পুলিশ আকওয়া ইবোমে সন্দেহজনক সংস্কৃতিবিদকে নিরপেক্ষ করে

আকাওয়া আইবম রাজ্য পুলিশ কমান্ড রাজ্যের রাজধানী ইউওয়োতে ​​একটি সন্দেহভাজন সংস্কৃতিবিদকে নিরপেক্ষ করেছে।

কমান্ডটি বলেছে যে তারা উয়োর নওয়ানিবা রোডের এনসুকারা অফট, 26, কিংসলে এফিয়েনগ এমমানুয়েল, ‘এম’ এর বাসায় ঝড় তুলতে গোয়েন্দা বিষয়ে কাজ করেছে।

প্রাঙ্গনের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে স্থানীয়ভাবে তৈরি পিস্তল পুনরুদ্ধার হয়েছিল, যা সন্দেহভাজন জনসাধারণের নিরীহ সদস্যদের সন্ত্রস্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

কমান্ডের মুখপাত্র ডিএসপি টিমফন জন রবিবার এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে সন্দেহভাজন তার অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সম্প্রদায়ের শান্তি ও শৃঙ্খলা ও বিঘ্নিত করতে সরাসরি জড়িত ছিল।

“আকওয়া আইবম রাজ্য পুলিশ কমান্ড কেবল সজাগ নয়, কৌশলগতভাবে কোনও ফৌজদারি নেটওয়ার্ক ট্র্যাক এবং ভেঙে ফেলার জন্যও অবস্থান করেছে।

“এটি জানা যাক যে আকওয়া ইবম অপরাধীদের আশ্রয়স্থল নয়। যারা তাদের বেআইনী কার্যক্রম চালিয়ে যেতে বেছে নেন তাদের ধূমপান করা হবে, গ্রেপ্তার করা হবে এবং আইনটির পুরো ক্রোধের মুখোমুখি হবে। “

বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, “আজারে বাসিন্দাদের অনুরোধ করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে পুলিশকে সজাগ থাকতে এবং পুলিশকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।”

এদিকে, কমান্ডটি ইউওয়াইওর সদর দফতরে 384 সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কনস্টেবল পেয়েছে।

তারা সম্প্রতি 10,000 সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীদের অংশ ছিল যারা সম্প্রতি তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে এবং সারা দেশে বিভিন্ন কমান্ডে পোস্ট করা হয়েছিল।

সংবর্ধনা চলাকালীন নিয়োগকারীদের সম্বোধন করে সিপি আজারে তাদের নাইজেরিয়া পুলিশে তাদের তালিকাভুক্তির জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন, এটিকে নিঃস্বার্থ সেবার আহ্বান এবং ন্যায়বিচারকে সমর্থন করার এবং জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি নিয়োগকারীদের তাদের কেরিয়ারের ভিত্তি হিসাবে শৃঙ্খলা, পেশাদারিত্ব এবং আইনের সম্পূর্ণ আনুগত্যকে গ্রহণ করার জন্য অভিযুক্ত করেছিলেন।

সিপি হুঁশিয়ারি দিয়েছিল যে কমান্ডটি কোনও দুর্ব্যবহার বা দুর্নীতি সহ্য করবে না, জোর দিয়ে বলেছিল যে বাহিনীতে দায়মুক্তির যুগ শেষ হয়েছে।

তিনি তাদের দায়িত্ব পালনে নাগরিকদের মৌলিক মানবাধিকারকে সম্মান করার গুরুত্বের পুনর্ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি আইজিপির কঠোর সোশ্যাল মিডিয়া নীতিমালার নিয়োগকারীদেরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে যে কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলিকে যেভাবে বাহিনীর চিত্রটি কলুষিত করে সেগুলিতে অপব্যবহার করছে এমন মারাত্মক পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে।

The CP did not mince words in urging recruits with ulterior motives to reconsider their stance, stressing that the Akwa Ibom Command operates on zero tolerance for corruption and unethical practices under his watch.

তিনি তাদের পুলিশিংয়ে যাত্রা শুরু করার সাথে সাথে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মূল্যবোধকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান।