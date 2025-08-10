You are Here
পুলিশ অফিসার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে, সম্প্রদায় তাকে সরাসরি সেট করে
পুলিশ অফিসার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে, সম্প্রদায় তাকে সরাসরি সেট করে

অফিসারদের স্ত্রীকে প্রবেশের ব্রিজ পোর্টের সাথে সংযুক্ত সার্জেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল।

অভিযোগ করা ঘরোয়া বিরোধে পুলিশ সার্জেন্ট তার স্ত্রীকে গুলি করে হত্যা করে এমন এক পুলিশ কর্মকর্তা শুটিংয়ের পরে লিম্পোপোতে একটি সম্প্রদায় দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।

বোঝা যাচ্ছে যে মোপানি জেলার হ্লানগানানি পুলিশকে শনিবার বিকেল তিনটায় নেকুজানা গ্রামের নকুনা ক্রাল মলে হত্যার দুটি ঘটনায় ডেকে আনা হয়েছিল।

পুলিশের মুখপাত্র কর্নেল ম্যালিসেলা লেডওয়াবা বলেছিলেন যে প্রাথমিক প্রতিবেদনে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে মহিলা সার্জেন্ট তার পুলিশ অফিসার স্বামী, যাদের সাথে প্রায় সাত মাস ধরে আলাদা করা হয়েছিল, তার কাছে তাঁর কাছে এসেছিলেন, তখন তিনি আরও দু’জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং তার ছয় বছর বয়সী সন্তানের সাথে বাইরে ছিলেন।

“অভিযোগ করা হয় যে তাদের মধ্যে একটি উত্তপ্ত তর্ক শুরু হয়েছিল, ফলে স্বামী একটি পরিষেবা আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করে এবং উপরের দেহে শিকারটিকে গুলি করে। যখন তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালানোর জন্য গাড়ীতে দৌড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন।

“যে সম্প্রদায়টি পুরো ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করেছে তা তাকে তাড়া করে এবং লাঞ্ছিত করে তাকে তার গাড়ির পাশে রেখেছিল। গাড়িটি ছিল, ফলস্বরূপ, স্বীকৃতি ছাড়িয়ে পোড়া হয়েছিল। ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়েছিল, এবং হত্যার মামলাগুলি নিবন্ধিত করা হয়েছিল,” লেডওয়াবা বলেছিলেন।

লেডওয়াবা জানিয়েছেন, এই ঘটনাটি পুলিশকে জানানো হয়েছে এবং হত্যার মামলা দায়ের করা হয়েছে।

“নিহত পুরুষকে একজন সার্জেন্ট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, থোহোয়ান্দো কে 9 এর সাথে সংযুক্ত, এবং নিহত মহিলাটি প্রবেশের বিট ব্রিজ বন্দরের সাথে সংযুক্ত সার্জেন্ট হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল।

লিম্পোপোতে প্রাদেশিক পুলিশ কমিশনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল থেম্বি হাদেব বলেছেন, এই ঘটনায় তিনি হতবাক হয়েছিলেন।

হাদেব সম্প্রদায়ের সদস্যদের সহিংসতার আশ্রয় না দিয়ে পেশাদার সহায়তা চাইতে তাদের ঘরোয়া বিরোধগুলি সমাধান করার জন্য অনুরোধ করেছিলেন।

“এসএপিএসের কর্মচারী স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা কর্মসূচি রয়েছে যা নিখরচায় দেওয়া হয়। আমরা এসএপিএসের সদস্যদের তাদের এই পরিষেবাগুলি ব্যবহার করার জন্য আহ্বান জানাই।”

পুলিশ যে কাউকে এমন তথ্য দিয়ে অনুরোধ করেছে যা সন্দেহভাজনদের নিকটস্থ থানায় বা টোল-ফ্রি নম্বর 08600 10111 এর সাথে যোগাযোগ করতে বা মাইস্যাপস অ্যাপে তথ্য ভাগ করে নিতে সহায়তা করতে পারে।

