পুলিশ আবক্ষ সশস্ত্র ডাকাত সিন্ডিকেট, ডেল্টায় এসইউভি, আগ্নেয়াস্ত্র পুনরুদ্ধার

ডেল্টা রাজ্য পুলিশ কমান্ড সফলভাবে একটি সশস্ত্র ডাকাত সিন্ডিকেটটি ভেঙে দিয়েছে, একটি চুরি হওয়া মার্সিডিজ বেনজ জিএলকে এসইউভি, আগ্নেয়াস্ত্র এবং অন্যান্য চুরি হওয়া মূল্যবান জিনিসপত্র পুনরুদ্ধার করেছে।
স্থানীয় ভিজিল্যান্ট গ্রুপের পাশাপাশি বি বিভাগ আসবা এবং ওগওয়াশি-উকুউর বিভাগীয় পুলিশ অফিসারদের নেতৃত্বে 4 থেকে 5, 2025 এর মধ্যে এই অভিযানটি হয়েছিল।
২০২৫ সালের ১০ আগস্ট রবিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে পুলিশ জনসংযোগ কর্মকর্তা এসপি এডাফে ব্রাইট চিনেদু ইজে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি আসাবার প্রাক্তন ডেপুটি গভর্নর রোডের একটি পার্কিংয়ে চুরি হওয়া মার্সিডিজ বেনজ জিএলকে বিক্রি করার চেষ্টা করে ধরা পড়েছিলেন।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “তদন্তে জানা গেছে যে এনগু স্টেটের আবাক্পায় ২০৩৩ সালের এপ্রিল মাসে এসইউভি সহিংসভাবে ছিনতাই করা হয়েছিল, এই সময়ে সশস্ত্র ডাকাতরা এই অধিকারী মালিককে গুলি করে হত্যা করেছিলেন।
“গাড়িটি 2025 সালে প্রতারণামূলকভাবে পুনরায় নিবন্ধিত হয়েছিল।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “এই গ্রেপ্তারটি সহিংস অপরাধ মোকাবেলায় এবং ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য চুরি হওয়া সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য আমাদের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।”
আগস্ট 4, 2025-এ, সকাল সাড়ে চারটায় ওগওয়াশি-ইউকেউউয়ের পুলিশ আধিকারিকরা চেলসি স্ট্রিটের পাশের বাসিন্দাদের সন্ত্রস্তকারী সশস্ত্র ডাকাতদের সম্পর্কে এক সঙ্কটের আহ্বানে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়।
বিভাগীয় পুলিশ কর্মকর্তা সিএসপি ওকয়োমন ইস্রায়েলকে অপরাধবিরোধী স্কোয়াড এবং ভিজিল্যান্টদের ঘটনাস্থলে নেতৃত্ব দিয়েছেন, দু’জন সন্দেহভাজনকে থিউল সেলভিন (২২) এবং গুন্তিম বাকো (৩২) গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাদের ব্যর্থ পালানোর চেষ্টা করার পরে।
এসপি এডাফে ব্রাইট আরও উল্লেখ করেছেন, “আমাদের অফিসার এবং স্থানীয় ভিজিল্যান্ট গ্রুপগুলির মধ্যে সহযোগিতা রাজ্যে অপরাধমূলক কার্যক্রম ব্যাহত করতে গুরুত্বপূর্ণ।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা বাসিন্দাদের সজাগ থাকার এবং শান্তি ও সুরক্ষা বজায় রাখতে আমাদের তাত্ক্ষণিকভাবে সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপের প্রতিবেদন করার আহ্বান জানাই।”
সন্দেহভাজনদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হ’ল লাইভ গোলাবারুদ, একটি বেরেট্টা পিস্তল, অ্যাসল্ট রাইফেল রাউন্ড, দুটি চুরি মোটরসাইকেল, অসংখ্য মোবাইল ফোন, ল্যাপটপ, একটি ট্যাবলেট, একটি পিএস 4 কনসোল, একটি হোম থিয়েটার, সংগীত খেলোয়াড়, পোশাক এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সহ একটি পাম্প অ্যাকশন রাইফেল।
এসপি এডাফে ব্রাইট জোর দিয়েছিলেন, “উদ্ধারকৃত কিছু আইটেম ইতিমধ্যে তাদের যথাযথ মালিকদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আরও লিঙ্কগুলি সনাক্ত করতে তদন্ত চলছে।”