুদি তার মায়ের গুণে, পুত্র আইডিএফ -তে যুদ্ধের ভূমিকার জন্য যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ার পরে ইসলামে রূপান্তরিত হয়েছিল।

তার প্রত্যাখ্যানের পরে, তাঁর বাবা তাকে তাঁর সাথে যোগ দিতে এবং সন্ত্রাসবাদ গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করেছিলেন, তাকে শিখিয়েছিলেন যে কীভাবে কাফার আকাবের বাড়ির ছাদ থেকে কীভাবে গুলি করা যায়।

দুজনে অ্যাপার্টমেন্ট ইউনিটগুলিতে বিস্ফোরকও তৈরি করেছিলেন তারা বোমা তৈরির পরীক্ষাগার হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন, যা তখন থেকেই পুলিশ দ্বারা অভিযান চালিয়েছিল।

একটি বায়বীয় দৃশ্যে পশ্চিম তীরের শহর রামাল্লাহর নিকটবর্তী কেফার আকাবের জেরুজালেম পাড়া দেখানো হয়েছে, ২৯ শে আগস্ট, ২০২২। (আহমদ ঘড়াবলি/এএফপি)

পিতা একজন ছদ্মবেশী পুলিশের কাছে পৌঁছানোর পরে যৌথ পুলিশ-শিন বেটের তদন্তটি চালু করা হয়েছিল, তাকে সন্ত্রাসী হামলার উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক বিক্রি করার প্রস্তাব দিয়ে “ম্যাট্রিক্স” ডাকনাম।

দুজনকে জেরুজালেম জেলা পুলিশ তদন্ত ও গোয়েন্দা ইউনিট গ্রেপ্তার করেছিল। অফিসাররা অ্যাপার্টমেন্ট অভিযানে বোমা তৈরির উপকরণ, গোলাবারুদ এবং প্রস্তুত পাইপ বোমা জব্দ করে।

তৃতীয় সন্দেহভাজন, তার 20 এর দশকের এক যুবককে বাবার সাথে বিস্ফোরক প্রস্তুত এবং তাদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তিনি সুরক্ষা বাহিনীকে আক্রমণ করার পরিকল্পনাও করেছিলেন।

সন্দেহভাজনরা, বর্তমানে সকলেই হেফাজতে রয়েছে, উত্তর জেরুজালেমের একটি চেকপয়েন্টে সৈন্য ও পুলিশকে লক্ষ্য করে বোমা হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছিল।

ছেলে, যিনি মধ্য ইস্রায়েলের অবসর বাড়িতে রান্না হিসাবে কাজ করেছিলেন, তিনি নিজে থেকেই বাইরে গিয়ে এই অঞ্চলে একটি নাইটক্লাবের গুলি চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে তিনি তার দখলে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে, তবে এই ধারণাটি অনুসরণ করেননি।

পুলিশ জানিয়েছে যে তিনি ইস্রায়েলি বিমান বাহিনীতে দায়িত্ব পালনকারী একজন পাইলটকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাবার পাশাপাশিও চেয়েছিলেন।

The father, law enforcement added, had fired several rounds near the West Bank security barrier in 2023, a few months before Hamas’s October 7 attack and outbreak of the Gaza war. সৈন্যরা তাকে ধরতে পারার আগে সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

মামলায় জড়িত একজন পুলিশ তদন্তকারী ওয়াইএনইটি নিউজ আউটলেটকে জানিয়েছেন যে তদন্তটি “ইউনিটটিতে আমরা যে গুরুতর মামলাগুলি পরিচালনা করেছি তার মধ্যে একটি,” বলেছেন যে এই তিন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা একটি ব্যাপক দুর্ঘটনাক্রমে আক্রমণকে বাধা দিয়েছে।

রবিবার বিকেলে তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে একজন প্রসিকিউটরের ঘোষণা দায়ের করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে যে তাদের এই সপ্তাহের শেষের দিকে সুরক্ষা অপরাধের অভিযোগ আনা হবে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts